В мире скоро могут "разморозиться" многочисленные глобальные конфликты – Октисюк

Третья мировая война, фактически, уже продолжается – по меньшей мере, в экономическом измерении. Но все может дойти и до прямого противостояния.

https://glavred.info/world/v-mire-skoro-mogut-razmorozitsya-mnogochislennye-globalnye-konflikty-oktisyuk-10515451.html Ссылка скопирована

В мире скоро могут "разморозиться" многочисленные глобальные конфликты/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

В мире может разгореться еще больше конфликтов. Может начаться мировой конфликт Глобального Запада против Глобального Юга.

Фактически сейчас уже продолжается третья мировая, по крайней мере, на экономическом уровне. Такое мнение высказал политический эксперт Аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк в интервью Главреду.

"Третья мировая война, фактически, уже продолжается. По меньшей мере, в экономическом измерении. Мир разделился на два лагеря, и это одна из предтеч мирового конфликта Глобального Запада против Глобального Юга. Новая война – это вопрос времени, потому что впоследствии много где начнут размораживаться глобальные конфликты, ведь у многих возникнет соблазн решить все проблемы военным путем", – отметил Октисюк. видео дня

Он обратил внимание, что Китай сейчас активно наращивает военно-морской флот, и по темпам наращивания уже опережает США.

"Это означает, что Китай готовится выйти в мировой океан, что создает риски для США. Соответственно, американцы, оценивающие силы Китая, будут пытаться не допустить доминирования китайского флота над флотом США", – сказал политический эксперт.

По его словам, вопрос войны за Тайвань в течение ближайших пяти лет будет актуальным. Ведь Си Цзиньпин находится на посту уже третий срок. И когда человек занимает такую должность больше, чем три года, он будет хотеть еще.

"А как это сделать, когда экономический рост прекращается, есть кризис недвижимости и тому подобное? Следовательно, как и любому диктатору, ему понадобилась бы маленькая победоносная война. В истории Китая так уже было с Вьетнамом, когда Китай проиграл войну. Поэтому рост диктаторов открывает риски новых противостояний, и в течение ближайших 5-10 лет Китай дойдет до попытки вторжения на Тайвань. Но проблема для США и для всего Запада заключается в том, что Китай наблюдает за реакцией Запада на поведение РФ в Украине", – отметил Октисюк.

Кто такой Анатолий Октисюк Анатолий Октисюк - эксперт по политическим вопросам, соучредитель аналитического центра DemocracyHouse. До 2016 года - старший аналитик Международного центра перспективных исследований. Анализирует события в Украине и за ее пределами. Освещает вопросы о войне России против Украины.

Ранее председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко выразил мнение, что в случае Третьей мировой войны всем будет хана, но сейчас не та ситуация. По его словам, нынешняя ситуация на мировой арене – это цепочка региональных конфликтов, что уже неоднократно случалось в мировой истории.

Также ранее военнослужащий ВСУ рассказал, почему мир стоит на пороге Третьей мировой. Как говорит боец ВСУ и блогер Юрий Касьянов, мир стоит на пороге страшных испытаний - вплоть до ядерной войны.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.