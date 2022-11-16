УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Военный эксперт объяснил секрет успехов ВСУ при освобождении Херсона

16 ноября 2022, 02:50

ВСУ во время освобождения Херсона применили тактику истощения противника артиллерийскими залпами, говорит эксперт Петр Черник.

ВСУ, Херсон
Военный эксперт объяснил секрет успехов ВСУ при освобождении Херсона / коллаж фото УНИАН

Бойцы ВСУ, когда находятся в фазе контрнаступления, то очень успешно пользуются тактикой истощения противника русских оккупантов. Особенно хороший результат она показала в рамках операции освобождения Херсона, заявил военный эксперт Петр Черник в комментарии порталу ТСН.

"Херсонская методика", так ее назовем, себя оправдала — логистически-огневая удавка сработала. Мы эту группировку истощили в первую очередь через артиллерийские залпы по снабжению, начиная от боеприпасов и заканчивая продовольствием. Противник понял, что если так будет продолжаться, то та группировка либо погибнет, либо попадет в плен, либо перед зимой замерзнет. На мой взгляд, именно такая тактика будет и дальше", — говорит он.

По словам Черника, по длительности и успешности уникальность операция по освобождению Херсона практически не имеет аналогов.

"Напомним, первые удары по Антоновскому мосту были где-то в середине лета. Это добрых 4-5 месяцев. Но есть результат, противник истощается", - говорит он.

Черник также особо отметил – у противника по-прежнему наличествует "глобальное преимущество" над ВСУ – по количеству людей и боеприпасов.

"Если с нашей стороны в день примерно 10 тысяч выстрелов, это условная цифра, то с их стороны – 20-25 тысяч. Это для сравнения и понимания. Но в части качества мы их опережаем кратно. Каждый наш залп достигает цели. Результат есть, противник не знает, как действовать дальше", - говорит он.

Напомним, ранее в интервью Главреду рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил - зачистка Херсона от диверсантов и остатков войск русских оккупантов может длиться от двух суток до одной недели. Но вот разминирование города, скорее всего, затянется надолго.

"Именно зачистка Херсона от диверсантов и тех оккупантов, которые там еще остались, может длиться от 48 часов до одной недели. Но надо понимать, что в Херсоне есть большое количество заминированных объектов - точнее, не только в Херсоне, но и на правом берегу Херсонщины в целом", – подытожил он.

До того Коваленко предполагал, что, после того, как они освободили Херсон, украинские бойцы вряд ли пойдут на прорыв на левый берег Днепра. Скорее всего, полагал эксперт, они кинут освободившиеся силы на контрнаступления в Запорожской и Луганской областях.

Другие новости:

новости Херсона война России и Украины Петр Черник
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:50

Военный эксперт объяснил секрет успехов ВСУ при освобождении Херсона

02:20

Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало: на что указывает этот знак и как избежать беды

02:07

Россия повышает ставки, или Как Путин может развалить НАТОмнение

01:36

Боремся за "женское счастье": у спатифиллума пожелтели листья - что делатьВидео

00:50

"Никакой реакции не будет": Арестович заявил, что НАТО простит России инцидент с обстрелом Польши

Реклама
00:11

"Мы готовы защищать НАТО": Кулеба призвал предоставить Украине современные самолеты и ПВО

00:02

РФ намеренно ударила ракетами по Польше, атака была спланированной - ПодолякВидео

15 ноября, вторник
23:50

Россия доигралась: зачем Путин провоцирует НАТОмнение

23:19

Ракетный удар по Польше: в России пытаются отвертеться от ответственности и рассказывают "сказки"Видео

22:52

Нанесен серьезный удар: Украина приостановила прокачку нефти в направлении ВенгрииВидео

22:40

"Надо поставить на место террориста": Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по ПольшеВидео

22:30

Гороскоп на завтра 16 ноября 2022: Весы будут лениться, а Козероги – учиться

21:42

Трюдо опозорил Лаврова на саммите G20 и назвал его заявления по Украине "полным мусором"Видео

