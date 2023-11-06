УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Киевщине подорвали помощника Залужного: все, что известно

Дмитрий Видоменко
6 ноября 2023, 20:45
В селе Чайки (Киевская область) в результате подрыва взрывного устройства погиб помощник главкома ВСУ Залужного - майор Геннадий Частяков.
Граната, взрыв
Взрыв произошел в селе Чайки вечером 6 ноября / коллаж Главред , фото ua.depositphotos.com

В результате неосторожного обращения с гранатой в селе Чайки (Киевская область) погиб военнослужащий. Об этом заявила спикер МВД Марьяна Рева в комментарии "Украинской правде".

"В селе Чайки у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали", ‒ сказала она

По словам источников УП, погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

видео дня

При осмотре квартиры, по данным собеседника "УП" в среде правоохранителей, полиция обнаружила еще пять целых гранат.

Данные в ЕРДР внесены по факту гибели человека и по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Как сообщает портал Эспрессо со ссылкой на свои источники в среде правоохранителей, взрыв произошел 6 ноября в 17:15. В результате взрыва один человек погиб и двое ранены, из них один ребенок.

Погибший 1984 года рождения ‒ со слов жены ‒ был помощником главкома Залужного). По ее словам, муж пришел с подарками на день рождения. При открытии одного из которых произошел взрыв. По всей вероятности, это была коробка с бутылкой и рюмками.

544

Немногим позднее факт гибели своего помощника подтвердил и главком ВСУ Залужный.

"Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в семейном кругу погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье", ‒ написал он.

Статья Залужного для The Economist

Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

"Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - сказал Залужный.

Также Главнокомандующий ВСУ назвал 5 пунктов, которые необходимы Украине для победы над РФ.

По словам Залужного, к концу 2023 года страна-агрессор Россия может увеличить численность авиации, создав новые штурмовые эскадрильи. Однако это не поможет РФ получить полное господство в воздухе.

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что ситуация на фронте сейчас патовая для Украины.

"Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как Россия бросает как мясо своих людей, никто не хочет", - сказал глава государства.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовка, комментируя статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist, заявил, что военным не стоит выносить на публику происходящее на фронте.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Киева ВСУ ручная граната Валерий Залужный
Реклама

Главное за день

На Киевщине подорвали помощника Залужного: все, что известно

На Киевщине подорвали помощника Залужного: все, что известно

20:45 Украина
Восстановлению не подлежит: в ВСУ сообщили о последствиях удара по кораблю РФ

Восстановлению не подлежит: в ВСУ сообщили о последствиях удара по кораблю РФ

20:42 Украина
Россия "положила" в штурмах Авдеевки 7 тысяч солдат: в ВСУ ошеломили потерями РФ

Россия "положила" в штурмах Авдеевки 7 тысяч солдат: в ВСУ ошеломили потерями РФ

20:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:45

На Киевщине подорвали помощника Залужного: все, что известно

20:42

Восстановлению не подлежит: в ВСУ сообщили о последствиях удара по кораблю РФВидео

20:16

Чай в пакетиках может быть опасным: 4 причины, которые стоит знать каждому

20:15

Россия "положила" в штурмах Авдеевки 7 тысяч солдат: в ВСУ ошеломили потерями РФ

20:13

"Вы в своем уме": Федишин с мужем выехала в Испанию на концерты и поругалась с хейтерами

Вероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - КошельВероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - Кошель
19:58

Призвал отказаться от Крыма и Донбасса: на Буковине засудили промосковского попа

19:45

Минус совесть: финалистка Голосу країни обнимается с пропагандистами на росТВВидео

19:42

Эксперты разоблачили вранье Путина и Шойгу об уничтоженной украинской технике

19:30

"Выползали оттуда без глаз и ног": пленный оккупант наотрез отказался возвращаться в РФВидео

