'Вокруг усеяно российскими телами': эксперт раскрыл самый сложный участок возле Авдеевки

Российские военные из-за тактики подкопа вылезли на поверхность в пределах наших позиций, и закрепились, что частично повлияло на ситуацию в боевых действиях.

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Какой самый сложный участок возле Авдеевки / коллаж: Главред, фото: Комадування Объединенных Сил ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что Авдеевка и в дальнейшем будет оставаться горячим участком фронта

"Авдеевское направление остается одним из более напряженных. Враг начал долгожданную третью волну механизированных, бронированных штурмов на Авдеевку. Процесс атак противника на Авдеевку продолжается и после его потерь, давление противника не уменьшается. Враг пытается продвигаться в сторону Степного через железную дорогу. Было видео, как 47-я механизированная бригада с помощью БМП уничтожила противника. После этого враг начал двигаться на север в сторону керамика, пытаясь расширить фланговую зону за пределами железной дороги", - отметил Згурец в эфире телеканала "Еспресо".

По словам военного эксперта, самым сложным участком является территория между Авдеевкой и Ясиноватой.

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"Там противник использовал военную хитрость. Он путем подкопа и подрыва вышел на поверхность. Российские военные через этот подкоп вылезли на поверхность в пределах наших позиций, и закрепились, что частично повлияло на ситуацию в боевых действиях. Также враг пытается зайти в коксохим, но его там выбивают и уничтожают. Забор вокруг коксохима усеян русскими телами. Авдеевка и в дальнейшем будет оставаться горячим участком фронта", - добавил Згурец.

Напомним, что оккупанты РФ начали третью волну штурма в районе Авдеевки. В районе Авдеевки Донецкой области растут потери российских захватчиков в живой силе и бронетехнике, рассказал командующий ОСГВ Александр Тарнавский.

В WSJ раскрыли жесткую тактику РФ под Авдеевкой. После провала первых атак на Авдеевку в октябре и потерь большого количества бронетехники россияне сменили тактику. Бойцы ВСУ истощены, а россияне продолжают идти как зомби.

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