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Россияне бьются в истерике и угрозах: в Курской области атаковали завод дронами

Елизавета Бельмас
9 ноября 2023, 11:13
Россияне в соцсетях устроили истерику из-за новой атаки в Курской области рф.
В Курской области атаковали завод дронами
В Курской области атаковали завод дронами / коллаж: Главред, фото: Википедия, телеграм Роман Старовойт

Сегодня утром, 9 ноября, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил об атаке якобы украинского беспилотника на маслодельный комбинат в городе Суджа.

В Судже атаковали комбинат
В Судже атаковали комбинат / скриншот телеграм Роман Старовойт

По его словам, на предприятие было сброшено три кассетных боеприпаса, два из которых разорвались, а один остался целым и требует обезвреживания саперами.

Последствием атаки стало повреждение производственных бочек и подземного хранилища продукции. Губернатор также показал фото осколков и кассетных боеприпасов.

видео дня

Реакция россиян

В это время на просторах соцсетей в россии "несется" истерика и угрожающий призыв Кремля сдержать, наконец, обещания о "красных линиях". Россиянам не нравится, что обещания Запада о применения кассетного вооружения только на территории Украины якобы не оправдывается.

Истерика по-русски
Истерика по-русски / скриншот телеграм
Истерика по-русски
Истерика по-русски / скриншот телеграм
Истерика по-русски
Истерика по-русски / скриншот телеграм

Также "диванные эксперты" в комментариях к новостям об атаке стали допускать, что боеприпас, опустившийся на комбинат, и вовсе является самодельным.

Комментарии о боеприпасе
Комментарии о боеприпасе / скриншот телеграм
Комментарии о боеприпасе
Комментарии о боеприпасе / скриншот телеграм

Напомним, не так давно в российском Курске произошла очередная "бавовна". Местные жители сообщали о громких взрывах. В источниках спецслужб тогда рассказали о попадании в местное здание МВД.

Также Украина впервые в истории уничтожила ракетный корвет россиян "Аскольд", который даже не вышел с завода. Аналитики рассказали, что удар уничтожил основную систему вооружения корабля и єто стало уникалным событием.

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Курск беспилотник война России и Украины кассетные боеприпасы
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