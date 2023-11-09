УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Он не должен сомневаться": майор признался, говорят ли Зеленскому правду о фронте

Алёна Воронина
9 ноября 2023, 11:33
Если украинский президент усомнится в победе, тогда мы стопроцентно проиграем, говорит военный.
Владимир Зеленский, Богдан Кротевич
Военный сказал, говорят ли Зеленскому правду о состоянии на фронте/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин

Главе Украинского государства Владимиру Зеленскому во время Ставки докладывают реальную информацию о положении дел на фронте. Ему всё говорят так, как есть.

Но если украинский президент не будет верить в победу нашего государства, то мы стопроцентно проиграем. Об этом сказал майор, начальник штаба 12 бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Я не думаю, что президент сидит и думает, что всё в порядке. Есть Ставка, на ставке присутствуют не только главнокомандующий, не только генералы, но и министры, разные люди. Они все докладывают и имеют возможность доложить. Я знаю на 100% от чиновников, которые присутствуют на этой Ставке, что ему (президенту – ред.) говорят, как есть", – отметил Кротевич.

видео дня

Также "Тавр" предположил, почему анонимные представители Офиса президента могли сказать изданию Time, якобы Украина не имеет шансов на победу. Напомним, в статье Time отмечалось, что один из помощников украинского президента якобы скептически отнесся к вере Зеленского в полную победу в войне и сказал: "Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не выиграем". Военный Богдан Кротевич прокомментировал такое высказывание анонима из ОП. По его словам, в ОП есть люди – советники, заместители советников – которые могут не присутствовать на ставке. По словам бойца, возможно, именно такие люди боятся подойти к Зеленскому и сказать свое мнение.

"Возможно, они прокомментировали Саймону Шустеру относительно своего мнения – что "мы боимся подойти к президенту и сказать, что нам там говорят, что мы где-то там проигрываем, где-то мы побеждаем" и так далее", – отметил майор.

Он подчеркнул, что президенту Украины говорят полную правду о том, какая сейчас ситуация на фронте.

В то же время Кротевич отметил, что сейчас многое зависит, в частности, он веры президента в победу. По словам военного, если глава Украинского государства усомнится в победе, тогда мы стопроцентно проиграем.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что судостроительные заводы в Крыму стали уязвимыми. Судостроительные заводы, где оккупанты ремонтируют корабли Черноморского флота, стали уязвимыми для украинских атак. Эксперты отметили, что Украина уничтожила уже третий корабль ЧФ, который находился в доке.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об огромных успехах ВСУ на крымском направлении. Он считает, что нас ждут еще приятные новости об уничтожении российских оккупантов и их ресурсов на временно оккупированном полуострове.

Военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка. Командование российской оккупационной армии будет продолжать бросать своих солдат на штурмы Авдеевки в Донецкой области, пока город не будет полностью захвачен, говорит Ступак.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Зеленский вторжение России
Реклама

Главное за день

"Он не должен сомневаться": майор признался, говорят ли Зеленскому правду о фронте

"Он не должен сомневаться": майор признался, говорят ли Зеленскому правду о фронте

11:33 Украина
Взрывы в оккупированном Скадовске: был "прилет" по базе оккупантов, много раненых

Взрывы в оккупированном Скадовске: был "прилет" по базе оккупантов, много раненых

11:27 Украина
Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

10:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:57

Шоумен выложил в Сеть переписку с Потапом и рассекретил его местонахождение

11:44

Итальянцы вас не поймут: почему нельзя ломать спагетти перед приготовлением

11:36

Более 5000 гривен ежемесячно: кому в Украине оказывают финансовую поддержку

11:33

"Он не должен сомневаться": майор признался, говорят ли Зеленскому правду о фронте

11:29

В Украине снова подскочили цены на газ: что произошло

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в УкраинеОктисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в Украине
11:27

Взрывы в оккупированном Скадовске: был "прилет" по базе оккупантов, много раненых

