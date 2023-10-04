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В "Нафтогазе" рассказали, как не переплатить за лишние "кубы" в квитанциях:

Дмитрий Видоменко
4 октября 2023, 17:55 обновлено 4 октября, 17:55
Некоторым приходят платежки за газ с завышенными показаниями. Как говорят в "Нафтогазе", клиенты не передают или не вовремя передают данные со счетчиков.
Газ, квитанции
В "Нафтогазе" напомнили о важности передачи показателей газовых счетчиков / коллаж Главред, фото УНИАН

Некоторым гражданам Украины приходят платежки за газ с завышенными показаниями потребления. Чаще всего это происходит из-за того, что потребитель не передал или не вовремя передал показания счетчика (каждый месяц с 28-е по 5-е число) ‒ даже если в доме или квартире никто не живет. Такое разъяснение дали в государственной компании "Нафтогаз Украины".

"Проверили зафиксированные клиенткой объемы потребленного газа. Оказалось, что с мая по август она не передавала показания счетчика, потому что временно переехала с семьей из Киева на запад страны", – отметили в компании.

Специалисты напомнили ‒ если потребитель не передал данные со счетчика, плату ему насчитают на основе месячного объема потребления за аналогичный период минувшего года. То есть клиентке засчитали за август-2023 количество кубометров, которые были использованы в августе-2022.

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В таких случаях цифры в платежке могут быть существенно больше, чем фактическое потребление. Для того, чтобы этого не произошло, нужно вовремя передавать показания счетчиков. При этом принимаются данные даже с нулевым потреблением.

"Если вы временно не проживаете в доме и не пользовались газом, передавайте ежемесячно фактические постоянные показания", – объяснили чиновники "Нафтогаза".

Коммуналка для украинцев

Напомним, что в Украине отменили повышение тарифов на воду. Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам отменила свои решения о повышении тарифов.

Украинцы могут платить за свет вдвое меньше. Украинцы могут в два раза сократить суммы в платежках за электроэнергию - для этого необходимо установить двухзонный счетчик.

Кто из украинцев имеет право получить скидку на газ.Клиенты государственной компании "Нафтогаз Украины" имеют возможность получить скидку на "голубое топливо" в размере 1%.

Украинцам повысят тарифы на электричество и пересчитают субсидии. Из-за повышения тарифов на электричество в Украине внесли изменение на процесс оформления субсидий. Теперь можно оформить выплаты в один клик и нужно минимум документов.

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