На Киевщине подорвали помощника Залужного: все, что известно

В селе Чайки (Киевская область) в результате подрыва взрывного устройства погиб помощник главкома ВСУ Залужного - майор Геннадий Частяков.

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Взрыв произошел в селе Чайки вечером 6 ноября / коллаж Главред , фото ua.depositphotos.com

В результате неосторожного обращения с гранатой в селе Чайки (Киевская область) погиб военнослужащий. Об этом заявила спикер МВД Марьяна Рева в комментарии "Украинской правде".

"В селе Чайки у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали", ‒ сказала она

По словам источников УП, погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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При осмотре квартиры, по данным собеседника "УП" в среде правоохранителей, полиция обнаружила еще пять целых гранат.

Данные в ЕРДР внесены по факту гибели человека и по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Как сообщает портал Эспрессо со ссылкой на свои источники в среде правоохранителей, взрыв произошел 6 ноября в 17:15. В результате взрыва один человек погиб и двое ранены, из них один ребенок.

Погибший 1984 года рождения ‒ со слов жены ‒ был помощником главкома Залужного). По ее словам, муж пришел с подарками на день рождения. При открытии одного из которых произошел взрыв. По всей вероятности, это была коробка с бутылкой и рюмками.

Немногим позднее факт гибели своего помощника подтвердил и главком ВСУ Залужный.

"Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в семейном кругу погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье", ‒ написал он.

Статья Залужного для The Economist

Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

"Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - сказал Залужный.

Также Главнокомандующий ВСУ назвал 5 пунктов, которые необходимы Украине для победы над РФ.

По словам Залужного, к концу 2023 года страна-агрессор Россия может увеличить численность авиации, создав новые штурмовые эскадрильи. Однако это не поможет РФ получить полное господство в воздухе.

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что ситуация на фронте сейчас патовая для Украины.

"Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как Россия бросает как мясо своих людей, никто не хочет", - сказал глава государства.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовка, комментируя статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist, заявил, что военным не стоит выносить на публику происходящее на фронте.

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