Военный эксперт пояснил, смогут ли россияне применить опыт бомбардировок Сирии в Украине / коллаж УНИАН

Российская война против сирийцев и против украинцев имеют вполне четкие отличия. Об этом рассказал в комментарии "24 каналу" военный эксперт Александр Мусиенко.

Эксперт полагает, что русские оккупанты могут попытаться повторить методы бомбардировки сирийских городов в Украине. Но ВСУ однозначно будет чем ответить.

"Суровикин может попытаться повторить Алеппо, но я не думаю, что у него это может получиться. Потому что, для того чтобы делать то, что делали в Сирии, нужно, чтобы у Украины не было никаких средств для поражения воздушных целей. Украина сейчас только наращивает средства ПВО и нам обещают больше", – объяснил эксперт.

Поставки ПВО и ЗРК Украине

Напомним, ранее руководитель Минобороны Алексей Резников сообщал о том, что войска противовоздушной обороны Украины сбивают более половины всех ракет, которые выпускает Россия по нашей территории.

"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам - намного выше", - отметил Резников.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

Другие новости: