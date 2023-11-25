Во время атаки на Крымский мост СБУ дроны били и по фрегату "Адмирал Эсссен" - СБУ

В СБУ рассказали, что во время атаки на Крымский мост 17 июля попытались также поразить фрегат "Адмирал Эссен".

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Догнать фрегат "Адмирал Эссен" Sea Baby не удалось, потому что корабль уплыл в бухту в Новороссийске - СБУ / коллаж Главред, фото УНИАН и t.me/vanek_nikolaev

Во время атаки морскими дронами на Крымский мост в июле нынешнего года сотрудники СБУ пытались также поразить российский фрегат "Адмирал Эссен ". Об этом сотрудники Службы рассказали в документальном фильме канала 1+1 "СБУ. Спецоперации победы".

Сообщается, что в атаке участвовали пять дронов модели Sea Baby ("Морской малыш"), которые двигались двумя группами: два — впереди, три — сзади. Когда россияне заметили атаку и подняли в небо Су-27, в штабе решили сделать крюк.

Когда "малыши" изменили маршрут, появилась информация, что на пути был фрегат "Адмирал Эссен ".

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"Это очень приоритетная цель для нас, и в какой-то момент коллектив начал колебаться и думать, а не пойти ли на "Эссен". Да, мы облизывались на "Эссен". Но обошли его на расстоянии 1,5 километра. Потому что у нас была четкая задача Верховного главнокомандующего. К тому же на самом корабле уже в то время знали о существовании у нас морских дронов и следили", — рассказал руководитель СБУ Василий Малюк.

По его словам, группа дронов, которая шла в арьергарде, уже не имела достаточно топлива, чтобы добраться до Крымского моста, поэтому ее решили использовать для атаки на "Эссен". Другие два дрона продолжили лететь в направлении моста.

Но догнать фрегат Sea Baby не удалось, потому что корабль уплыл в бухту в Новороссийске. Поэтому в СБУ решили "самоликвидировать" эту группу из трех дронов возле Ялты.

Атаки Украины по Крымскому мосту

8 октября 2022 года Служба безопасности Украины впервые атаковала Крымский мост — после взрыва грузовика там обвалились две полусекции автомобильной части моста, также были повреждены железнодорожные пути.

12 октября 2022 года кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их "бредом".

5 мая 2023 года РФ заявила, что полностью восстановила разрушенную часть моста. 8 июля 2023 года тогдашний заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что за взрывом на мосту стоит Украина.

17 июля 2023 года Служба безопасности повторно атаковала Крымский мост, применив дроны Морской малыш (Sea Baby). Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

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