"Поставки не падали": в Пентагоне сделали заявление о предоставлении снарядов Украине

США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль. Соединенные Штаты будут продолжать помогать украинскому государству в течение зимы.

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В Пентагоне сделали важное заявление о предоставлении снарядов Украине/ коллаж: Главред, фото: Министерство обороны США, скрин

В Пентагоне опровергли информацию о том, что поставки нужных Украине снарядов стандарта НАТО упали на 30%.

Пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга во вторник, 21 ноября, отреагировала на статью ABCNews, в которой отмечалось о сокращении поставок вооружения.

"Слушайте, я бы так не утверждала. Мы смогли обеспечивать Украину тем, что ей нужно во время контрнаступления, и мы будем продолжать обеспечивать Украину во время зимы", – подчеркнула пресс-секретарь американского Минобороны. видео дня

Она отметила, что Соединенные Штаты смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль, чтобы тот мог защитить себя в войне с ХАМАС.

В то же время Сингх подчеркнула, что Пентагону нужна поддержка Конгресса, ведь это единственный способ продолжать предосталвять помощь Украине.

В Пентагоне уверены в эффективном использовании помощи

Также Сабрина Сингх подчеркнула, что в Пентагоне уверены в эффективном использовании помощи Украиной.

"Мы уверены, что помощь, которую мы предоставили Украине, оказала положительное влияние на ход боевых действий. Украинские военные эффективно используют это вооружение и технику, и мы видим результаты этого на поле боя", – отметила она.

В качестве примера она напомнила о ракетных системах HIMARS и комплексах противовоздушной обороны западного образца, которые применяют украинские военные.

Помощь Украине от США

Ранее издание ABC News опубликовало материал, в котором отмечалось, что поставки артиллерийских снарядов стандарта НАТО в Украину сократились "более чем на 30%" с начала войны Израиля против ХАМАСа в Газе в прошлом месяце.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом оборонном пакете от США. Защитники Украины получат больше боеприпасов именно тогда, когда они так нужны на поле боя, подчеркнул украинский президент.

После этого появились детали помощи от Пентагона. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что Америка не может позволить Украине проиграть войну с Россией из-за того, что ей не хватит денег.

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