УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В мире скоро могут "разморозиться" многочисленные глобальные конфликты – Октисюк

Алёна Воронина
10 ноября 2023, 04:30
Третья мировая война, фактически, уже продолжается – по меньшей мере, в экономическом измерении. Но все может дойти и до прямого противостояния.
Украинские военные, Анатолий Октисюк
В мире скоро могут "разморозиться" многочисленные глобальные конфликты/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

В мире может разгореться еще больше конфликтов. Может начаться мировой конфликт Глобального Запада против Глобального Юга.

Фактически сейчас уже продолжается третья мировая, по крайней мере, на экономическом уровне. Такое мнение высказал политический эксперт Аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк в интервью Главреду.

"Третья мировая война, фактически, уже продолжается. По меньшей мере, в экономическом измерении. Мир разделился на два лагеря, и это одна из предтеч мирового конфликта Глобального Запада против Глобального Юга. Новая война – это вопрос времени, потому что впоследствии много где начнут размораживаться глобальные конфликты, ведь у многих возникнет соблазн решить все проблемы военным путем", – отметил Октисюк.

видео дня

Он обратил внимание, что Китай сейчас активно наращивает военно-морской флот, и по темпам наращивания уже опережает США.

"Это означает, что Китай готовится выйти в мировой океан, что создает риски для США. Соответственно, американцы, оценивающие силы Китая, будут пытаться не допустить доминирования китайского флота над флотом США", – сказал политический эксперт.

По его словам, вопрос войны за Тайвань в течение ближайших пяти лет будет актуальным. Ведь Си Цзиньпин находится на посту уже третий срок. И когда человек занимает такую должность больше, чем три года, он будет хотеть еще.

"А как это сделать, когда экономический рост прекращается, есть кризис недвижимости и тому подобное? Следовательно, как и любому диктатору, ему понадобилась бы маленькая победоносная война. В истории Китая так уже было с Вьетнамом, когда Китай проиграл войну. Поэтому рост диктаторов открывает риски новых противостояний, и в течение ближайших 5-10 лет Китай дойдет до попытки вторжения на Тайвань. Но проблема для США и для всего Запада заключается в том, что Китай наблюдает за реакцией Запада на поведение РФ в Украине", – отметил Октисюк.

Кто такой Анатолий Октисюк

Анатолий Октисюк - эксперт по политическим вопросам, соучредитель аналитического центра DemocracyHouse.

До 2016 года - старший аналитик Международного центра перспективных исследований.

Анализирует события в Украине и за ее пределами. Освещает вопросы о войне России против Украины.

Ранее председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко выразил мнение, что в случае Третьей мировой войны всем будет хана, но сейчас не та ситуация. По его словам, нынешняя ситуация на мировой арене – это цепочка региональных конфликтов, что уже неоднократно случалось в мировой истории.

Также ранее военнослужащий ВСУ рассказал, почему мир стоит на пороге Третьей мировой. Как говорит боец ВСУ и блогер Юрий Касьянов, мир стоит на пороге страшных испытаний - вплоть до ядерной войны.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине третья мировая третья мировая война Анатолий Октисюк
Реклама

Главное за день

Пылает 1 тысяча кв. м: в Виннице вспыхнул пожар, который виден почти на весь город

Пылает 1 тысяча кв. м: в Виннице вспыхнул пожар, который виден почти на весь город

00:48 Украина
Срезали целое выступление: ВСУ мощно продвинулись в Запорожской области

Срезали целое выступление: ВСУ мощно продвинулись в Запорожской области

22:26 Украина
Эксперт рассказал о "большой цели" Путина на Авдеевку: при чем здесь Китай

Эксперт рассказал о "большой цели" Путина на Авдеевку: при чем здесь Китай

21:36 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:00

"По принципу ударного ядра": РФ использовала под Авдеевкой "кассетки" с новой начинкой

04:30

В мире скоро могут "разморозиться" многочисленные глобальные конфликты – Октисюк

03:40

Как часто необходимо мыть стены дома: мужчина поделился проверенным методом

03:05

Эксперт спрогнозировал, может ли Байден ускорить развязку украино-российского вопроса

02:32

Юная версия Железного Арни: внебрачный сын Шварценеггера стал его точной копией

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в УкраинеОктисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в Украине
02:02

