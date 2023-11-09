Россияне бьются в истерике и угрозах: в Курской области атаковали завод дронами

Сегодня утром, 9 ноября, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил об атаке якобы украинского беспилотника на маслодельный комбинат в городе Суджа.
По его словам, на предприятие было сброшено три кассетных боеприпаса, два из которых разорвались, а один остался целым и требует обезвреживания саперами.
Последствием атаки стало повреждение производственных бочек и подземного хранилища продукции. Губернатор также показал фото осколков и кассетных боеприпасов.
Реакция россиян
В это время на просторах соцсетей в россии "несется" истерика и угрожающий призыв Кремля сдержать, наконец, обещания о "красных линиях". Россиянам не нравится, что обещания Запада о применения кассетного вооружения только на территории Украины якобы не оправдывается.
Также "диванные эксперты" в комментариях к новостям об атаке стали допускать, что боеприпас, опустившийся на комбинат, и вовсе является самодельным.
Напомним, не так давно в российском Курске произошла очередная "бавовна". Местные жители сообщали о громких взрывах. В источниках спецслужб тогда рассказали о попадании в местное здание МВД.
Также Украина впервые в истории уничтожила ракетный корвет россиян "Аскольд", который даже не вышел с завода. Аналитики рассказали, что удар уничтожил основную систему вооружения корабля и єто стало уникалным событием.
Другие новости:
- Полковник захватывал Мариуполь: ВСУ "задвухсотили" топ-офицера морской пехоты ЧФ РФ
- Штурмы будут продолжаться: эксперт объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка
- Удержат ли ВСУ Авдеевку: эксперт назвал ключевой фактор