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"Зрада" для россиян: Путин после выборов готовит неожиданное решение-эксперт

Юрий Берендий
21 ноября 2023, 23:50
После "президентских выборов" в России, Путин может начать полную мобилизацию. В период избирательной кампании, Кремль воздерживается от обсуждения этой темы.
'Зрада' для россиян: Путин после выборов готовит неожиданное решение-эксперт
Путин после выборов готовит неожиданное решение - эксперт / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Бывший работник СБУ Иван Ступак сообщил о том, что мобилизационные мероприятия уже продолжаются в России, однако даже сами россияне понимают, что после выборов они могут приобрести масштабный характер. Об этом он заявил в эфире "24 канала".

"Действительно после марта 2024 года, возможно, мобилизация получит новое ускорение. Даже россияне в пабликах пишут: "Нас бросят". На обещания, что мобилизации не будет, наплевают", – сказал он.

Независимо от обстоятельств, ВСУ должны быть готовы к прибытию большого количества мобилизованных россиян на фронт. Даже недостаточно подготовленные оккупанты могут адаптироваться, поэтому украинским защитникам необходимо иметь большое количество различных видов вооружений, в частности, кассетных боеприпасов и FPV-дронов.

видео дня

Иван Ступак указал, что Кремль будет пытаться найти значительные финансовые ресурсы, оказывать давление на предпринимателей, требовать огромных налогов и конфискат бизнес для достижения этой цели.

"Они будут давить на бизнес. Бизнес должен будет платить налоги заранее. На кого-то будут досчитывать налоги. Возможно, будут забирать бизнес у тех, кто не уплатил налоги и делать перераспределение. Такие процессы, вероятнее всего, будут", - предположил экс-сотрудник СБУ.

Российские элиты проявляют недовольство происходящим и придумывают схемы возвращения к временам до 2014 года, когда они могли свободно распоряжаться своими финансами в странах Запада. Однако они испытывают большой страх выступать против Путина, потому что за такой шаг Кремль может конфисковывать их бизнесы или даже принять резкие меры, включая физическое воздействие.

Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак-ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем, основатель и руководитель ООО "Агентство безопасности 1901" (г. Киев), консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, пишет Украинский институт будущего.

Выборы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов отметил, что у Украины есть 4 месяца на подготовку к полному развертыванию военного потенциала Российской Федерации, что планируется после президентских выборов в РФ.

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) объявил свое намерение баллотироваться на пост президента Российской Федерации на выборах 2024 года. Он призвал своих сторонников обеспечить успешную реализацию его предвыборной кампании.

Представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что "будущий лидер" России должен продолжать "достижения Путина" и иметь аналогичные черты. По его ожиданиям, на следующих так называемых президентских выборах снова "одержит победу" тот же самый Путин.

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мобилизация война в Украине
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