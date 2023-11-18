Китай согласился на "мягкое давление" в отношении Кремля, это поможет Украине, убежден дипломат.

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Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - Огрызко / Главред

В Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоялась четырехчасовая встреча лидеров США и Китая, Джо Байдена и Си Цзиньпина. Руководители двух стран договорились "возобновить военное сотрудничество на высоком уровне между двумя странами на основе равенства и уважения". Обе стороны также возобновят встречи между министерствами обороны, консультации по морской военной безопасности и начнут переговоры между руководителями командований. Однако в Украине первый за шесть лет визит китайского лидера в Штаты восприняли с осторожным оптимизмом.

В интервью Главреду дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко рассказал, чем сотрудничество между США и Китаем напоминает времена Холодной войны и как встреча Байдена и Си Цзиньпина скажется на ходе войны в Украине.

После встречи с Си Цзиньпином Байден сначала заявил, что это были "самые результативные переговоры", а затем назвал Си "диктатором". Что обсуждали обе стороны, и как можно объяснить такое поведение Байдена?

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В заявлениях Байдена нет ничего взаимоисключающего. Он прекрасно понимает, и Си он об этом говорил неоднократно, когда называл Китай тоталитарным государством. Разве после этой встречи тоталитаризм в Китае куда-то исчез?! Вместе с тем очевидно, что США, как и Китаю, не интересно идти на обострение и смотреть друг на друга сквозь прицел. Поэтому им придется конкурировать во всех возможных и невозможных направлениях, но при этом они обречены сотрудничать и искать точки соприкосновения, потому что это будет полезно как в двустороннем плане, так и в глобальном. Я называю это "мирное сосуществование 2.0", вспоминая период 1970-1980-х годов XX века, когда между "социальным лагерем" и "проклятым Западом" наступила эпоха "мирного сосуществования". Тогда было все - и гонка вооружений, и договоры, которые впоследствии начали ее понемногу ограничивать, и санкции, и экономическое сотрудничество.

Но положительный момент этой встречи заключается в том, что она ясно показала существование двух полюсов, Вашингтона и Пекина. Москве здесь можно помахать ручкой (причем навсегда), потому что там уже не о чем говорить. США и Китай вместе составляют примерно 40 процентов мирового ВВП, тогда как Россия – 1 с чем-то, а это уже даже не смешно. Потому в этом контексте "влажные мечты" о многополярности Кремль может оставить при себе. Соответственно, в дальнейшем будет формироваться двуполярный мир, где с одной стороны будет демократическая система, а с другой – тоталитарные режимы, которые будут противодействовать цивилизации. Опыт предыдущих мирных сосуществований свидетельствует о том, что тоталитаризм все равно проигрывает, потому что не имеет перспективы, тогда как демократия, хоть и медленно, но преодолевает недоимперии.

Стратегически здесь выигрывают все. Выигрывает ли Украина - да, потому что если бы не было всевозможных договоренностей, это означало бы, что не только РФ, но и Китай начали провоцировать взрывы по всему миру, что явно нам не на руку. А так есть надежда, что ситуация будет контролируемой и прогнозируемой. И это - уже хороший результат.

Если говорить о болезненной теме для обеих стран, Тайвани, и возможной войне там, что будет с островом и грозит ли там новая война в обозримой перспективе?

Главный результат в том, что эта встреча состоялась, и на ней договорились, как прежде, о прямой линии связи между Вашингтоном и Пекином. То есть так называемый красный телефон, когда трубку поднимают с одной стороны, а сигнал идет в другую сторону. Поэтому будет постоянный контакт на высшем уровне, что дает руководителям государств быстро и напрямую обсуждать те вещи, которые волнуют, и принимать решения, избегая многослойной демократии.

В отношении Тайваня они просто продолжили придерживаться линии "одна страна – две системы", которая уже давно выдумана. То есть Китай, согласно ей, не будет нападать на Тайвань, о чем сказал Си, а Америка больше не будет провоцировать его условными визитами Пелоси, а также не будет слишком сильно вооружать Тайвань (хотя США все равно будут делать это так или иначе, но, возможно, другими путями). То есть статус кво зафиксирован, он никуда не делся, и все остается так, как есть.

Нас, безусловно, больше интересует то, как Китай может повлиять на Россию. И теоретически это возможно на фоне определенного взаимопонимания между США и Китаем – определенное "мягкое давление" на РФ возможно. Поэтому здесь есть осторожный оптимизм, но мы должны понимать, что для Китая тоталитарная Россия – это важный союзник, и он вряд ли будет легко с ним прощаться. Однако у Китая есть реальная возможность диктовать России все, что ему хочется, потому что экономически РФ растворяется в Китае и становится его банальным сырьевым придатком. Поэтому Китай может влиять и на политические решения внутри России. Захочет ли он этого – это вопрос, на который пока нет ответа.

