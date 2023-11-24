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"Сокращение помощи Украине": эксперт объяснил, чем грозит подписание Байденом временного бюджета США

Юлия Закрепа
24 ноября 2023, 03:35
Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер отмечала, что помощь Штатов может сократиться, напомнил Загородний.
'Сокращение помощи Украине': эксперт объяснил, чем грозит подписание Байденом временного бюджета США
Почему Байден подписал бюджет США без помощи для Украины / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, White House

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду рассказал, что может означать подписание Байденом временного бюджета США без помощи Украине и может ли это стать первым шагом на пути к существенному сокращению помощи нашей стране.

"Необходимо четко понимать, какие риски Украина контролирует, а какие – нет. Мы не контролируем голосование в Конгрессе и внутриполитическую повестку дня США. Однако наши депутаты должны вести кулуарные переговоры с американскими партиями (но так, чтобы они не сочли это вмешательством во внутренние дела США), а также общаться с народом США (ведь если американский народ поддерживает Украину, то и американские элиты будут поддерживать). А вот контролируем мы только собственные ресурсы, которые должны быть максимально мобилизованы для производства оружия, увеличения устойчивости украинской экономики и т.д.", - пояснил Загородний.

Эксперт подчеркнул, что украинцы должны избавиться от вредной инфантильной привычки надеяться на чью-то помощь. Он считает, что нужно исходить из того, что наличие западной экономической и военной помощи является бонусом, а основную работу должны выполнять мы сами.

Смотрите интервью Тараса Загороднего об угрозе сокращения помощи Украине со стороны стран Запада и вероятности заморозки войны:

Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер отмечала, что помощь Штатов может сократиться.

"И это правильная позиция. Ведь американцы видят внутренние ресурсы Украины, которые не используются и фактически разворовываются. Так, МВФ и другие удивляются тому, что наши экспортеры вывели за границу 12 миллиардов долларов и их не возвращают, а государство при этом ничего не делает, чтобы вернуть эти деньги в страну. Наконец проснулся Национальный банк, который сократил время возврата выручки в страну со 180 до 90 дней. Для сырьевиков это абсолютно подъемные цифры. То же самое касается, например, расходов на непродуктивные вещи, например, брусчатку, и вопросов с таможней, где до 10-20 миллиардов долларов в год исчезает неизвестно куда", - добавил эксперт.

Загородний добавил, что американцы все это прекрасно знают. Они не хотят финансировать неэффективную государственную машину, которая не стремится сама себя поддерживать.

"Ведь с американских политиков потом спросят американские налогоплательщики, поинтересуются, куда тратятся деньги. Кстати, в США, в отличие от Украины, за такое можно сесть. Поэтому мы прежде всего должны полагаться на собственные ресурсы. Их у нас достаточно, и США об этом знают", - подчеркнул он.

Напомним, что в Сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины. Демократы обвинили республиканцев в кризисной политике в Израиле, задерживая помощь еврейскому государству.

Эксперт объяснил, стоит ли украинцам сильно ожидать помощь от США. По мнению Тараса Загороднего, украинцы должны исходить из того, что помощи со стороны США может не быть вообще.

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