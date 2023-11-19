Террорист Гиркин объявил о планах баллотироваться на пост президента России

Боевик Игорь Стрелков-Гиркин, который находится в СИЗО, собирается принять участие в выборах президента РФ, на которых постоянно "побеждает" Владимир Путин.

https://glavred.info/world/terrorist-girkin-obyavil-o-planah-ballotirovatsya-na-post-prezidenta-rossii-10518094.html Ссылка скопирована

Стрелков призвал соратников организовать его предвыборную кампанию / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) объявил о своем намерении баллотироваться в качестве кандидата на пост президента страны-агрессора России на выборах 2024 года. Он призвал своих сторонников обеспечить реализацию его избирательной кампании.

Как сообщает Telegram-канал Sota, сопредседатель "Русского движения за Стрелкова" Олег Нельзин в ходе пресс-конференции зачитал письмо Гиркина из следственного изолятора, в котором тот объявил о намерении пойти самовыдвиженцем в качестве кандидата в президенты РФ на выборы 2024 года.

Также боевик призвал своих соратников обеспечить мероприятия, направленные на реализацию его избирательной кампании.

видео дня

"В своем письме "бывший министр обороны "ДНР" дал соратникам указание развернуть штаб по сбору подписей и призвал различные общественные и политические организации поддержать их в этом деле", - подчеркивается в сообщении.

Ранее у Путина разразились фантазиями о "новом" президенте России. В частности, кремлевский спикер Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин пока не объявил о выдвижении своей кандидатуры на так называемые выборы президента-2024, однако выразил уверенность в будущей "победе Путина".

Арест Гиркина-Стрелкова

21 июля российского боевика Игоря Стрелкова-Гиркина задержали в Москве. Бывшего главаря террористов "ДНР" обвинили в экстремизме, в его квартире силовики провели обыски. Донос на Гиркина написал "вагнеровец" Дмитрий Петровский.

Мещанский суд Москвы арестовал Гиркина на 2 месяца. Террориста отправили в СИЗО до 18 сентября. Стрелкову грозит до 5 лет лишения свободы в рамках статьи 280 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Журналисты акцентировали внимание на том, что Гиркина задержали и арестовали после того, как он подверг резкой критике Путина и оскорбил его.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.