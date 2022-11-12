Как поступят ВСУ после освобождения Херсона: прогноз военного эксперта / 93-я ОМБр Холодный Яр, Суспильне

После того, как они освободили Херсон, украинские бойцы вряд ли пойдут на прорыв на левый берег Днепра. Скорее всего, они кинут освободившие силы на контрнаступления в Запорожской и Луганской областях. Такой прогноз озвучил известный военный эксперт Александр Коваленко на Youtube-канале ТСН.

"У них сейчас там может быть накоплено до 40 батальонно-тактических групп после того, как они осуществят вывод на левый берег всего состава своей оккупационной группировки. После этого они займутся тем, что будут наращивать оборону в Запорожской области, укреплять левобережную Херсонщину, строить там линию обороны. Они там сейчас три линии строят, но это все имитация того, что они готовы к обороне юга", ‒ говорит он.

По словам Коваленко, российские оккупанты на левом берегу Днепра, скорее всего, станут в долговременную оборону. Но при этом эксперт ответил, что левобережная Херсонщина практически до самого Скадовска будет простреливаться украинской высокоточной дальнобойной ствольной артиллерии.

"Та часть оккупантов, которая будет находиться в радиусе действия нашей артиллерии — они тоже самоубийцы. Они постоянно будут находиться под ударами с правого берега. Вооруженные силы Украины не будут осуществлять форсирование Днепра, это им невыгодно на сегодняшний день. Они обустроят свои позиции для того, чтобы постоянно огневым напором влиять на российских оккупантов на левом берегу, нивелировать их возможности обстрела Херсона, контрбатарейной борьбы", — подытожил он.

Поставки ПВО и ЗРК Украине

Напомним, ранее руководитель Минобороны Алексей Резников сообщал о том, что войска противовоздушной обороны Украины сбивают более половины всех ракет, которые выпускает Россия по нашей территории.

"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам - намного выше", - отметил Резников.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

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