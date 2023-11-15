В Белом доме рассказали, что Байден скажет Си Цзиньпину об Украине

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что во время встречи главы Белого дома с лидером КНР Си Цзиньпином будет обсуждаться украинский вопрос. При этом Джо Байден подчеркнет намерение США поддерживать Украину и дальше.
"Я думаю, они (лидеры, – ред.), безусловно, будут говорить о том, что происходит в Украине. Президент (Байден, – ред.) даст понять, что мы и дальше будем поддерживать Украину в ее борьбе против агрессии РФ", - подчеркнул Кирби, передает Укринформ.
По его словам, "Китай мог бы сыграть определенную роль", если бы присоединился к международной поддержке Украины и поспособствовал продвижению видения президента Зеленского о справедливом мире.
Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина
Президент Китая Си Цзиньпин начал свой первый визит в Соединенные Штаты за последние шесть лет. У него запланирована встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Одной из главных тем дискуссии двух лидеров станут события в Украине.
Си Цзиньпин в последний раз посещал США в 2017 году. Утром в среду, 15 ноября, глава КНР должен встретиться с Джо Байденом в Сан-Франциско, а затем посетить ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
В Bloomberg отмечали, что новые военные переговоры США и Китая приоритет для встречи Байдена и Си. Ключевой темой переговоров между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином станет восстановление военных связей между двумя странами.
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