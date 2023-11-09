Были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров РФ: детали удара по Скадовску

Стало известно, что ракеты HIMARS разрушили второй этаж одного из домов. Среди оккупантов потери.

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Удар по Скадовску/ коллаж: Главред, фото: Telegram-канал "НК до Зими"

Во временно оккупированном Скадовску Херсонской области утром 9 ноября были мощные взрывы и сообщалось о двух "прилетах". После этого стало известно о последствиях ударов.

Как сообщил журналист Радио Свобода Марк Крутов в соцсети "Х" (бывший Twitter), ударом был разрушен второй этаж одного из домов.

Он отмечает, что в результате "прилетов" были ликвидированы несколько высокопоставленных российских офицеров. Также Крутов сообщил геолокацию места, куда был удар.

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"Геолокация удара украинских HIMARS по Скадовску в оккупированной Херсонской области. Разрушен второй этаж 2-х этажного кирпичного дома. 46.112865, 32.914884. Несколько высокопоставленных российских офицеров были убиты, как сообщают российские, так и украинские источники", – отметил журналист.

Удар по Скадовску/ соцсеть "Х" Mark Krutov

Удар по оккупантам в Скадовске

Ранее сообщалось, что утром в четверг, 9 ноября, во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели мощные взрывы. Очевидцы утверждают, что было два громких "прилета".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в Скадовске был "прилет" по месту базирования личного состава оккупантов. По его словам, уже известно о по меньшей мере 15 раненых и 5 ликвидированных оккупантах.

Российские пропагандисты говорят, что удар был по одному из зданий в центре города и угрожают "местью". Отмечается, что в Скадовске "всё очень плохо".

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