11:14

Настоящая Королевская Шуба на Новый год 2024: рецепт нового салатаВидео

11:13

Россияне бьются в истерике и угрозах: в Курской области атаковали завод дронами

11:02

Китайский гороскоп на завтра 10 ноября: Быку - неожиданная влюбленность, Собаке - развлечения с друзьями

Реклама
10:54

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

10:50

Панин рассказал, почему в 2014-м бегал с русским флагом и орал "Крым наш"

10:36

Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандалВидео

10:24

Эксперт пояснил, почему победа Украины жизненно важна для Байдена

10:01

Что можно сделать из старой шубы: 4 роскошные идеи

10:00

"Мы - одно", "Гоголь - русский": актриса "Сватов" выдала новый пропагандистский бред

09:55

Удержат ли ВСУ Авдеевку: эксперт назвал ключевой фактор

09:51

Украинцам будут выплачивать по 16 тысяч грн: кто имеет право и на что

09:48

"Глянули, а в гробу – не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина

09:11

Гороскоп на завтра 10 ноября 2023: Стрельцы озолотятся, Водолеи - не рискуйте

08:56

Зеленский честно ответил, обрадуется ли победе Трампа на выборах

Реклама
08:52

"Серая зона" расширяется: что проиходит на левом берегу Днепрамнение

08:30

"Наглая РФ со своим неоимпериализмом угрожает не только Украине": США присадили Россию в ООН

08:15

Лунный день 10 ноября 2023: Месяц вещует приятный сюрприз и интересные новости

08:06

Штурмы будут продолжаться: эксперт объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка

07:29

Полковник захватывал Мариуполь: ВСУ "задвухсотили" топ-офицера морской пехоты ЧФ РФ

06:55

Нужно найти воробья в лесу за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

06:48

Данилов рассказал об огромных успехах ВСУ на Крымском направлении

06:25

Почему нельзя говорить "шкаф": какое единственное правильное слово стоит использовать

06:22

Какой сегодня праздник 9 ноября: кого нужно поздравить в этот день

06:18

Выборы сейчас - это удар по Украине уровня ядерногомнение

05:30

Судостроительные заводы в Крыму стали уязвимыми: раскрыты цели Storm Shadow

05:00

Бережно распутает волосы: какая расческа лучшая для ежедневного использования

04:00

Это нужно делать ежемесячно: женщина рассказала, как очистить посудомойку от грязи

03:40

Выборы в марте 2024-го не пройдут без проблем: Кошель спрогнозировал реакцию Запада

02:30

Звездная украинская прыгунья поманила неприкрытыми спортивными бедрами

02:00

Почему слёзы солёные: неожиданный ответ просто убьет наповал

01:31

"Большая ошибка": эксперт рассказал о рисках электронного голосования во время войны

00:01

Война в Украине закончится в 2024 году - Данилов

08 ноября, среда
23:34

"Борьба внутри страны важнее боев на "нуле": Фарион влипла в новый скандал

23:13

Звезда "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс готовится уйти из жизни

Реклама
22:54

Данилко сообщил о трагедии в коллективе

22:47

"Город почти в кольце": стал известен замысел Кремля касательно Авдеевки

21:56

Старый друг Аллы Пугачевой раскрыл секрет ее приезда в РФ

21:34

В США не хватает средств на помощь Украине: что известно

21:34

"В 5 раз меньше": Зеленский сообщил о потерях ВСУ за время войны

21:26

Ницой слетела с катушек: обвинила русскоязычных бойцов ВСУ в подыгрыше Путину

21:10

Вы этого даже не подозревали: вот почему кошки кусаются, когда их гладят

20:54

"Есть план": Украина достигнет результатов на фронте до конца года - Зеленский

20:19

Обстреляли иностранное судно: известны трагические последствия ракетного удара РФФото

20:13

"Заочку" никто не отменял: в Раде объяснили ошибку интерпретации решения

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять