Китай заинтересован в войне в Украине: эксперт назвал неожиданную причину

Джо Байден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки РФ, считает Виталий Кулик.

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Виталий Кулик рассказал о роли Китая в войне / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, Facebook/vitalii.kulik

Китай заинтересован в войне малой интенсивности в Украине, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, Пекин считает, что война в Украине ослабляет Запад и Россию.

"Потому что тогда Запад прекращает быть сильным в противостоянии с Китаем, а Россия становится ближе к Китаю с точки зрения клиента. Чем слабее Россия, тем больше у Китая инструментов влияния на политическую повестку дня в РФ. То есть такая война в Украине выгодна Китаю, но чтобы при этом она не становилась фронтом глобальной войны и не было угрозы распространения или применения ядерного оружия в Украине, чтобы не выросли ставки, которые бы угрожали планам китайской экспансии в торговых и других сферах доминирования над Евразией", - считает эксперт.

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Вместе с тем он считает, что на предстоящей встрече Джо Байден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России и не зарабатывать политического капитала на войне в Украине.

"Конечно, Китай будут просить повлиять, возможно, даже что-то обещать. Есть переговорная группа и специальный комиссар Пекина в переговорах. При этом Китай полностью не списал идею быть посредником между Россией, Украиной и Западом в этой войне. Все эти элементы остаются и будут снова озвучены во время этих переговоров. Но, повторюсь, Китай заинтересован в том, чтобы продолжалась война малой интенсивности и в перераспределении сфер влияния в мире. Если этого нет, то не будет и прекращения поддержки войны. Если же есть условие для распределения сфер влияния, то это должен делать не Байден, а следующий президент, который придет на четыре года", - добавил Кулик.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что новые военные переговоры США и Китая приоритет для встречи Байдена и Си. Ключевой темой переговоров между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином станет восстановление военных связей между двумя странами.

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