Зачем при варке яиц обязательно добавлять соль: секрет опытных хозяек

01:36

Байден vs Трамп: эксперт объяснил, кто был бы лучшим президентом США для Украины

00:48

Пылает 1 тысяча кв. м: в Виннице вспыхнул пожар, который виден почти на весь город

00:40

Жена Романа Сасанчина в слезах откровенно рассказала про проблемы в их браке

Реклама
09 ноября, четверг
23:46

Мурат Налчаджиоглу категорично заявил, почему не согласен жить в РФ с дочерью

23:06

"Садик и няни": Тимур Мирошниченко рассказал, сколько денег тратит на троих детей

22:28

Гениальное изобретение: для чего люди кладут туалетную бумагу в холодильник

22:26

Срезали целое выступление: ВСУ мощно продвинулись в Запорожской области

21:53

Российскую музыку хотят запретить на всех платформахВидео

21:52

Есть одно объяснение, почему кот ведет себя неадекватно

21:36

Эксперт рассказал о "большой цели" Путина на Авдеевку: при чем здесь Китай

21:31

Дочь Веры Брежневой удивила своим внешним видом

20:59

Зреет новый скандал: Венгрия категорически против переговоров Украины и ЕС

20:54

Лупил ногами: в Житомирской области произошла драка с сотрудником ТЦК

20:03

Argentem Creek Partners использует административное давление и черный пиар для рейдерского захвата бизнеса GNT Group - эксперт актуально

Реклама
19:29

Врежет -4 и окутает туман: в Украину врывается зимняя стужа

19:13

Парижский шик: Елена Зеленская "выгуляла" трендовый лук в столице моды

19:10

Крохи госбюджета 2024-го, которые приняла Радамнение

19:08

16 российских медиасервисов отныне запрещены в Украине: перечень

19:02

Выборы в США может выиграть "Трамп на минималках": чего Украине ждать от Десантиса

18:37

Россия готовит еще более мощную атаку на Авдеевку: стало известно о планах оккупантов

18:23

Жесткий взрыв и большой столб дыма: в Севастополе произошла мощная "бавовна"

18:21

В ВСУ ответили на слухи о "движении" украинских сил на левом берегу Днепра

18:04

Зеркальная дата 11.11. 2023: трем знакам зодиака удача преподнесет подарок

17:59

"Преимущество украинской артиллерии есть не везде": в ВСУ раскрыли опасные участки фронта

17:54

В ГУР припугнули оккупантов операциями в Крыму вроде взрыва корабля "Аскольд"

17:54

Какие цвета нельзя надевать на Новый год 2024, чтобы не отпугнуть Деревянного Дракона

17:36

В Южной Корее огромный робот убил мужчину

17:32

Уволят скандалистку Фарион или нет: Минобразования выдало свою твердую позицию

17:30

Можно ли резко хрустеть шеей: реально головокружительные данные о привычкеВидео

17:05

Вы допускаете большую ошибку, используя эти продукты для омлетаВидео

17:01

"Я проклинаю себя": скандальный публицист жалеет, что отказал Пугачевой в "чае"

16:57

Россия перебрасывает боевую авиацию в Беларусь: самолеты на разных аэродромах

16:49

Военное положение и всеобщую мобилизацию продлили: Зеленский подписал законы

16:37

Эта одежда принесет удачу: что можно и нельзя делать 10 ноября

Реклама
16:34

Украина может вступить в ЕС по сокращенной процедуре: назван способ

16:20

Почему люди боятся клоунов: есть несколько причин, которые всех удивят

16:03

Путин "пробалаболил" имя Токаева: тот не смолчал и шокировал всю делегацию РФВидео

15:50

Украина не получает преимущество на фронте, время играет в пользу РФ - президент Чехии

15:40

Зеленский рассказал об окончании войны в Украине и впервые заговорил о потерях ВСУ

15:29

Берегиня-мать: оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" представил шикарный национальный костюм

15:26

Какими будут пенсии в 2024 году: Рада приняла важный закон для украинцев

15:12

Пропали без вести: Игорь Ласточкин потроллил Влада Яму и Олега ВинникаВидео

15:06

"Жесткие переговоры": Горбач объяснил, что может помешать Украине к вступлению в ЕС

15:05

Россия хочет захватить два города: бросила в бой авиацию, но потеряла РЭБ за $200 миллионов

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять