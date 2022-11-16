Военный эксперт объяснил секрет успехов ВСУ при освобождении Херсона / коллаж фото УНИАН

Бойцы ВСУ, когда находятся в фазе контрнаступления, то очень успешно пользуются тактикой истощения противника русских оккупантов. Особенно хороший результат она показала в рамках операции освобождения Херсона, заявил военный эксперт Петр Черник в комментарии порталу ТСН.

"Херсонская методика", так ее назовем, себя оправдала — логистически-огневая удавка сработала. Мы эту группировку истощили в первую очередь через артиллерийские залпы по снабжению, начиная от боеприпасов и заканчивая продовольствием. Противник понял, что если так будет продолжаться, то та группировка либо погибнет, либо попадет в плен, либо перед зимой замерзнет. На мой взгляд, именно такая тактика будет и дальше", — говорит он.

По словам Черника, по длительности и успешности уникальность операция по освобождению Херсона практически не имеет аналогов.

"Напомним, первые удары по Антоновскому мосту были где-то в середине лета. Это добрых 4-5 месяцев. Но есть результат, противник истощается", - говорит он.

Черник также особо отметил – у противника по-прежнему наличествует "глобальное преимущество" над ВСУ – по количеству людей и боеприпасов.

"Если с нашей стороны в день примерно 10 тысяч выстрелов, это условная цифра, то с их стороны – 20-25 тысяч. Это для сравнения и понимания. Но в части качества мы их опережаем кратно. Каждый наш залп достигает цели. Результат есть, противник не знает, как действовать дальше", - говорит он.

Напомним, ранее в интервью Главреду рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил - зачистка Херсона от диверсантов и остатков войск русских оккупантов может длиться от двух суток до одной недели. Но вот разминирование города, скорее всего, затянется надолго.

"Именно зачистка Херсона от диверсантов и тех оккупантов, которые там еще остались, может длиться от 48 часов до одной недели. Но надо понимать, что в Херсоне есть большое количество заминированных объектов - точнее, не только в Херсоне, но и на правом берегу Херсонщины в целом", – подытожил он.

До того Коваленко предполагал, что, после того, как они освободили Херсон, украинские бойцы вряд ли пойдут на прорыв на левый берег Днепра. Скорее всего, полагал эксперт, они кинут освободившиеся силы на контрнаступления в Запорожской и Луганской областях.

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