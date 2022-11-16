"Это совсем смешно": Фейгин рассказал, как Путин принимал решение оставить Херсон

Фейгин рассказал, как Путин принимал решение оставить Херсон / скриншот

Решение о выводе российских оккупационных войск из Херсона и Херсонской области принимал лично Владимир Путин.

Российский оппозиционер, правозащитник Марк Фейгин рассказал, что это обсуждалось очень долго. В комментарии Обозревателю он заявил, что итоговое решение принимал российский диктатор.

"Конечно, решение принимал только Путин. Это было понятно даже по тому, как оно реализовывалось. Причем, не одномоментно. Я напомню, что Суровикин подбирался к этому издалека. Несколько своих публичных выступлений он сопровождал разговорами о том, что по Херсону могут быть приняты "непростые решения". То, что будет готовиться вывод войск, обсуждалось очень долго", - отметил Фейгин.

По его словам, иерархия в РФ такова, что все такие решения согласовываются заранее, все было обсуждено и продумано.

"Видимо, на препирательства ушла не одна неделя. Они, видимо, подсчитывали, смогут ли сохранить группировку, смогут ли ее усилить. Конечно же, Путин принимал решения. Да и по реакции Кремля это было очевидно. Песков отказался комментировать и отослал к министру обороны Шойгу. Это совсем смешно. Это слишком тяжелое решение, слишком непопулярное, и поэтому Путин от него отстранился и молчит. Он не комментирует это вообще. Вполне похоже на схему, что во всем виноваты бояре, а царь ни при чем. Но принимал-то решение он", - подытожил Фейгин.

Армия Украины вошла в Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

Жители Херсона невероятно счастливы даже несмотря на то, что в жизни они сталкиваются с жесткими проблемами, которые не дают им нормально жить. Дело в том, что в городе вообще нет водоснабжения и электричества. Из-за сложной ситуации местные жители были вынуждены набирать воду прямо из реки Днепр.

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