Белый дом подтвердил переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина: о чем будут говорить

В Белом доме сообщили о том, что Джо Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября. СМИ стало известно, что станет темой разговора.

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Белый дом подтвердил переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина / Коллаж Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин планируют провести личную встречу 15 ноября в Сан-Франциско. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Администрация Байдена подчеркивает, что во время встречи лидеры обсудят двусторонние отношения между США и Китаем, важность поддержки открытых каналов связи, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

"Основываясь на своей последней встрече в ноябре 2022 года на Бали, Индонезия, лидеры также обсудят, как Соединенные Штаты и КНР могут продолжать ответственно управлять конкуренцией и сотрудничать там, где наши интересы совпадают, в частности в отношении транснациональных вызовов, которые влияют на международное сообщество", – говорится в сообщении. видео дня

В то же время, как отмечает издание Financial Times, на переговорах в Сан-Франциско 15 ноября президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин будут обсуждать необходимость восстановления коммуникационных связей между военными силами обеих стран.

Стороны стремятся возобновить инициативы по стабилизации отношений, учитывая растущую напряженность, в частности из-за военной активности Китая вокруг Тайваня и попытки США ограничить доступ Китая к передовым американским технологиям.

"Президент полон решимости принять необходимые меры для восстановления того, что мы считаем центральной связью между США и Китаем в военной сфере", – сказал один из американских чиновников.

По его словам, Байден выразит Си серьезную обеспокоенность по поводу "опасной" и "провокационной" военной активности Китая вокруг Тайваня.

Чиновники подчеркивают, что саммит не предусматривает изменений в политике США в отношении Китая, но отмечает необходимость эффективных каналов коммуникации между государствами.

Напомним, в Пентагоне полагают, что темпы наращивания запасов ядерного оружия Китаем превышают предыдущие прогнозы США. За последний год, по оценкам американского оборонного ведомства, Пекин создал примерно сто новых ядерных боеголовок.

Также стоит отметить, что в будущем может возникнуть еще больше конфликтов в мире, в частности, может начаться глобальный конфликт между странами Запада и Глобального Юга. Фактически, в настоящее время наблюдается Третья мировая война, по крайней мере, на экономическом уровне. Такие взгляды высказал политический эксперт из аналитического центра Democracy House, Анатолий Октисюк.

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