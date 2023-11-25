Из-за атаки дронов в Киеве без света осталось 77 жилых домов - Минэнерго

Кроме того, как сообщают чиновники Минэнерго, во время обстрела в Киевской области отключались воздушные линии мощностью 330 киловатт.

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В Киеве из-за атаки дронов оставались без света 77 жилых домов / коллаж Главред, фото УНИАН

После массовой атаки дронами, которую оккупанты устроили по Киеву утром 25 ноября, временно были без света 77 жилых домов и 120 учреждений. Об этом сообщается на официальной странице Минэнерго в Facebook.

"Утром 25 ноября во время масштабного дронового обстрела в столице была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города. Причины выясняются. Продолжаются работы по восстановлению", - сказал он.

Кроме того, как сообщают чиновники Минэнерго, во время обстрела в Киевской области отключались воздушные линии мощностью 330 киловатт.

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"Также во время обстрела на Киевщине отключались воздушные линии 330 кВ. Предварительная причина - повреждение в результате обстрела. Продолжается обследование для выяснения причин", - написали они.

Атака дронами по Киеву 25 ноября

В ночь на 25 ноября Россия устроила массовую атаку на Киев.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, во время ночной атаки россиян на столицу в двух районах Киева упали обломки беспилотников.

В результате возник пожар в детском саду. Кроме того, обломки от "Шахедов" устроили пожар и разрушения в многоэтажке в Соломенском районе столицы.

"В Печерском районе столицы падение обломков сбитого БПЛА. Все службы следуют на место. Вызовы медиков в Соломенском районе. Бригады выехали", - сообщил мэр Киева.

Позднее стало известно, что в Соломенском районе в результате падения обломков двое пострадавших - у обоих острая реакция на стресс. В 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже. В здании оказались заблокированы две женщины.

Как позднее сообщил представитель столичной военной администрации Михаил Шаманов, бойцы ПВО в Киеве и окрестностях сбили более 40 российских "Шахедов".

"По предварительной информации, пострадали два человека, у обоих острая реакция на стресс. Это была самая массированная атака Киева за последний месяц", - сказал он.

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