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Гибель помощника Залужного: всплыли новые детали рокового взрыва под Киевом

Алексей Тесля
7 ноября 2023, 11:41
13-летний сын Геннадия Частякова после взрыва находится в тяжелом состоянии, его дочь получила легкие повреждения.
Частяков
Появились подробности гибели Геннадия Частякова / Коллаж: Главред, Фото: t.me/Tsaplienko, Instagram Г. Частякова

Спикер Министерства внутренних дел Марьяна Рева рассказала, что человек, подаривший погибшему помощнику главкома ВСУ Валерия Залужного – майору Геннадию Частякову гранаты, предупредил его, что они были боевыми.

Об этом рассказал сам человек, подаривший помощнику Валерия Залужного роковой подарок, сообщила она в эфире "Радио Свобода".

При этом в Нацполиции не называют фамилию этого военного. Но в его кабинете уже провели обыски.

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"Лицо, вероятно вручившее эти подарки, призналось. Он предупредил, что гранаты боевые. Вероятно, не поверил погибший в эту информацию", - заявила Рева.

Она уточнила, что 13-летний сын военного находится в тяжелом состоянии. Представительница МВД сообщила, что подросток находится под наблюдением врачей. Также она рассказала, что дочь Геннадия Частякова получила легкие повреждения.

Рева добавила, что предварительная версия следствия пока не изменилась – несчастный случай. Но досудебное расследование продолжается.

Смотрите видео - новые детали гибели Геннадия Частякова:

Screenshot
Появились подробности гибели Геннадия Частякова / Скриншот

Детали трагической смерти Частякова

В свою очередь журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что гранаты входили в "подарочный набор", который на день рождения Геннадию Частякову презентовал коллега — полковник Тимченко. Он положил в деревянную коробку бутылку виски Black Label и 6 гранат, что подтвердили трое свидетелей.

"Тебя удивить трудно — поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски", — сказал он при свидетелях, когда вручал свой подарок.

Журналист не исключает, что Частяков мог воспринять это как шутку, поскольку он забрал детей из школы и дома начал разбирать с ними подарки.

"Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы. Кстати, Тимченко две гранаты оставил себе", — проинформировал журналист.

Гибель помощника Залужного

Напомним, ранее сообщалось о то, что в результате неосторожного обращения с гранатой в селе Чайки (Киевская область) погиб военнослужащий. Погибшим оказался Геннадий Частяков - он работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Гибель своего помощника подтвердил и главком ВСУ Залужный. "Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в семейном кругу погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье", ‒ написал он.

В свою очередь министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что у погибшего майора Частякова был день рождения. "Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", - рассказал Клименко.

Ранее Залужный заявил о том, что Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство. "Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - сказал Залужный.

Также Главнокомандующий ВСУ назвал 5 пунктов, которые необходимы Украине для победы над РФ.

По словам Залужного, к концу 2023 года страна-агрессор Россия может увеличить численность авиации, создав новые штурмовые эскадрильи. Однако это не поможет РФ получить полное господство в воздухе.

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