"Он не должен сомневаться": майор признался, говорят ли Зеленскому правду о фронте

Если украинский президент усомнится в победе, тогда мы стопроцентно проиграем, говорит военный.

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Военный сказал, говорят ли Зеленскому правду о состоянии на фронте/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин

Главе Украинского государства Владимиру Зеленскому во время Ставки докладывают реальную информацию о положении дел на фронте. Ему всё говорят так, как есть.

Но если украинский президент не будет верить в победу нашего государства, то мы стопроцентно проиграем. Об этом сказал майор, начальник штаба 12 бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Я не думаю, что президент сидит и думает, что всё в порядке. Есть Ставка, на ставке присутствуют не только главнокомандующий, не только генералы, но и министры, разные люди. Они все докладывают и имеют возможность доложить. Я знаю на 100% от чиновников, которые присутствуют на этой Ставке, что ему (президенту – ред.) говорят, как есть", – отметил Кротевич. видео дня

Также "Тавр" предположил, почему анонимные представители Офиса президента могли сказать изданию Time, якобы Украина не имеет шансов на победу. Напомним, в статье Time отмечалось, что один из помощников украинского президента якобы скептически отнесся к вере Зеленского в полную победу в войне и сказал: "Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не выиграем". Военный Богдан Кротевич прокомментировал такое высказывание анонима из ОП. По его словам, в ОП есть люди – советники, заместители советников – которые могут не присутствовать на ставке. По словам бойца, возможно, именно такие люди боятся подойти к Зеленскому и сказать свое мнение.

"Возможно, они прокомментировали Саймону Шустеру относительно своего мнения – что "мы боимся подойти к президенту и сказать, что нам там говорят, что мы где-то там проигрываем, где-то мы побеждаем" и так далее", – отметил майор.

Он подчеркнул, что президенту Украины говорят полную правду о том, какая сейчас ситуация на фронте.

В то же время Кротевич отметил, что сейчас многое зависит, в частности, он веры президента в победу. По словам военного, если глава Украинского государства усомнится в победе, тогда мы стопроцентно проиграем.

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