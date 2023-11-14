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Ампутировали ногу: стало известно о состоянии мамы с младенцем, обстрелянных оккупантами

Алёна Воронина
14 ноября 2023, 11:35
Женщина с 2-месячным ребенком попали в больницу после обстрела оккупантами Херсона. 64-летний дедушка младенца погиб.
Обстрел Херсона, скорая помощь
Стало известно о состоянии мамы с младенцем, которых обстреляли оккупанты в пригороде Херсона/ коллаж: Главред, фото: Telegram Роман Мрочко, УНИАН

Стало известно, в каком состоянии находятся мать с 2-месячным ребенком, которые попали в больницу после того, как российские оккупанты обстреляли их автомобиль в пригороде Херсона в понедельник, 13 ноября.

Ребенка госпитализировали с ушибом легких, почек и черепно-мозговой травмой. Ее маме пришлось ампутировать одну ногу, вторую ногу врачам удалось спасти. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

"Жизни двухмесячной девочки, которая вчера вместе с мамой и дедушкой попала под вражеский обстрел, пока ничего не угрожает. Ребенок был госпитализирован с ушибом легких, почек и черепно-мозговой травмой. Маме ампутировали одну ногу, вторую врачам удалось спасти. Состояние женщины оценивается как стабильно тяжелое, но есть положительная динамика", – рассказал Мрочко.

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Когда в авто попал российский снаряд, семья как раз возвращалась в пригород после проведения медосмотра для младенца. 64-летний дедушка ребенка погиб на месте.

Начальник МВА отметил, что пострадавшие получат финансовую помощь из городского бюджета.

"За погибших и раненых предусмотрены денежные выплаты из городского бюджета. В случае смерти семья получает 50 тысяч гривен. Мама девочки получит 20 тысяч, на девочку – 30 тысяч гривен. Но эти деньги и даже больше не могут компенсировать вашу жизнь или здоровье. Поэтому настоятельно рекомендуем семьям, в которых есть дети, эвакуироваться в более безопасные места! Дети – наше будущее, которое мы обязаны сохранить!", – отметил Мрочко.

Напомним, в понедельник, 13 ноября, армия РФ попала в авто в Херсоне – были ранены мама и 2-месячный ребенок, дедушка погиб. 64-летний дедушка, который был за рулем, погиб на месте. Мама с ребенком попали в больницу. 36-летняя мать в тяжелом состоянии.

Обстрелы оккупантами Херсона

Напомним, 13 ноября РФ накрыла Херсон массированным огнем. В результате массированной российской атаки в Херсонской территориальной общине в понедельник погибли три человека, еще 12 получили ранения и травмы.

Начальник городской военной администрации Роман Мрочко уточнил, что все травмированные имеют разную степень тяжести. Им оказывается медицинская помощь.

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