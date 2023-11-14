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Для Украины может быть 2 хороших последствия от встречи Байдена и Си Цзиньпина – Кулик

Алёна Воронина
14 ноября 2023, 14:27
Китай не откажется поддерживать Россию, но Байден может убедить китайского лидера пойти на уступки в других вопросах.
Джо Байден, Си Цзиньпин
Для Украины может быть 2 положительных последствия от встречи Байдена и Си Цзиньпина/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Для Украины может быть два положительных последствия от встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина, которая запланирована на 15 ноября. Во-первых, американский лидер может повлиять на то, чтобы КНР не стала полностью лояльной к стране-агрессору России, во-вторых, Китай может согласиться поставлять России меньше чипов и товаров двойного назначения.

В то же время Китай может повлиять на своих союзников, чтобы те поставляли в РФ меньше вооружения. Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

"Первое следствие – чтобы Китай не переходил в ситуацию полной лояльности к любым шагам России. Также Китай должен повлиять на КНДР и других союзников, чтобы они не предоставляли РФ вооружение и боеприпасы. Второе – Китай должен отказаться от критических для России поставок чипов и товаров двойного назначения РФ для ракет, авиации и дронов. Если это будет в кейсе, и Китай выразит свое согласие об этом говорить и каким-то образом повлиять на своих сателлитов относительно поставок боеприпасов, это уже будет для нас большой победой", – отметил Кулик.

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Но он отметил, что не стоит ожидать большой уступчивости от КНР в украинском кейсе. По мнению эксперта, вряд ли будет так, что Китай послушал Байдена и не будет больше поддерживать Путина. Кулик отмечает, что такого не случится, единственный вопрос, в котором можно ожидать изменений – это изменение динамики сотрудничества Пекина и Москвы.

Эксперт подчеркнул, что у Китая есть инструмент влияния, поэтому, если Байдену удастся убедить Си Цзиньпина, то можно будет ожидать снижения динамики этих поставок.

"В частности, уже сейчас фиксируется, что на границе между Северной Кореей и Россией уровень поставок товаров, то есть переход по железной дороге и контейнерам через глубоководный порт на севере Северной Кореи, не такой, каким был еще две-три недели назад. Если тогда была большая интенсивность, то сейчас там интенсивность достаточно низкая – от десятков поездов в день до одного на две недели", – рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Эксперт отметил, что ситуацию на границе и масштабы поставок из Северной Кореи в Россию отслеживает, в частности, Южная Корея с помощью спутников и мониторинговых служб. По словам Кулика, уменьшение поставок в РФ уже показывает, что Китай таким образом уже подтвердил готовность поговорить и повлиять на своего партнера.

"Кроме того, я осторожно отношусь к заявлениям южнокорейской разведки о миллионе боеприпасов, которые Северная Корея якобы передала России для войны в Украине, потому что эти заявления происходят в контексте интенсификации переговоров Южной Кореи и США. И здесь может быть больше политической целесообразности, чем фиксирование реального положения вещей", – добавил Кулик.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Ранее сообщалось, что Белый дом подтвердил переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина. Президент Соединенных Штатов Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин планируют провести личную встречу 15 ноября в Сан-Франциско.

Администрация Байдена сообщила, что во время встречи лидеры обсудят двусторонние отношения между США и Китаем, важность поддержки открытых каналов связи, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

В Bloomberg отмечали, что новые военные переговоры США и Китая приоритет для встречи Байдена и Си. Ключевой темой переговоров между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином станет восстановление военных связей между двумя странами.

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