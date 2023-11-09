Гибель помощника Залужного: офицеру, подарившему гранаты, объявили о подозрении

Офицер, не имея соответствующего разрешения, принес 8 гранат в свой кабинет. 6 из них он упаковал и подарил коллеге на день рождения.

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Офицеру, подарившему гранаты Частякову, объявили о подозрении/ коллаж: Главред, фото: ГБР, Instagram Геннадия Частякова

Сотрудники Государственного бюро расследования сообщили о подозрении офицеру из аппарата помощников Главнокомандующего ВСУ, который подарил своему коллеге Геннадию Частякову гранаты на день рождения. В результате разрыва одной из гранат Частяков погиб.

В ГБР установили, что офицер, не имея соответствующего разрешения на хранение таких боеприпасов, принес в свой служебный кабинет восемь ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51a2". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Затем офицер упаковал шесть из восьми гранат в подарочную деревянную коробку и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Такой подарок он вручил военнослужащему Геннадию Частякову в честь его дня рождения.

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"Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств. Еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета, где они были изъяты работниками правоохранительных органов", – отметили в ГБР.

Отмечается, что офицеру сообщили о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Согласно этой статье, офицеру грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Офицеру, подарившему гранаты Частякову, объявили о подозрении/ ГБР

Офицеру, подарившему гранаты Частякову, объявили о подозрении/ скрин

Смотрите видео с комментарием пресс-секретаря ГБР:

Гибель помощника Залужного

Напомним, 6 ноября 2023 года в селе Чайки (Киевская область) в результате разрыва гранаты погиб военнослужащий Геннадий Частяков, который работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 13-летний сын Геннадия Частякова после взрыва находится в тяжелом состоянии, его дочь получила легкие повреждения.

В Государственном бюро расследований главной версией гибели Частякова считают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами. Однако в целом рассматривается несколько версий, что могло стать причиной трагедии:

несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами,

убийство по заказу спецслужб страны-агрессора России,

убийство на почве неприязненных отношений,

попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Позже стали известны новые факты о гибели помощника Залужного. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марьяна Рева рассказала, что человек, подаривший погибшему помощнику главкома ВСУ Валерия Залужного – майору Геннадию Частякову гранаты, предупредила его, что они были боевыми.

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