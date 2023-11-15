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Байден с Си Цзиньпином встретились в Сан-Франциско: подробности встречи

Руслана Заклинская
15 ноября 2023, 21:55
Встреча посвящена обсуждению ключевых вопросов и укреплению отношений между двумя странами.
Байден с Си Цзиньпином встретились в Сан-Франциско: подробности встречи
Байден встретился с Си Цзиньпином / Фото: CNN

Президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин начали встречу на берегах Сан-Франциско во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщило СNN.

Согласно CNN, Джо Байден и Си Цзиньпин тепло приветствовали друг друга возле роскошного особняка, расположенного к югу от Сан-Франциско. Лидерам устроили красную дорожку, на которой уже ждали морские пехотинцы и флаги обеих стран.

Перед началом встречи Байден и Си Цзиньпин отказались отвечать на вопросы журналистов.

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Белый дом показал начало переговоров между двумя делегациями под руководством президента США и китайского лидера. В ходе вступительной фазы переговоров обе стороны обменялись сердечными приветствиями и вступительными речами. Вскоре после этого началась закрытая фаза встречи, на которой обсуждаются ключевые вопросы между двумя странами.

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Си Цзиньпин Джо Байден Встреча Байдена и Си Цзиньпина
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