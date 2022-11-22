Атака на Крымский мост и закрытие неба: экс-чиновник ЮКОСа озвучил условия окончания войны в Украине

Война в Украине имеет все шансы завершиться к весне 2023 года - Леонид Невзлин / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, wikipedia.org

Сроки завершения войны в Украине будут напрямую зависеть от возможностей Украины вести наступательную войну, а также от поддержки Запада и оружием, и теми мерами, которые могут реально помешать России продолжать войну. Об этом в интервью Главреду рассказал российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин.

"Сильные экономические меры, плюс закрытие неба или его части, поставка вооружений, которые добивают глубоко в Россию, ликвидация Крымского моста, которая должна произойти в зимний период и, да простят меня крымчане, соответствующая атака на Крым может привести к тому, что к концу весны всё может закончиться. Если будут тянуть с оружием, с переговорами, это может затянуться на год и больше", - убежден Невзлин.

Как писал Главред, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война России против Украины вряд ли закончится весной следующего года.

"Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины, – это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным", – сказал Ермак во время выступления на Международном форуме безопасности в Галифаксе, комментируя слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова.

Кроме того, по мнению главы Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерала армии Украины Николая Маломужа, после освобождения Херсона при оптимистическом сценарии, за два-два с половиной месяца Украина освободит южные территории, а также части Луганской и Донецкой областей.

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