И до переговоров, и уже после них были заявления о "военном сотрудничестве на высоком уровне". О чем именно может идти речь?

Это заявления не о сотрудничестве, а о том, что стороны будут информировать друг друга об активности в этой сфере. Если, например, американцы захотят провести с японцами военные учения в Южнокитайском море, то согласно этой договоренности, США сообщат об этом Китаю. То же касается и Китая, если он будет проводить какие-то военно-морские учения, условно говоря, в районе Флориды.

То есть они будут обмениваться информацией, потому что это уменьшает риск непреднамеренного применения Вооруженных сил, возникновения неспровоцированных конфликтов и тому подобное. Когда-то такие меры называли "мерами доверия". Они логичны, потому что лучше, чтобы ваш визави знал, что вы собираетесь делать. Китайцы прекратили делиться своими планами с США еще после визита Пелоси, но теперь американцы четко показали, кто их контрагент, и это не Россия.

Учитывая, что переговоры двух лидеров проходят практически накануне выборов в США, могут ли их результаты повлиять на дальнейшее сотрудничество двух стран?

Я бы так далеко не забегал, потому что мы еще даже не знаем, кто от республиканцев будет претендовать на главный пост в стране – судебные перипетии Трампа пока не дают стопроцентной гарантии, что он будет баллотироваться. Но если не считать эксцентричных сценариев, к которым, кстати, прибегал Трамп, то в интересах политиков Республиканской партии иметь с Китаем нормальные, прогнозируемые отношения, чем постоянно искать с ним точки противодействия. Если за этот год до выборов американско-китайские отношения станут спокойными и в них не будет резких движений, то любая партия, Республиканская или Демократическая, будет заинтересована в том, чтобы такие отношения сохранялись и в дальнейшем. Байден старается делать все, чтобы стабилизировать отношения США и Китая, и любой республиканец, если он трезво мыслит, должен это только поддержать.

В чем именно может проявиться "мягкое давление" на Россию – на что это может повлиять?

Здесь все на поверхности. Китай сегодня фактически вытягивает бюджет России, покупая российские энергоносители. Россия получает китайские товары, лепит на них российские наклейки и говорит, что они "импортозаместились". Это означает, что Китай в какой-то момент может деликатно намекнуть россиянам, что, мол, они слишком далеко заходят и Китаю нужно каким-то образом реагировать на просьбы американцев. Соответственно, Китай может уменьшить закупку российской нефти наполовину. А это будет означать, что именно на столько уменьшатся и доходы бюджета РФ, из-за чего тот будет трещать и ломаться.

То есть экономическое давление на Россию со стороны Китая вполне возможно, но для этого требуется политическое решение. А его очень часто связывают с идеологией. И вот тут задача с несколькими неизвестными, потому что мы не можем спрогнозировать, что возобладает – экономическая целесообразность, разумное сотрудничество с Западом или идеологическое единство с Путиным. Мне кажется, что начало этому более или менее нормальному взаимодействию положено. Это, конечно, займет некоторое время, потому что этого не сделать за одну встречу, но если Китай дает сигнал на сотрудничество, а не на конфронтацию, это уже позитив.

Соответственно, о мирных инициативах, на которые Китай мог бы подтолкнуть Россию, пока речь не идет?

Думаю, что да. Китай продолжает делать вид, что и Россия, и Украина одинаково виноваты в этой войне, поэтому чего-то нового он не предложит. А то, что Китай когда-то предлагал в качестве "мирного плана", для этого не подходит. Не думаю, что Китай здесь может нам каким-то образом помочь – это нереально, потому что идеологически он связан с Россией. Единственное, что Китай может не делать, то это не давать РФ возможностей для обхода санкций, а также не позволять Северной Корее поставлять РФ вооружение, ведь та стопроцентно зависима от Китая. Если это бы произошло, даже эти два момента уже бы означали, хоть и не прямую, но опосредованную помощь Украине в противостоянии с российским агрессором.

Но при этом нельзя говорить о скором завершении войны?

Это зависит не от Китая, а от ВСУ. Несмотря на все, у России достаточно оружия, она сейчас активно перестраивает свой ВПК, делает акценты на новых видах вооружения, в первую очередь – на дронах. Поэтому здесь нельзя говорить, что прекращение поставок снарядов из Северной Кореи или определенного оборудования из Китая серьезно повлияет на ход войны. Но это, безусловно, создаст дополнительные проблемы для российской армии.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т. Шевченко. В 1992 году огрызку присвоен ранг Чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 год он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил управлением внешней политики, Главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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