21:38

РФ ударила ракетами по Польше: два человека погибло

21:21

"Приезжай хоть на денек": Алла Пугачева в цветах заманивает Максима Галкина домой - комик ответил

20:44

Атаман TikTok-боевиков Кадыров побредил по поводу переговоров РФ и УкраиныВидео

20:37

700 гривен за одну поездку: после ракетной атаки цены на такси в Киеве взвинтилиВидео

20:07

Россия выпустила более 90 ракет по Украине: без света находятся более 7 млн абонентов - ТимошенкоВидео

19:56

Быть Викторией Бекхэм: "шикарная перчинка" раскрыла секрет своей идеальной фигуры

19:32

Выгнали с позором: Лавров спешно убежал с саммита G20 во время ракетного террора по УкраинеВидео

Реклама
19:20

Украина одержала очень важную победу в ООН, которая уже напрягла россиянмнение

19:04

Обломки сбитых ракет рухнули в двух районах Киева: новые подробности атакиВидео

18:58

"Дым пёр, пламя пошло": супруги рассказали подробности ракетного удара по их дому в КиевеВидео

18:50

Королева абсурда Волочкова рассказала про роман с "запрещенным" Джимом Керри 20 лет назад

18:18

Самая массовая ракетная атака России на Украину: Зеленский резко отреагировалВидео

18:05

Роскошные тарталетки на Новый год 2023: рецепт сумасшедшей закуски, которую сметают со столаВидео

17:59

Ситуация стала критической: в Офисе президента сообщили о последствиях массированного удараВидео

17:53

Летела над Киевской областью: в Сети показали, как силы ПВО сбивали российскую ракетуВидео

17:29

Массовый пуск ракет по Украине - реакция недоимперии на выступление Зеленскогомнение

17:27

Какие джинсы носить после 50 лет: 5 простых правил, которые помогут выбрать идеальную модель

17:26

Массовый ракетный удар по Украине: во всех городах страны срочно отключают светВидео

17:15

Дайте достаточно оружия и мы закроем проблему самимнение

16:52

Графики больше не действуют: в Киеве вводят экстренные отключения света

16:51

Виталий Козловский назвал Игоря Кондратюка "конченым": "Брошу в морду!"Видео

16:47

Россия атаковала ракетами всю Украину: все, что известно о массированном обстрелеВидео

16:26

Как использовать банановую кожуру в качестве удобрения

16:17

Играл с братиком, когда россияне открыли огонь: оккупанты безжалостно убили 9-летнего мальчика

16:08

В Херсонской области идут жестокие бои, но говорить об освобождении городов рано — депутат облсовета

16:01

"От голода ел свои игрушки": осиротевший 6-летний Илья из Мариуполя нашел новую семью

15:56

Россия атаковала Киев ракетами: попали в три жилых домаВидео

Реклама
15:48

Чем можно заменить свечи, если нет света: украинцам дали советыФотоВидео

15:43

Чем отстирать краску для волос с одежды: 7 эффективных способов

15:19

"РФ должна положить конец варварской войне": премьер Британии призвал Путина вывести войска из УкраиныВидео

15:17

Поднимается столб черного дыма: Россия запустила по Киеву ракеты, звучат взрывыВидео

15:16

Приехал убивать украинцев в октябре: ВСУ ликвидировали российского депутата из ВоткинскаВидео

15:13

Оккупанты убили 9-х из 12-ти членов группы: в боях под Бахмутом погиб доброволец из Канады – СМИ

15:10

Войска России на фоне успехов ВСУ готовятся к битве за Мариуполь – глава Донецкой ОВА

14:59

Предатель Батурин со слезами на глазах обратился к родителям в Украине: "Вы еще приедете в москву"

14:54

Favbet Foundation передал для ВСУ очередной внедорожник Nissan X-Trail

14:45

"У нас всегда остается Париж": Джим Керри протроллил россиян, запретивших ему въезд в РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять