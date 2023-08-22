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Право на скидку на оплату коммуналки: кто имеет право и сколько "отминусуется" из квитанций

Дмитрий Видоменко
22 августа 2023, 10:29 обновлено 22 августа, 10:42
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В Украине ряд льготных категорий населения имеет право на скидку на оплату коммуналки в размере от 25% до 100%.
Коммуналка
Часть украинцец имеют право на скидку по оплате коммуналки / коллаж фото УНИАН

В Украине некоторые категории населения имеет право на скидку на оплату коммунальных услуг в размере от 25% до 100%. Скидка предоставляется только в пределах норматива потребления, при этом в некоторых случаях на нее имеют право только те семьи, где доход на одного члена составляет не превышает 3760 грн.

Как сообщает портал "Газправда", закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" устанавливает разный процент скидки на коммунальные услуги в зависимости от присвоенной льготной категории.

Например:

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  • Участник боевых действий – 75% скидки;
  • Участник войны – 50%;
  • Лицо с инвалидностью, полученной в результате войны – 100%;
  • Член семьи погибшего (умершего) ветерана войны, защитников и защитниц Украины – 50%;
  • Лицо с особыми заслугами перед Родиной – 100%;
  • Родители умершего с особыми заслугами – 100%;
  • Вдова (вдовец) лица с особыми наградами – 100%.

Как говорят чиновники, некоторые льготы предоставляются при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величину дохода, которое дает право на налоговую соцльготу. К примеру, в нынешнем году среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за предыдущие полгода не должен превышать 3760 грн.

Как говорят чиновники Пенсионного фонда (а именно они назначают льготы), стопроцентную скидку могут оформить такие украинцы:

  • те, кто имеет особые заслуги перед Родиной;
  • пенсионерам, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в селах и ПГТ;
  • лица, которые проживали сельской местности и поселках городского типа, которые ранее работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, а также в учебных заведениях сферы культуры.

Коммуналка для украинцев

Напомним, что в Украине отменили повышение тарифов на воду. Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам отменила свои решения о повышении тарифов.

Украинцы могут платить за свет вдвое меньше. Украинцы могут в два раза сократить суммы в платежках за электроэнергию - для этого необходимо установить двухзонный счетчик.

Кто из украинцев имеет право получить скидку на газ.Клиенты государственной компании "Нафтогаз Украины" имеют возможность получить скидку на "голубое топливо" в размере 1%.

Украинцам повысят тарифы на электричество и пересчитают субсидии. Из-за повышения тарифов на электричество в Украине внесли изменение на процесс оформления субсидий. Теперь можно оформить выплаты в один клик и нужно минимум документов.

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