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Террорист Гиркин объявил о планах баллотироваться на пост президента России

Андрей Ганчук
19 ноября 2023, 09:14
Боевик Игорь Стрелков-Гиркин, который находится в СИЗО, собирается принять участие в выборах президента РФ, на которых постоянно "побеждает" Владимир Путин.
Стрелков, самовыдвижение
Стрелков призвал соратников организовать его предвыборную кампанию / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) объявил о своем намерении баллотироваться в качестве кандидата на пост президента страны-агрессора России на выборах 2024 года. Он призвал своих сторонников обеспечить реализацию его избирательной кампании.

Как сообщает Telegram-канал Sota, сопредседатель "Русского движения за Стрелкова" Олег Нельзин в ходе пресс-конференции зачитал письмо Гиркина из следственного изолятора, в котором тот объявил о намерении пойти самовыдвиженцем в качестве кандидата в президенты РФ на выборы 2024 года.

Также боевик призвал своих соратников обеспечить мероприятия, направленные на реализацию его избирательной кампании.

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"В своем письме "бывший министр обороны "ДНР" дал соратникам указание развернуть штаб по сбору подписей и призвал различные общественные и политические организации поддержать их в этом деле", - подчеркивается в сообщении.

Ранее у Путина разразились фантазиями о "новом" президенте России. В частности, кремлевский спикер Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин пока не объявил о выдвижении своей кандидатуры на так называемые выборы президента-2024, однако выразил уверенность в будущей "победе Путина".

Арест Гиркина-Стрелкова

21 июля российского боевика Игоря Стрелкова-Гиркина задержали в Москве. Бывшего главаря террористов "ДНР" обвинили в экстремизме, в его квартире силовики провели обыски. Донос на Гиркина написал "вагнеровец" Дмитрий Петровский.

Мещанский суд Москвы арестовал Гиркина на 2 месяца. Террориста отправили в СИЗО до 18 сентября. Стрелкову грозит до 5 лет лишения свободы в рамках статьи 280 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Журналисты акцентировали внимание на том, что Гиркина задержали и арестовали после того, как он подверг резкой критике Путина и оскорбил его.

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