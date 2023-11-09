Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

Такая концепция будет продолжаться и дальше. Поэтому Украина должна самостоятельно искать больше внутренних резервов, чтобы бороться со страной-агрессором РФ.

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Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не одержала победу над Россией/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, Главред

Запад передает Украине достаточный объем помощи, чтобы наше государство не проиграло войну. Но в то же время этот объем такой, чтобы украинцы не могли с его помощью одержать победу над страной агрессором Россией.

Поэтому наше государство должно искать больше внутренних ресурсов для борьбы с агрессором. Такое мнение высказал политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк в интервью Главреду.

"Коллективная стратегия Запада заключается в том, чтобы не дать проиграть Украине, но и не одержать победу над Россией. И эта концепция будет продолжена, и нам нужно будет самостоятельно искать больше внутренних резервов. Это – основная идея, на которую обращают внимание все, в том числе и западные союзники", – отметил Октисюк. видео дня

Также он оценил, как может измениться оказание помощи Украине, если в США после выборов к власти придут республиканцы. Он отмечает, что в таком случае уровень помощи может быть средним между тем, что было до вторжения, и тем, как сейчас.

"Катастрофического падения помощи не будет, но и расти она тоже не будет. Ситуацию с помощью будут диктовать реформы и ситуация на фронте. Если война будет превращаться в конфликт малой интенсивности, тогда, конечно, объемы помощи будут уменьшаться, в том числе поставки оружия, экономическая помощь и тому подобное. Это очень вероятный сценарий, но если произойдет так, что Россия снова будет наступать, Украина будет терять новые территории, тогда масштабы помощи, наоборот, будут расти", – сказал Октисюк.

Кто такой Анатолий Октисюк Анатолий Октисюк - эксперт по политическим вопросам, соучредитель аналитического центра DemocracyHouse. До 2016 года - старший аналитик Международного центра перспективных исследований. Анализирует события в Украине и за ее пределами. Освещает вопросы о войне России против Украины.

Война в Украине

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