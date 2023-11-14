Украинцам придет третья платежка за газ: за что придется доплатить

Ранее этот платеж был включен в другие платежи, но теперь он должен оплачиваться отдельно.

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Украинцам придет третья платежка за газ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Бытовые потребители обычно оплачивают за газ двумя платежками: первая – за поставку газа, вторая – за доставку (распределение). Однако иногда поступает и третья.

В третьей платежке предусмотрена плата за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения (то ВДСГ). Об этом рассказала эксперт-консультант портала "ГазПравда" Екатерина Плотникова.

Она объяснила, что постепенно утратили силу нормативно-правовые акты (НПА), согласно которым облгазы периодически должны были сами осуществлять техническое обслуживание таких систем в жилых домах, в которые они поставляют газ. Поскольку такие акты утратили силу, то эта сумма оплаты, которая ранее входила в действующие платежки, теперь оттуда исключена.

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Плотникова отметила, что ранее потребители преимущественно даже не догадывались, что плата за техническое обслуживание включена в их платежки. Но, по ее словам, остается под большим вопросом, должным ли образом облгазы выполняли свои обязательства по осуществлению такого ТО – в удовлетворительном ли состоянии они содержали внутренние газовые сети, дымо- и вентканалы, а также газопотребляющее оборудование в многоквартирных и частных домах.

Эксперт отметила, что теперь ответственность за эксплуатацию и содержание в надлежащем состоянии внутренних газовых сетей, котлов, газовых бойлеров, колонок, а также исправность вентиляции в помещении возлагается на владельцев домов. Так, в многоквартирном доме за это будут отвечать совладельцы многоэтажки, а в частных домах – хозяин.

Собственник(ы) должен/ должны выбрать организацию, которая исключительно на договорных условиях и на платной основе будет осуществлять техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Такой организацией может быть как местный облгаз, так и другие организации, получившие на это соответствующие разрешения.

"Таким образом, владелец понимает, за что именно он будет платить средства и контролирует соблюдение выполнения договорных обязательств исполнителя ТО. Ведь надлежащая работа газовых коммуникаций является залогом безопасности жизнедеятельности всех жителей домохозяйства. В случаях выявления нарушений – владелец может жаловаться на недобросовестное предприятие в соответствующие инстанции", – отмечается в сообщении.

Кто отвечает за газовые трубы в многоквартирных домах/ gazpravda.com. ua

В то же время эксперт обратила внимание, что если будет выявлено, что техническое обслуживание обеспечено ненадлежащим образом, то поставки газа в дом могут быть прекращены до решения этого вопроса.

Однако она подчеркнула, что пока не был утвержден типовой договор, который должен быть подписан между владельцами и выбранной ими организацией для осуществления такого технического обслуживания в доме. Поэтому, по ее словам, облгаз не имеет права прекратить газоснабжение, ссылаясь на то, что совладельцы многоквартирного дома или владельцы частного дома еще ни с какой организацией не подписали такой договор.

"До завершения окончательного реформирования нормативно-правовой базы в этой сфере прекращение газоснабжения облгазами исключительно из-за незаключения договоров на ТО может считаться манипулятивным и является нарушением прав его жителей", – подчеркнула Плотникова.

Типовой договор на осуществление такого технического обслуживания должна утвердить Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Также в НКРЭКУ должны озвучить предельные тарифы на работы и услуги, входящие в ТО внутридомовых газовых сетей в многоквартирном доме.

Эксперт отмечает, что НКРЭКУ должна разработать и утвердить такой типовой договор до 5 декабря 2023 года.

Поставки газа в Украине

Раньше в "Нафтогазе" рассказали, как не переплатить за лишние "кубы" в квитанциях. Некоторым приходят платежки за газ с завышенными показаниями. Как говорят в "Нафтогазе", клиенты не передают или не вовремя передают данные со счетчиков.

Также в "Нафтогазе" ответили, почему приходится переплачивать за газ. В Украине некоторые потребители платят за доставку газа больше, чем могли бы.

Напомним, в "Нафтогазе" рассказали, хватит ли в Украине газа на отопительный сезон-2023. В Украине достаточно запасов газа, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024. На сегодня накоплено 15,75 млрд кубометров газа, сообщили в компании.

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