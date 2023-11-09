Гибель помощника Залужного: офицеру, подарившему гранаты, объявили о подозрении

Сотрудники Государственного бюро расследования сообщили о подозрении офицеру из аппарата помощников Главнокомандующего ВСУ, который подарил своему коллеге Геннадию Частякову гранаты на день рождения. В результате разрыва одной из гранат Частяков погиб.
В ГБР установили, что офицер, не имея соответствующего разрешения на хранение таких боеприпасов, принес в свой служебный кабинет восемь ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51a2". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Затем офицер упаковал шесть из восьми гранат в подарочную деревянную коробку и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Такой подарок он вручил военнослужащему Геннадию Частякову в честь его дня рождения.
"Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств. Еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета, где они были изъяты работниками правоохранительных органов", – отметили в ГБР.
Отмечается, что офицеру сообщили о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Согласно этой статье, офицеру грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
Смотрите видео с комментарием пресс-секретаря ГБР:
Гибель помощника Залужного
Напомним, 6 ноября 2023 года в селе Чайки (Киевская область) в результате разрыва гранаты погиб военнослужащий Геннадий Частяков, который работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 13-летний сын Геннадия Частякова после взрыва находится в тяжелом состоянии, его дочь получила легкие повреждения.
В Государственном бюро расследований главной версией гибели Частякова считают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами. Однако в целом рассматривается несколько версий, что могло стать причиной трагедии:
- несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами,
- убийство по заказу спецслужб страны-агрессора России,
- убийство на почве неприязненных отношений,
- попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВСУ.
Позже стали известны новые факты о гибели помощника Залужного. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марьяна Рева рассказала, что человек, подаривший погибшему помощнику главкома ВСУ Валерия Залужного – майору Геннадию Частякову гранаты, предупредила его, что они были боевыми.
Читайте также:
- Россияне бьются в истерике и угрозах: в Курской области атаковали завод дронами
- Взрывы в оккупированном Скадовском: был "прилет" по базе оккупантов, много раненых
- "Он не должен сомневаться": майор признался, говорят ли Зеленскому правду о фронте