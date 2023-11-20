Обиделся ли Си на слова Байдена про "диктатора": Огрызко назвал "плюс" переговоров Китая и США

Позитивный момент встречи Байдена и Си заключается в том, что Россию фактически вычеркнули, подчеркнул Огрызко.

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Си встретился с Байденом в Сан-Франциско 15 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Белый дом

В заявлениях президента США Джо Байдена после переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем нет ничего взаимоисключающего, отметил в интервью Главреду дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Вместе с тем очевидно, что США, как и Китаю, не интересно идти на обострение и смотреть друг на друга сквозь прицел.

"Поэтому им придется конкурировать во всех возможных и невозможных направлениях, но при этом они обречены сотрудничать и искать точки соприкосновения, потому что это будет полезно как в двустороннем плане, так и в глобальном", - уверен Огрызко. видео дня

Но положительный момент этой встречи, продолжил Огрызко, заключается в том, что она ясно показала существование двух полюсов - Вашингтона и Пекина.

"Москве здесь можно помахать ручкой (причем навсегда), потому что там уже не о чем говорить. США и Китай вместе составляют примерно 40 процентов мирового ВВП, тогда как Россия - 1 с чем-то, а это уже даже не смешно. Потому в этом контексте "влажные мечты" о многополярности Кремль может оставить при себе", - подчеркнул дипломат.

Соответственно, в дальнейшем будет формироваться двуполярный мир, считает Огрызко, где с одной стороны будет демократическая система, а с другой – тоталитарные режимы, которые будут противодействовать цивилизации.

"Опыт предыдущих мирных сосуществований свидетельствует о том, что тоталитаризм все равно проигрывает, потому что не имеет перспективы, тогда как демократия, хоть и медленно, но преодолевает недоимперии", - сказал он.

Стратегически здесь выигрывают все, добавил дипломат.

"Выигрывает ли Украина - да, потому что если бы не было всевозможных договоренностей, это означало бы, что не только РФ, но и Китай начали провоцировать взрывы по всему миру, что явно нам не на руку. А так есть надежда, что ситуация будет контролируемой и прогнозируемой. И это - уже хороший результат", - объяснил Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Встреча Си и Байдена

15 ноября Си встретился с Байденом в Сан-Франциско. Сообщалось, що встреча была "посвящена обсуждению ключевых вопросов и укреплению отношений между двумя странами".

Но после отъезда Си Байден, отвечая на один из вопросов журналистов, назвал китайского главу "диктатором". СМИ предположили, что это каким-то образом подорвет договоренности между странами. При этом США поддерживают политику "одного Китая". Хотя сама КНР не отказалась от войны с Тайванем.

По мнению эксперта Петра Олещука, сейчас Китай будет работать над усилением своих геополитических позиций на Тихом океане. Сама же встреча, по мнению Олещука, прошла "без весомых результатов".

В Офисе Зеленского же считают, что визит Си Цзиньпина в США "вычеркнул" Россию как геополитического игрока.

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