Реклама
19:10

Мирные переговоры с Россией: у Зеленского сообщили о главном намерении Кремля

19:10

Адский "праздник": что на самом деле случилось с 128 бригадой?мнение

18:48

Доплата до 3 тысяч грн: кому из людей с низкой пенсией положены деньги от ООН

18:42

Ветер 20 м/с и ливень: какие регионы будут "плавать" из-за непогоды

18:33

Россияне могут сбежать сами: эксперт сообщил о слабом месте в обороне врага

18:32

У россиян около 900 ракет, но есть нюанс - Коваленко

17:57

Пекари предупредили украинцев о возможном скачке цен на хлеб: что произошло

17:37

Что надо сделать 7 ноября, чтобы началась белая полоса: приметы и запреты

17:27

Как повысить скорость Интернета дома: советы специалистов

17:11

Уже около 300 БПЛА: "Украинская команда" передала бойцам ДУК "Правый сектор" дрон с тепловизором и индивидуальные наборы для обогрева

17:06

"Еще есть же Российская империя": солист "Пошлой Молли" жестко оскорбил поляков

Реклама
17:04

"Удар в спину Украины": польские перевозчики заблокировали границу с Украиной

17:02

Достанет даже труднодоступные места: мастер на все руки показал, как с помощью одной вещи быстро вымыть батареи

16:53

Россиянам устроили "мясорубку": ВСУ пошли вперед под Бахмутом и взяли новые рубежи

16:52

Вы удивитесь, как это вкусно: незабываемый и очень простой рецепт закускиВидео

16:35

Какой самый быстрый и мощный мотор в мире: автолюбители обомлеют от удивления

16:33

Пророссийская позиция Фицо "зашаталась": что сказал премьер Словакии

16:28

Хозяйка обновила линолеум на кухне за копейки: помогли два бюджетные средства

16:21

Lida Lee рассказала про романтику в отношениях с Даниэлем СалемомВидео

16:16

Ракеты Taurus не изменят ситуацию на фронте: в Германии выдали странное заявление

16:15

Невероятный лайфхак для хозяек: вот для чего нужна 4-я сторона терки

15:56

"Плотной" ПВО в Украине нет нигде: в воздушных силах раскрыли критическую ситуацию

15:55

РФ готовит мощные удары: генерал ВСУ назвал сроки и вероятные цели атак врага

15:47

Чтобы уволить главу Хозсуда Киева Босого с должности судьи, ВККС может рассмотреть 8 деклараций добропорядочности - СМИ

15:37

Россия изменила подход к дронам-камикадзе на фронте и имеет успех: OSINTэры обеспокоены

15:32

Руководители ФГВФЛ Рудуха и Рекрут нанесли ущерб государству в 2016-2019 г. на десятки млн грн - отчет Счетной палаты

15:31

"Коррупция на всех уровнях": у Зеленского ответили на заявление экс-главы Еврокомиссии

15:10

Фейерверки и петарды с сегодняшнего дня под запретом: что ждет нарушителей

15:08

Будут сочные как никогда: как пожарить идеальные отбивные - лайфхак от профессионального повара

15:07

Екатерина Кухар прокомментировала слухи про расставание с Александром СтояновымВидео

14:59

Удар по Одессе: художка, фейки и стадо непуганых барановмнение

Реклама
14:55

Некоторые украинцы могут получить деньги от Красного Креста: где и кто именно

14:46

Комбриг приказал строиться и не пришел: всплыли новые детали трагедии на Запорожье

14:26

Это угроза для всего фронта: в МВА объяснили ценность Авдеевского коксохима

14:03

Лунный день 7 ноября 2023: Месяц сулит благоприятный период на работе

13:51

Оккупанты отбирают у Софии Ротару виллу в Крыму - росСМИ

13:44

"Они обалдевшие": Фарион зашкварилась наглым "наездом" на бойцов из АзоваВидео

13:34

Растрата на почти миллиард: СБУ сообщило о подозрении экс-заместителю Резникова

13:10

Нужно найти привидение за 15 секунд: оптическая иллюзия для самых внимательных

13:00

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Козе - улучшение ситуации на работе, Крысе - сильные эмоции

12:46

Калибры, Искандеры, Кинжалы: стало известно, сколько ракет есть в запасе у РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять