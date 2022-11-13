Военный эксперт спрогнозировал, сколько времени уйдет на зачистку Херсона

Военный эксперт спрогнозировал, сколько времени уйдет на зачистку Херсон/ коллаж фото УНИАН

Зачистка Херсона от диверсантов и остатков войск русских оккупантов может длиться от двух суток до одной недели. Но вот разминирование города, скорее всего, затянется надолго. Об этом в интервью Главреду рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Именно зачистка Херсона от диверсантов и тех оккупантов, которые там еще остались, может длиться от 48 часов до одной недели. Но надо понимать, что в Херсоне есть большое количество заминированных объектов - точнее, не только в Херсоне, но и на правом берегу Херсонщины в целом. Если же говорить о территории правобережной части, то зачистка здесь продлится еще, как минимум, до конца ноября, потому что именно хаотичное бегство оккупантов не позволяет сделать это быстрее. Ведь сейчас оккупанты, которые даже не знали, что надо бежать и продолжали находиться на позициях, рассредоточены по правобережью и пытаются спастись, прячась и переодеваясь в гражданское. Но они уже не имеют военного потенциала, чтобы представлять угрозу для ВСУ как единый мощный элемент. В качестве диверсионно-разведывательных групп ‒ да, но не более того", ‒ подытожил он.

Освобождение Херсонской области

11 ноября стало известно, что во время отступления из Херсона оккупанты взорвали Антоновский мост.

9 ноября в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны как минимум пять мостов и переправ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

11 ноября ВСУ вошли в Херсон.

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