В "Нафтогазе" рассказали, как не переплатить за лишние "кубы" в квитанциях:

Некоторым гражданам Украины приходят платежки за газ с завышенными показаниями потребления. Чаще всего это происходит из-за того, что потребитель не передал или не вовремя передал показания счетчика (каждый месяц с 28-е по 5-е число) ‒ даже если в доме или квартире никто не живет. Такое разъяснение дали в государственной компании "Нафтогаз Украины".
"Проверили зафиксированные клиенткой объемы потребленного газа. Оказалось, что с мая по август она не передавала показания счетчика, потому что временно переехала с семьей из Киева на запад страны", – отметили в компании.
Специалисты напомнили ‒ если потребитель не передал данные со счетчика, плату ему насчитают на основе месячного объема потребления за аналогичный период минувшего года. То есть клиентке засчитали за август-2023 количество кубометров, которые были использованы в августе-2022.
В таких случаях цифры в платежке могут быть существенно больше, чем фактическое потребление. Для того, чтобы этого не произошло, нужно вовремя передавать показания счетчиков. При этом принимаются данные даже с нулевым потреблением.
"Если вы временно не проживаете в доме и не пользовались газом, передавайте ежемесячно фактические постоянные показания", – объяснили чиновники "Нафтогаза".
Коммуналка для украинцев
Напомним, что в Украине отменили повышение тарифов на воду. Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам отменила свои решения о повышении тарифов.
Украинцы могут платить за свет вдвое меньше. Украинцы могут в два раза сократить суммы в платежках за электроэнергию - для этого необходимо установить двухзонный счетчик.
Кто из украинцев имеет право получить скидку на газ.Клиенты государственной компании "Нафтогаз Украины" имеют возможность получить скидку на "голубое топливо" в размере 1%.
Украинцам повысят тарифы на электричество и пересчитают субсидии. Из-за повышения тарифов на электричество в Украине внесли изменение на процесс оформления субсидий. Теперь можно оформить выплаты в один клик и нужно минимум документов.
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