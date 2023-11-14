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В РФ атаковали завод по производству ракет "Кинжал" и производителя боеприпасов

Алексей Тесля
14 ноября 2023, 09:55
В министерстве обороны РФ пожаловались на ночной налет беспилотников.
В РФ атаковали завод по производству ракет 'Кинжал' и производителя боеприпасов
В РФ произошла мощная "бавовна" / Коллаж: Главред, Фото: colomna.ru, bryansknovosti.ru, pixabay.com

Во вторник утром, 14 ноября, в Московской области прогремели взрывы в районе "КБ Машиностроение".

К заводу примчались авто спецслужб РФ, сообщает издание ASTRA.

По сведениям очевидцев, мощные взрывы прогремели в Подмосковье около 07:30.

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"У машин, стоящих во дворах, сработали системы сигнализации. Жители сообщают о том, что к КБМ едут машины спецслужб", - говорится в сообщении.

Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения" является одним из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники. Завод занимается производством ракет "Кинжал" и "Искандер".

"Бавовна" в Брянской области

В свою очередь в министерстве обороны РФ заявили о налете беспилотников в ночь на вторник, 14 ноября. Якобы ПВО страны-агрессора сбила четыре дрона над территориями Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областей.

Вместе с тем по данным Telegram-канала Bazа, в Брянской области в поселке Сельцо в цехе строящегося Брянского химического завода имени 50-летия СССР обнаружили "неразорвавшийся беспилотник со взрывчатым веществом".

"При этом, крыша цеха была пробита в трех местах. На место были вызваны сотрудники спецслужб. В результате падения беспилотника пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Screenshot
/ t.me/bazabazon

Что известно о Брянском химическом заводе

Брянский химический завод входит в концерн Техмаш российской госкорпорации Ростех, который специализируется на разработке и серийных поставках боеприпасов.

С начала основания Брянский химзавод специализировался на производстве осколочно-фугасных снарядов, а также снарядов береговой артиллерии.

Завод ориентирован на производство взрывчатых веществ и боеприпасов.

Ранее стали известны детали атаки на завод по производству взрывчатки в РФ. Стали известны подробности удара беспилотников по химическому заводу по производству взрывчатки в городе Сельцо Брянской области в РФ. В атаке, которая произошла в ночь с 12 на 13 октября, были задействованы два дрона-камикадзе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Москвой вспыхнул масштабный пожар недалеко от военного аэродрома. На военном аэродроме "Чкаловский" неизвестные диверсанты устроили подрыв и существенно повредили два самолета и один вертолет.

Ранее в РФ прогремел взрыв на заводе по производству "Искандеров". Изначально была версия, что Воткинский завод атаковал дрон. Затем выяснилось, что к взрыву привела детонация изделия в бронекапсуле.

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Подмосковье взрыв бавовна в России Брянская область
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