УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Белом доме рассказали, что Байден скажет Си Цзиньпину об Украине

Анна Ярославская
15 ноября 2023, 10:03
15 ноября Си Цзиньпин должен встретиться с Джо Байденом в Сан-Франциско. Джон Кирби раскрыл детали будущих переговоров.
Джон Кирби, Джо Байден, Си Цзиньпин
15 ноября Си Цзиньпин должен встретиться с Джо Байденом в Сан-Франциско / Коллаж: Главред, фото defense.gov, president.gov.ua

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что во время встречи главы Белого дома с лидером КНР Си Цзиньпином будет обсуждаться украинский вопрос. При этом Джо Байден подчеркнет намерение США поддерживать Украину и дальше.

"Я думаю, они (лидеры, – ред.), безусловно, будут говорить о том, что происходит в Украине. Президент (Байден, – ред.) даст понять, что мы и дальше будем поддерживать Украину в ее борьбе против агрессии РФ", - подчеркнул Кирби, передает Укринформ.

По его словам, "Китай мог бы сыграть определенную роль", если бы присоединился к международной поддержке Украины и поспособствовал продвижению видения президента Зеленского о справедливом мире.

видео дня

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина

Президент Китая Си Цзиньпин начал свой первый визит в Соединенные Штаты за последние шесть лет. У него запланирована встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Одной из главных тем дискуссии двух лидеров станут события в Украине.

Си Цзиньпин в последний раз посещал США в 2017 году. Утром в среду, 15 ноября, глава КНР должен встретиться с Джо Байденом в Сан-Франциско, а затем посетить ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В Bloomberg отмечали, что новые военные переговоры США и Китая приоритет для встречи Байдена и Си. Ключевой темой переговоров между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином станет восстановление военных связей между двумя странами.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ Си Цзиньпин Джо Байден новости Украины
Реклама

Главное за день

В Белом доме рассказали, что Байден скажет Си Цзиньпину об Украине

В Белом доме рассказали, что Байден скажет Си Цзиньпину об Украине

10:03 Мир
Оккупанты обстреливают дома в Авдеевке, где люди спасаются от холода

Оккупанты обстреливают дома в Авдеевке, где люди спасаются от холода

10:01 Украина
ВСУ – о ситуации на Херсонщине: выбиваем войска РФ с левого берега Днепра

ВСУ – о ситуации на Херсонщине: выбиваем войска РФ с левого берега Днепра

09:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:13

Почему неправильно говорить "стульчик" и "стуло": какой единственный правильный вариант

10:05

Гороскоп на завтра 16 ноября 2023: Водолею придется взять в долг, а Раку не удастся донести свои идеи

10:03

В Белом доме рассказали, что Байден скажет Си Цзиньпину об Украине

10:01

Оккупанты обстреливают дома в Авдеевке, где люди спасаются от холода

09:48

ВСУ – о ситуации на Херсонщине: выбиваем войска РФ с левого берега Днепра

Байден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - КуликБайден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - Кулик
09:44

Решение очевидное: почему в Украине следует ввести несколько уровней тревогимнение

09:30

"Либо разрядка, либо обострение": эксперт оценил, к чему приведет встреча лидеров США и КНР

09:20

Блеск без усилий: как быстро очистить чашки от налета

09:15

Лунный календарь 16 ноября 2023: последний день лунного цикла для исправления робочих ошибок

Реклама
08:55

Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Селидово Донецкой области: есть жертвыФото

08:27

ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли детали

08:05

Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл с визитом в США: о чем будет говорить с БайденомВидео

07:59

Россия готовит отряды для новых штурмов на Таврическом направлении

07:41

РФ хочет перехватить инициативу и наступает на нескольких участках фронта - ISW

06:49

В США одобрили проект финансирования без помощи Украине во избежание "шатдауна"

06:10

Как Украина готовится к возможному усилению российских ракетных ударовмнение

06:03

Какой праздник завтра 16 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

05:30

Россия заставляет похищенных украинских детей плести маскировочные сети - СМИ

05:00

Разборки Пекина с Вашингтоном: когда армия КНР будет готова ответить США – прогноз

04:30

Вы неправильно поливали вазоны: трюк со льдом, который не позволит растениям гнить

Реклама
04:00

Военный эксперт пояснил, в чем будет исключительность F-16 для ВСУ

03:32

Гороскоп на декабрь 2023 для Весов: чем удивит первый месяц зимыВидео

03:00

Анна Кошмал изумила фигурой в нижнем белье и вверх ногами

02:32

Картошка на пюре сварится в 2 раза быстрее: хитрости, которыми пользуются единицы

01:40

Байден и Си Цзиньпин на встрече попытаются "погасить горячую фазу" между странами – Кулик

00:25

"У врага есть успехи": журналист рассказал о жестких боях за Авдеевку

14 ноября, вторник
23:37

Сергей Притула "наехал" на кота Степана и назвал его уклонистом - что случилось

22:58

У оккупантов потери под Авдеевкой больше, чем в Бахмуте - Зеленский

22:39

Юрий Горбунов эмоционально высказался про хейтеров: "Хочется пожелать всем!"

22:36

"Резко стало плохо": Мирзоян прямо рассказал, от чего умерла Нина Матвиенко

22:28

Нужно найти "странный" листочек за 8 секунд: лишь единицы справятся с задачей

21:49

Врывается буря за бурей: Украину накрывает мощная магнитная буря

21:42

Почему нельзя говорить "льготи": есть только один правильный вариант этого слова

21:40

Самые страшные дни: певица Лолита цинично высказалась про начало вторжения России в Украину

21:39

В Израиле сделали острое замечание генсеку ООН Гутерришу: подыгрывал террористам

21:17

Никита Добрынин "засветил" свою девушку

21:03

Когда в Украине могут поднять тарифы на свет и тепло: ответ Минэнерго

20:56

Пауков в вашем доме больше не будет: гениальный лайфхак из 2 инградиентов

20:40

Внука Аллы Пугачевой объявили в розыск судебные приставы - росСМИ

20:39

Ворвется бешеный ветер: Украина будет "плавать", а местами засыплет снегом

Реклама
20:33

Это будет проблемой для врага: в ВСУ назвали главную задачу на зимний период

20:23

Скандал с Фарион получил продолжение: экс-нардеп пожаловалась ОП на военных

20:21

Были дозаправки МиГ в воздухе: в Воздушных силах рассказали, почему затянулась воздушная тревога

20:06

В Украине не будут мобилизовать еще одну группу людей: кто попал в список

19:47

Сильнейший ритуал на здоровье: мольфар сказал, как избавиться от усталостиВидео

19:46

3 года тюрьмы: стало известно, сколько Остапу Ступке хотят дать за пьяное ДТП

19:42

Могли охотиться конкретно на него: ГБР раскрыли детали удара по 128 бригаде

19:34

Кошке нужна срочная помощь, если она делает одно действие

19:22

Жена Цукерберга показала, как выглядел медиамагнат на первом свидании с ней

19:10

Зачем оккупанты штурмуют Авдеевкумнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять