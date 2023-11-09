УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

Алёна Воронина
9 ноября 2023, 10:54
Такая концепция будет продолжаться и дальше. Поэтому Украина должна самостоятельно искать больше внутренних резервов, чтобы бороться со страной-агрессором РФ.
Анатолий Октисюк, украинские военные
Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не одержала победу над Россией/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, Главред

Запад передает Украине достаточный объем помощи, чтобы наше государство не проиграло войну. Но в то же время этот объем такой, чтобы украинцы не могли с его помощью одержать победу над страной агрессором Россией.

Поэтому наше государство должно искать больше внутренних ресурсов для борьбы с агрессором. Такое мнение высказал политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк в интервью Главреду.

"Коллективная стратегия Запада заключается в том, чтобы не дать проиграть Украине, но и не одержать победу над Россией. И эта концепция будет продолжена, и нам нужно будет самостоятельно искать больше внутренних резервов. Это – основная идея, на которую обращают внимание все, в том числе и западные союзники", – отметил Октисюк.

видео дня

Также он оценил, как может измениться оказание помощи Украине, если в США после выборов к власти придут республиканцы. Он отмечает, что в таком случае уровень помощи может быть средним между тем, что было до вторжения, и тем, как сейчас.

"Катастрофического падения помощи не будет, но и расти она тоже не будет. Ситуацию с помощью будут диктовать реформы и ситуация на фронте. Если война будет превращаться в конфликт малой интенсивности, тогда, конечно, объемы помощи будут уменьшаться, в том числе поставки оружия, экономическая помощь и тому подобное. Это очень вероятный сценарий, но если произойдет так, что Россия снова будет наступать, Украина будет терять новые территории, тогда масштабы помощи, наоборот, будут расти", – сказал Октисюк.

Кто такой Анатолий Октисюк

Анатолий Октисюк - эксперт по политическим вопросам, соучредитель аналитического центра DemocracyHouse.

До 2016 года - старший аналитик Международного центра перспективных исследований.

Анализирует события в Украине и за ее пределами. Освещает вопросы о войне России против Украины.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что судостроительные заводы в Крыму стали уязвимыми. Судостроительные заводы, где оккупанты ремонтируют корабли Черноморского флота, стали уязвимыми для украинских атак. Эксперты отметили, что Украина уничтожила уже третий корабль ЧФ, который находился в доке.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об огромных успехах ВСУ на крымском направлении. Он считает, что нас ждут еще приятные новости об уничтожении российских оккупантов и их ресурсов на временно оккупированном полуострове.

Военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка. Командование российской оккупационной армии будет продолжать бросать своих солдат на штурмы Авдеевки в Донецкой области, пока город не будет полностью захвачен, говорит Ступак.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США военная помощь вторжение России Анатолий Октисюк выборы в США
Реклама

Главное за день

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

10:54 Украина
Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандал

Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандал

10:36 Мир
"Глянули, а в гробу – не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина

"Глянули, а в гробу – не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина

09:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:14

Настоящая Королевская Шуба на Новый год 2024: рецепт нового салата

11:02

Китайский гороскоп на завтра 10 ноября: Быку - неожиданная влюбленность, Собаке - развлечения с друзьями

10:54

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

10:50

Панин рассказал, почему в 2014-м бегал с русским флагом и орал "Крым наш"

10:36

Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандалВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:24

Эксперт пояснил, почему победа Украины жизненно важна для Байдена

10:01

Что можно сделать из старой шубы: 4 роскошные идеи

10:00

"Мы - одно", "Гоголь - русский": актриса "Сватов" выдала новый пропагандистский бред

09:55

Удержат ли ВСУ Авдеевку: эксперт назвал ключевой фактор

Реклама
09:51

Украинцам будут выплачивать по 16 тысяч грн: кто имеет право и на что

09:48

"Глянули, а в гробу – не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина

09:11

Гороскоп на завтра 10 ноября 2023: Стрельцы озолотятся, Водолеи - не рискуйте

09:00

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в УкраинеЭксклюзив

08:56

Зеленский честно ответил, обрадуется ли победе Трампа на выборах

08:52

"Серая зона" расширяется: что проиходит на левом берегу Днепрамнение

08:30

"Наглая РФ со своим неоимпериализмом угрожает не только Украине": США присадили Россию в ООН

08:15

Лунный день 10 ноября 2023: Месяц вещует приятный сюрприз и интересные новости

08:06

Штурмы будут продолжаться: эксперт объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка

07:29

Полковник захватывал Мариуполь: ВСУ "задвухсотили" топ-офицера морской пехоты ЧФ РФ

06:55

Нужно найти воробья в лесу за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

Реклама
06:48

Данилов рассказал об огромных успехах ВСУ на Крымском направлении

06:25

Почему нельзя говорить "шкаф": какое единственное правильное слово стоит использовать

06:22

Какой сегодня праздник 9 ноября: кого нужно поздравить в этот день

06:18

Выборы сейчас - это удар по Украине уровня ядерногомнение

05:30

Судостроительные заводы в Крыму стали уязвимыми: раскрыты цели Storm Shadow

05:00

Бережно распутает волосы: какая расческа лучшая для ежедневного использования

04:00

Это нужно делать ежемесячно: женщина рассказала, как очистить посудомойку от грязи

03:40

Выборы в марте 2024-го не пройдут без проблем: Кошель спрогнозировал реакцию Запада

02:30

Звездная украинская прыгунья поманила неприкрытыми спортивными бедрами

02:00

Почему слёзы солёные: неожиданный ответ просто убьет наповал

01:31

"Большая ошибка": эксперт рассказал о рисках электронного голосования во время войны

00:01

Война в Украине закончится в 2024 году - Данилов

08 ноября, среда
23:34

"Борьба внутри страны важнее боев на "нуле": Фарион влипла в новый скандал

23:13

Звезда "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс готовится уйти из жизни

22:54

Данилко сообщил о трагедии в коллективе

22:47

"Город почти в кольце": стал известен замысел Кремля касательно Авдеевки

21:56

Старый друг Аллы Пугачевой раскрыл секрет ее приезда в РФ

21:34

В США не хватает средств на помощь Украине: что известно

21:34

"В 5 раз меньше": Зеленский сообщил о потерях ВСУ за время войны

21:26

Ницой слетела с катушек: обвинила русскоязычных бойцов ВСУ в подыгрыше Путину

Реклама
21:10

Вы этого даже не подозревали: вот почему кошки кусаются, когда их гладят

20:54

"Есть план": Украина достигнет результатов на фронте до конца года - Зеленский

20:19

Обстреляли иностранное судно: известны трагические последствия ракетного удара РФФото

20:13

"Заочку" никто не отменял: в Раде объяснили ошибку интерпретации решения

19:59

РФ пошла по миру: цыганит вооружение и запчасти для продолжения войны – WSJ

19:56

Венгрия не сможет заблокировать выделение помощи Украине - европейский комиссар

19:37

Герой-любовник или подружка невесты: назван самый сексуальный мужчина 2023 года

19:22

Когда Украина реально может вступить в ЕС: что означает решение Еврокомиссии

19:10

Выборов не будет и точкамнение

19:09

Влепят 17 тысяч: за что в Украине отныне будут штрафовать продавцов авто

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять