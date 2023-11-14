УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Китай заинтересован в войне в Украине: эксперт назвал неожиданную причину

Алексей Тесля
14 ноября 2023, 13:58
Джо Байден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки РФ, считает Виталий Кулик.
Кулик
Виталий Кулик рассказал о роли Китая в войне / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, Facebook/vitalii.kulik

Китай заинтересован в войне малой интенсивности в Украине, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, Пекин считает, что война в Украине ослабляет Запад и Россию.

"Потому что тогда Запад прекращает быть сильным в противостоянии с Китаем, а Россия становится ближе к Китаю с точки зрения клиента. Чем слабее Россия, тем больше у Китая инструментов влияния на политическую повестку дня в РФ. То есть такая война в Украине выгодна Китаю, но чтобы при этом она не становилась фронтом глобальной войны и не было угрозы распространения или применения ядерного оружия в Украине, чтобы не выросли ставки, которые бы угрожали планам китайской экспансии в торговых и других сферах доминирования над Евразией", - считает эксперт.

видео дня

Вместе с тем он считает, что на предстоящей встрече Джо Байден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России и не зарабатывать политического капитала на войне в Украине.

"Конечно, Китай будут просить повлиять, возможно, даже что-то обещать. Есть переговорная группа и специальный комиссар Пекина в переговорах. При этом Китай полностью не списал идею быть посредником между Россией, Украиной и Западом в этой войне. Все эти элементы остаются и будут снова озвучены во время этих переговоров. Но, повторюсь, Китай заинтересован в том, чтобы продолжалась война малой интенсивности и в перераспределении сфер влияния в мире. Если этого нет, то не будет и прекращения поддержки войны. Если же есть условие для распределения сфер влияния, то это должен делать не Байден, а следующий президент, который придет на четыре года", - добавил Кулик.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Ранее сообщалось, что победа Трампа на выборах может привести к войне США и Китая. Политика Дональда Трампа в должности президента США, вероятно, будет направлена на углубление конкуренции с Китаем в сфере экономики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новые военные переговоры США и Китая приоритет для встречи Байдена и Си. Ключевой темой переговоров между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином станет восстановление военных связей между двумя странами.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Виталий Кулик новости Китая война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Коса скоро будет наша": топ-генерал ВСУ раскрыл детали операций на юге

"Коса скоро будет наша": топ-генерал ВСУ раскрыл детали операций на юге

13:13 Украина
ВСУ на Левобережье, скоро перелом: у Зеленского назвали решающий год в войне

ВСУ на Левобережье, скоро перелом: у Зеленского назвали решающий год в войне

12:56 Украина
Ударят морозы: синоптик назвала дату резкого похолодания

Ударят морозы: синоптик назвала дату резкого похолодания

12:28 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

14:00

Ситуация обострилась: враг начал штурм на стратегическом направлении - офицер ВСУ

13:58

Китай заинтересован в войне в Украине: эксперт назвал неожиданную причину

13:34

Favbet Tech вошла в топ ИТ-компаний, наиболее поддерживающих Украину реклама

13:13

"Коса скоро будет наша": топ-генерал ВСУ раскрыл детали операций на юге

13:01

Украинским школьникам запретят пользоваться гаджетами: в МОН сделали заявление

Байден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - КуликБайден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - Кулик
12:56

ВСУ на Левобережье, скоро перелом: у Зеленского назвали решающий год в войне

12:54

Melovin, Пугачева и Женщина-кошка: 7 звезд, которые страдают сахарным диабетом

12:52

Путин не готов к переговорам "о приемлемом решении": Столтенберг сказал, что делать

12:45

ЕС выступил с обнадеживающим заявлением по боеприпасам для Украины

Реклама
12:28

Ударят морозы: синоптик назвала дату резкого похолодания

12:21

У Олега Винника жестко прокомментировали слухи о возвращении на сцену

12:15

Если вы хотите, чтобы вредители ели вашу грядку, посадите эти цветы - эксперт

12:09

Melovin эксклюзивно раскрыл подробности своей болезниВидео

12:08

Почему в Киеве сбивают баллистику, а в других городах – нет: ответ ВСУ

11:58

Лунный календарь 15 ноября 2023: болезни в этот день требуют немедленного лечения

11:53

Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Собакам - терпения, Петухам - неожиданность

11:52

ВСУ нацелились на Мелитополь: пошли в наступление и "перемололи" сотни россиян

11:35

Ампутировали ногу: стало известно о состоянии мамы с младенцем, обстрелянных оккупантами

11:21

Корни "попрут" через две недели: ложка этой специи спасет орхидею от гибели

11:18

От желтого до чистого белого: как быстро очистить дно унитаза в домашних условиях

Реклама
11:09

Одна тьма: Мисс Украина Вселенная рассказала, как хотела покончить с собой из-за измены мужа и подруги

10:59

Удар по оккупантам на Херсонщине: дроны взорвали здание "полиции" РФ

10:49

Украинцам придет третья платежка за газ: за что придется доплатить

10:46

Как избавиться от льда на машине: 4 "фишки", которые должен знать каждый

10:40

Гороскоп на сегодня 15 ноября 2023: Деве - финансовые трудности, Козерогу - безделье

10:36

Надеюсь, вы скучали: Гайтана обрадовала поклонников новым заявлениемВидео

10:11

Певец Melovin признался, какая у него неизлечимая болезнь

09:55

В РФ атаковали завод по производству ракет "Кинжал" и производителя боеприпасов

09:43

Как ухудшение погоды повлияет на боевые действия: в ISW дали прогноз на зиму

09:38

РФ будет массированно бить по энергообъектам: США хотят помочь Украине защититься

09:16

Какой праздник завтра 15 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:07

Фарион открестилась от "сдачи" студента из Крыма и обвинила во всем ФСБ

08:50

Новые правила финансирования беженцев: чего ждать украинцам в Германиимнение

08:44

Не вместе с порошком: эксперт рассказал, когда добавлять кондиционер в стиралку

08:36

Блинкен и Ермак встретились в Вашингтоне: о чем говорили

08:35

Украина может столкнуться с тем, что ей нужно вести переговоры с РФ – Washington Post

07:57

Ночью оккупанты ударили по Украине "Искандером" и "Шахедами": сколько сбила ПВО

07:20

Зачем оккупанты заговорили о "жесте доброй воли" на Херсонщине: в ISW назвали версии

06:46

Советник Байдена о помощи Украине: Возможности США уменьшаются с каждой неделей

06:10

Цирк им. Орбана продолжаетсямнение

Реклама
05:00

Здоровье притянется на целый год: что можно и нельзя делать 15 ноября

04:30

"РФ хочет до марта 2024-го отчитаться об успехах": эксперт спрогнозировал шаги россиян

03:43

ВСУ готовятся к худшим сценариям на фронте в случае погодных изменений - боец

03:05

Аналитик пояснил, чего ждать Киеву от рекомендаций Еврокомисии на вступление Украины в ЕС

02:30

"Морпехи творят чудеса": стали известны детали боев на левобережье Херсонщины

02:00

"Почувствуется в 2025": Буданов рассказал о возможной затяжной войне в Украине

01:30

Украинская теннисистка показала жару в купальнике во время медового месяца

13 ноября, понедельник
23:29

ВСУ "аннулировали" одного из создателей "Реальных пацанов" и "Папиных дочек"

23:15

"Увольнение" генералов: в Минобороны впервые прокомментировали слухи

22:39

Разведка узнала планы РФ: Зеленский рассказал о подготовке мощного ответа врагу

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять