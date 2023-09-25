'Бавовна' в Курске: беспилотники атаковали здание МВД - СМИ

25 сентября в российском Курске произошел очередная "бавовна". Местные жители сообщали о громких взрывах.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах, что в результате новой "бавовны" есть попадание в местное здание МВД.
"Новая серия взрывов состоялась под утро. Попадание в здание МВД", - говорится в сообщении.видео дня
Как отметил источник издания, это продолжение атак в Курске, в частности на здание ФСБ и НПЗ.
Атака по Курску: что известно
Напомним, что 24 сентября ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске. Произошло попадание по нефтеперерабатывающему заводу возле Курского аэродрома. Специальную операцию провела Украинская военная разведка.
В Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с перепугу закрыли 2 аэропорта. В стране-агрессоре говорят, якобы железнодорожный вокзал в Курске атаковал БПЛА. При этом два аэропорта под Москвой перекрывали "из-за угрозы беспилотников".
Под Курском в РФ вспыхнул масштабный пожар после атаки дрона. РосСМИ также сообщают, что горели два здания - огонь перекинулся и на склад. Площадь пожара - 1500 квадратных метров.
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