УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Бавовна" в Курске: беспилотники атаковали здание МВД - СМИ

Юлия Куришко
25 сентября 2023, 10:35 обновлено 25 сентября, 10:51
Сегодняшняя "бавовна" - это продолжение атак в Курске, в частности на здание ФСБ и НПЗ.
'Бавовна' в Курске: беспилотники атаковали здание МВД - СМИ
Курск атаковали беспилотники / коллаж: Главред, скриншот: видео Telegram

25 сентября в российском Курске произошел очередная "бавовна". Местные жители сообщали о громких взрывах.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах, что в результате новой "бавовны" есть попадание в местное здание МВД.

"Новая серия взрывов состоялась под утро. Попадание в здание МВД", - говорится в сообщении.

видео дня

Как отметил источник издания, это продолжение атак в Курске, в частности на здание ФСБ и НПЗ.

Атака по Курску: что известно

Напомним, что 24 сентября ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске. Произошло попадание по нефтеперерабатывающему заводу возле Курского аэродрома. Специальную операцию провела Украинская военная разведка.

В Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с перепугу закрыли 2 аэропорта. В стране-агрессоре говорят, якобы железнодорожный вокзал в Курске атаковал БПЛА. При этом два аэропорта под Москвой перекрывали "из-за угрозы беспилотников".

Под Курском в РФ вспыхнул масштабный пожар после атаки дрона. РосСМИ также сообщают, что горели два здания - огонь перекинулся и на склад. Площадь пожара - 1500 квадратных метров.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Курск бавовна в России
Реклама

Главное за день

Умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук

Умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук

09:41 Украина
Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан

09:00 Эксклюзивы
ВСУ светит мощный прорыв: аналитики назвали вероятное время и направление

ВСУ светит мощный прорыв: аналитики назвали вероятное время и направление

08:24 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:46

"Как щитом закрыл центр города": ночью РФ ударила по отелю в Одессе

10:41

Идеальная доза: сколько штук грецких орехов можно есть в день

10:35

"Бавовна" в Курске: беспилотники атаковали здание МВД - СМИ

10:33

Именины 26 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:54

"Наши недруги умолкают, когда есть успехи": Хара оценил перемены в отношении Запада к войне

США медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - ХараСША медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - Хара
09:43

"До начала октября": Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ - ISW

09:41

Умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук

09:31

Расквасили нос: Гиркина жестоко избили в СИЗО – в соцсетях раскрыли детали

09:16

Гороскоп на октябрь 2023: Овнам - переломный момент, Близнецам - удовольствие

Реклама
09:00

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанЭксклюзив

08:52

ВСУ понадобится три месяца, чтобы освоить работу с ракетами Taurus – Bild

08:24

ВСУ светит мощный прорыв: аналитики назвали вероятное время и направление

08:22

О печеньках можно забыть: королевский рецепт львовского сливочного сырника к чаю

07:48

Ночью в оккупированном Севастополе прогремел очередной громкий взрыв

06:55

Только люди с орлиным зрением найдут льва за 14 секунд: оптическая иллюзия на внимательность

06:53

Взрывы в Одессе и Кривом Роге: РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами"Фото

06:05

Зерновой кризис: чем руководствуются поляки?мнение

04:30

"Мы пробьем все три линии обороны противника": Маломуж рассказал, как ВСУ это сделают

04:00

"Нужно все": дипломат раскрыл, что США и Украина смогут изготавливать совместно

03:23

Шерсть повсюду: почему кошка сильно линяет

Реклама
02:41

Эта головоломка просто уничтожит мозг: только гений найдет щенка за 11 секунд

02:10

Мужчина разозлил девушку всего одним замечанием: что он написал

01:35

Дипломат спрогнозировал, будет ли Запад тормозить поставки F-16

24 сентября, воскресенье
23:55

Головоломка, которая удивила даже гениев: надо найти число 250 за 5 секунд

23:07

Единственный не вышел из Азовстали: военный прошел 200 км и чудом спасся

22:58

ЧВК с талоном: рецензия на фильм "Неудержимые 4"Видео

22:50

"Визит Зеленского в США не является таким успешным": дипломат раскрыл подробности

22:11

"Уровень угрозы повышен": РФ в ближайшее время может ударить ракетами

21:21

"У нас дресс-код": в Тернополе военного нагло не пустили в бар из-за формы

21:19

Голос країни-13 - 4 выпуск слепых прослушиваний: кто попал к звездным тренерамВидео

21:19

Удары по Крыму скоро усилятся: Свитан рассказал о первой "ласточке"

20:30

В Курске отменили праздничный салют из-за яркого "поздравления" ВСУ

19:52

Теперь Крыму будет тяжелее Донбассамнение

19:43

Союзничеству конец: Пашинян "наехал" на Путина и ОДКБ из-за Карабаха

19:31

В Украине ударит +13: в каких областях будут лить дожди с грозами

18:44

США передумали урезать военную помощь Украине: что стало причиной

18:12

Как сказать "шмотки" на украинском: Авраменко назвал благозвучные аналоги

17:59

Конкурент Трампа на выборах Десантис сделал новое громкое заявление об Украине

17:32

Новый министр обороны Британии дал Украине мощное обещание

16:59

И такое бывает: как понять, что испортилась гречка

Реклама
16:59

"Может продолжаться еще несколько лет": Хара рассказал варианты завершения войны в Украине

16:47

На оккупированной части Донбасса россияне ввели жесткую цензуру

16:21

В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроили мощную "бавовну" - ГУР

16:17

Будут накрывать одна за другой: календарь магнитных бурь на октябрь 2023

16:16

Получить доплату в 25% к пенсии: кому повезло и кто имеет право

16:05

Войну в Украине не "заморозить": эксперт прогнозирует зимой "жару" на фронте

15:58

"Пора уже уезжать из Крыма": в Воздушных силах дали предупреждение россиянам

15:26

Что нужно сделать со старой обувью 26 сентября, чтобы не было проблем: приметы

14:48

Двойная "бавовна": ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске - СМИ

14:10

Оккупанты "отгребли" на юге, ВСУ продвигаются возле Вербового и Работино

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять