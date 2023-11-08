Гибель помощника Залужного: в ГБР выдвинули неожиданную версию

Следствие рассматривает четыре возможные версии случившегося, рассказала Татьяна Сапьян.

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Что известно о гибели Геннадия Частякова / Коллаж: Главред, Фото: Instagram Г. Частякова, скриншот

Основной версией гибели помощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного майора Геннадия Частякова следствие считает несчастный случай, но рассматриваются еще три возможные версии случившегося.

Не исключается убийство по заказу российских спецслужб, убийство на почве неприязненных отношений и покушение на умышленное убийство другого военнослужащего – из высшего офицерского состава аппарата главнокомандующего ВСУ, рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян в эфире национального информационного телемарафона.

"Что касается гибели помощника главнокомандующего ВСУ. Действительно, ГБР начало досудебное расследование. Следователи знакомятся с материалами дела, которые наработала Национальная полиция", - говорит представитель ГБР.

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Также, по словам советника по коммуникациям ГБР, есть версия "умышленное убийство Частякова, совершенное на почве неприязненных отношений – месть, ревность со стороны коллег по службе".

Еще одной версией произошедшего Сапьян назвала покушение на умышленное убийство другого военного высшего офицерского состава аппарата главнокомандующего ВСУ.

Сапьян обратила внимание на то, что доминирующей версией на настоящий момент является несчастный случай.

"На сегодняшний день назначены ряд экспертиз, будут допрашиваться свидетели и устанавливаться все обстоятельства, которые предшествовали этим трагическим событиям", - добавила она.

Советник по коммуникациям ГБР также подчеркнула, что расследование этого дела находится на контроле руководства Бюро. "Следствие будет делать все, чтобы как можно быстрее становить все обстоятельства и установить, что был причастен и виновен, если подтвердится та или иная версия, кроме основной", - подытожила Сапьян.

Что известно о гранате DM51

Как рассказал военный эксперт Сергей Флеш, немецкая граната, которая унесла жизнь Частякова, внешне очень напоминает сувенир, поэтому не фронтовой человек мог не знать, что она боевая. По его словам, гранаты DM51 на передовой редкие и в основном у бойцов они хранятся на полочках, как сувениры.

"Она полностью пластмассовая и выглядит как игрушка. Посторонний человек подумал бы, что это — сувенир. Она разбирается на 2 части — используется как наступательная, так у нее разлет обломков очень маленький, а в неразборном варианте она используется, как оборонительная. Здесь достаточно просто повернуть чеку, и она разорвется", — рассказал он.

"Здесь проблема в том, что она сделана так, что если вы выдернете чеку, то она просто будет молча лежать и сорвется через 4 секунды", — рассказал он принцип действия немецкой гранаты.

Он отметил, что любой военный, кто держал эту гранату в руках, знает, что она пластмассовая снаружи и похожа на стилизованную туалетную воду или игрушку.

"Не фронтовой человек мог не понять, что это боевая граната. Даю вам 100%. У многих в ВСУ на фронтах они стоят на столах и тумбочках, как красивый импортный сувенир", — добавил эксперт.

Смотрите видео - что такое граната DM51:

/ Скриншот

Гибель помощника Залужного

Напомним, ранее сообщалось о то, что в результате неосторожного обращения с гранатой в селе Чайки (Киевская область) погиб военнослужащий. Погибшим оказался Геннадий Частяков - он работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Гибель своего помощника подтвердил и главком ВСУ Залужный. "Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в семейном кругу погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье", ‒ написал он.

В свою очередь министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что у погибшего майора Частякова был день рождения. "Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", - рассказал Клименко.

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