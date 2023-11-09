УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Гибель помощника Залужного: офицеру, подарившему гранаты, объявили о подозрении

Алёна Воронина
9 ноября 2023, 12:34
Офицер, не имея соответствующего разрешения, принес 8 гранат в свой кабинет. 6 из них он упаковал и подарил коллеге на день рождения.
Гибель Геннадия Частякова
Офицеру, подарившему гранаты Частякову, объявили о подозрении/ коллаж: Главред, фото: ГБР, Instagram Геннадия Частякова

Сотрудники Государственного бюро расследования сообщили о подозрении офицеру из аппарата помощников Главнокомандующего ВСУ, который подарил своему коллеге Геннадию Частякову гранаты на день рождения. В результате разрыва одной из гранат Частяков погиб.

В ГБР установили, что офицер, не имея соответствующего разрешения на хранение таких боеприпасов, принес в свой служебный кабинет восемь ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51a2". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Затем офицер упаковал шесть из восьми гранат в подарочную деревянную коробку и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Такой подарок он вручил военнослужащему Геннадию Частякову в честь его дня рождения.

видео дня

"Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств. Еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета, где они были изъяты работниками правоохранительных органов", – отметили в ГБР.

Отмечается, что офицеру сообщили о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Согласно этой статье, офицеру грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Дело о гибели Геннадия Частякова
Офицеру, подарившему гранаты Частякову, объявили о подозрении/ ГБР
Дело о гибели Геннадия Частякова
Офицеру, подарившему гранаты Частякову, объявили о подозрении/ скрин

Смотрите видео с комментарием пресс-секретаря ГБР:

Гибель помощника Залужного

Напомним, 6 ноября 2023 года в селе Чайки (Киевская область) в результате разрыва гранаты погиб военнослужащий Геннадий Частяков, который работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 13-летний сын Геннадия Частякова после взрыва находится в тяжелом состоянии, его дочь получила легкие повреждения.

В Государственном бюро расследований главной версией гибели Частякова считают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами. Однако в целом рассматривается несколько версий, что могло стать причиной трагедии:

  • несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами,
  • убийство по заказу спецслужб страны-агрессора России,
  • убийство на почве неприязненных отношений,
  • попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Позже стали известны новые факты о гибели помощника Залужного. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марьяна Рева рассказала, что человек, подаривший погибшему помощнику главкома ВСУ Валерия Залужного – майору Геннадию Частякову гранаты, предупредила его, что они были боевыми.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Киева граната взрыв ручная граната взрыв Валерий Залужный
Реклама

Главное за день

Украина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - Горбач

Украина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - Горбач

12:00 Эксклюзивы
"Он не должен сомневаться": майор признался, говорят ли Зеленскому правду о фронте

"Он не должен сомневаться": майор признался, говорят ли Зеленскому правду о фронте

11:33 Украина
Взрывы в оккупированном Скадовске: был "прилет" по базе оккупантов, много раненых

Взрывы в оккупированном Скадовске: был "прилет" по базе оккупантов, много раненых

11:27 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:37

Во Львове мужчина на всю грокомсть включил песни Шатунова и пожалел об этом

12:34

Гибель помощника Залужного: офицеру, подарившему гранаты, объявили о подозренииВидео

12:24

"Ты - безмозглая": "страшно" красивая "мисс ДНР" вызверилась на украинкуВидео

12:23

Легче, чем когда-либо: как украинцы могут оформить субсидию через "Дию"

12:11

Альтернативы нет: эксперт назвал главных кандидатов на пост 47-го президента США

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в УкраинеОктисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в Украине
12:00

Украина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - ГорбачЭксклюзив

11:57

Шоумен выложил в Сеть переписку с Потапом и рассекретил его местонахождение

11:44

Итальянцы вас не поймут: почему нельзя ломать спагетти перед приготовлением

11:36

Более 5000 гривен ежемесячно: кому в Украине оказывают финансовую поддержку

Реклама
11:33

"Он не должен сомневаться": майор признался, говорят ли Зеленскому правду о фронте

11:29

В Украине снова подскочили цены на газ: что произошло

11:27

Взрывы в оккупированном Скадовске: был "прилет" по базе оккупантов, много раненых

11:14

Настоящая Королевская Шуба на Новый год 2024: рецепт нового салатаВидео

11:13

Россияне бьются в истерике и угрозах: в Курской области атаковали завод дронами

11:02

Китайский гороскоп на завтра 10 ноября: Быку - неожиданная влюбленность, Собаке - развлечения с друзьями

10:54

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

10:50

Панин рассказал, почему в 2014-м бегал с русским флагом и орал "Крым наш"

10:36

Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандалВидео

10:24

Эксперт пояснил, почему победа Украины жизненно важна для Байдена

10:01

Что можно сделать из старой шубы: 4 роскошные идеи

Реклама
10:00

"Мы - одно", "Гоголь - русский": актриса "Сватов" выдала новый пропагандистский бред

09:55

Удержат ли ВСУ Авдеевку: эксперт назвал ключевой фактор

09:51

Украинцам будут выплачивать по 16 тысяч грн: кто имеет право и на что

09:48

"Глянули, а в гробу – не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина

09:11

Гороскоп на завтра 10 ноября 2023: Стрельцы озолотятся, Водолеи - не рискуйте

08:56

Зеленский честно ответил, обрадуется ли победе Трампа на выборах

08:52

"Серая зона" расширяется: что проиходит на левом берегу Днепрамнение

08:30

"Наглая РФ со своим неоимпериализмом угрожает не только Украине": США присадили Россию в ООН

08:15

Лунный день 10 ноября 2023: Месяц вещует приятный сюрприз и интересные новости

08:06

Штурмы будут продолжаться: эксперт объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка

07:29

Полковник захватывал Мариуполь: ВСУ "задвухсотили" топ-офицера морской пехоты ЧФ РФ

06:55

Нужно найти воробья в лесу за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

06:48

Данилов рассказал об огромных успехах ВСУ на Крымском направлении

06:25

Почему нельзя говорить "шкаф": какое единственное правильное слово стоит использовать

06:22

Какой сегодня праздник 9 ноября: кого нужно поздравить в этот день

06:18

Выборы сейчас - это удар по Украине уровня ядерногомнение

05:30

Судостроительные заводы в Крыму стали уязвимыми: раскрыты цели Storm Shadow

05:00

Бережно распутает волосы: какая расческа лучшая для ежедневного использования

04:00

Это нужно делать ежемесячно: женщина рассказала, как очистить посудомойку от грязи

03:40

Выборы в марте 2024-го не пройдут без проблем: Кошель спрогнозировал реакцию Запада

Реклама
02:30

Звездная украинская прыгунья поманила неприкрытыми спортивными бедрами

02:00

Почему слёзы солёные: неожиданный ответ просто убьет наповал

01:31

"Большая ошибка": эксперт рассказал о рисках электронного голосования во время войны

00:01

Война в Украине закончится в 2024 году - Данилов

08 ноября, среда
23:34

"Борьба внутри страны важнее боев на "нуле": Фарион влипла в новый скандал

23:13

Звезда "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс готовится уйти из жизни

22:54

Данилко сообщил о трагедии в коллективе

22:47

"Город почти в кольце": стал известен замысел Кремля касательно Авдеевки

21:56

Старый друг Аллы Пугачевой раскрыл секрет ее приезда в РФ

21:34

В США не хватает средств на помощь Украине: что известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять