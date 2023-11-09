УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперт пояснил, почему победа Украины жизненно важна для Байдена

Дмитрий Видоменко
9 ноября 2023, 10:24
У Джо Байдена есть очень много проблем, которые он не решил, говорит Анатолий Октисюк, и победа Украины в войне ему бы помогла.
Октисюк, Байден
Байдену очень важна победа Украины - эксперт Анатолий Октисюк/ коллаж Главред, фото УНИАН

Если президенту США Джо Байден удастся добиться того, что война между Украиной и страной-агрессором РФ закончится в 2024 году, то шансы его на второй срок заметной возрастут. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

"Демократам в этом году будет сложно выиграть выборы. Это возможно лишь при условии, если Трампа не допустят к участию в выборах. Вопрос в том, что у Байдена сейчас очень много кризисных процессов, которые негативно влияют на его каденцию. Это войны в Украине и Израиле, внутренние противоречия, остановка экономического роста, сдерживание Китая, Ирана. То есть у Байдена есть очень много проблем, которые он не решил, и поэтому, например, говорят, что для Байдена было бы очень хорошо ‒ как минимум завершить войну Украины и РФ в следующем году", ‒ сказал он.

Кто такой Анатолий Октисюк

Анатолий Октисюк - эксперт по политическим вопросам, соучредитель аналитического центра DemocracyHouse.

видео дня

До 2016 года - старший аналитик Международного центра перспективных исследований.

Анализирует события в Украине и за ее пределами. Освещает вопросы о войне России против Украины.

Внутриполитическая борьба в США

Результаты опроса показали, что Байден опередил Трампа в рейтингах, но проигрывает другим "республиканцам". В то же время действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден отстает от других потенциальных кандидатов-"республиканцев" – Рона Десантиса и Никки Хейли.

Представитель кампании Байдена Аммар Мусса заявил, что Дональд Трамп подхалимничает к диктаторам и заботится только о себе.

"Угрозы Дональда Трампа ослабить НАТО и встать на сторону Владимира Путина подрывают силу Америки на мировой арене и угрожают нашей национальной безопасности. На посту президента Дональд Трамп провел четыре года, льстившись к диктаторам и делая нашу страну менее безопасной. Мысль о том, что он откажется от наших союзников, если не добьется своего, подчеркивает ту правду, которую мы уже знаем о Дональде Трампе: единственный человек, о котором он заботится, – это он сам", – отметил Мусса.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл последствия для Украины от победы Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Президент Украины отметил, что каждое изменение в глобальном контексте имеет свое влияние, но неизвестно, кто именно выиграет на выборах в США.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Джо Байден Анатолий Октисюк президентские выборы в США
Реклама

Главное за день

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

10:54 Украина
Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандал

Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандал

10:36 Мир
"Глянули, а в гробу – не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина

"Глянули, а в гробу – не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина

09:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:14

Настоящая Королевская Шуба на Новый год 2024: рецепт нового салата

11:02

Китайский гороскоп на завтра 10 ноября: Быку - неожиданная влюбленность, Собаке - развлечения с друзьями

10:54

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

10:50

Панин рассказал, почему в 2014-м бегал с русским флагом и орал "Крым наш"

10:36

Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандалВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:24

Эксперт пояснил, почему победа Украины жизненно важна для Байдена

10:01

Что можно сделать из старой шубы: 4 роскошные идеи

10:00

"Мы - одно", "Гоголь - русский": актриса "Сватов" выдала новый пропагандистский бред

09:55

Удержат ли ВСУ Авдеевку: эксперт назвал ключевой фактор

Реклама
09:51

Украинцам будут выплачивать по 16 тысяч грн: кто имеет право и на что

09:48

"Глянули, а в гробу – не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина

09:11

Гороскоп на завтра 10 ноября 2023: Стрельцы озолотятся, Водолеи - не рискуйте

09:00

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в УкраинеЭксклюзив

08:56

Зеленский честно ответил, обрадуется ли победе Трампа на выборах

08:52

"Серая зона" расширяется: что проиходит на левом берегу Днепрамнение

08:30

"Наглая РФ со своим неоимпериализмом угрожает не только Украине": США присадили Россию в ООН

08:15

Лунный день 10 ноября 2023: Месяц вещует приятный сюрприз и интересные новости

08:06

Штурмы будут продолжаться: эксперт объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка

07:29

Полковник захватывал Мариуполь: ВСУ "задвухсотили" топ-офицера морской пехоты ЧФ РФ

06:55

Нужно найти воробья в лесу за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

Реклама
06:48

Данилов рассказал об огромных успехах ВСУ на Крымском направлении

06:25

Почему нельзя говорить "шкаф": какое единственное правильное слово стоит использовать

06:22

Какой сегодня праздник 9 ноября: кого нужно поздравить в этот день

06:18

Выборы сейчас - это удар по Украине уровня ядерногомнение

05:30

Судостроительные заводы в Крыму стали уязвимыми: раскрыты цели Storm Shadow

05:00

Бережно распутает волосы: какая расческа лучшая для ежедневного использования

04:00

Это нужно делать ежемесячно: женщина рассказала, как очистить посудомойку от грязи

03:40

Выборы в марте 2024-го не пройдут без проблем: Кошель спрогнозировал реакцию Запада

02:30

Звездная украинская прыгунья поманила неприкрытыми спортивными бедрами

02:00

Почему слёзы солёные: неожиданный ответ просто убьет наповал

01:31

"Большая ошибка": эксперт рассказал о рисках электронного голосования во время войны

00:01

Война в Украине закончится в 2024 году - Данилов

08 ноября, среда
23:34

"Борьба внутри страны важнее боев на "нуле": Фарион влипла в новый скандал

23:13

Звезда "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс готовится уйти из жизни

22:54

Данилко сообщил о трагедии в коллективе

22:47

"Город почти в кольце": стал известен замысел Кремля касательно Авдеевки

21:56

Старый друг Аллы Пугачевой раскрыл секрет ее приезда в РФ

21:34

В США не хватает средств на помощь Украине: что известно

21:34

"В 5 раз меньше": Зеленский сообщил о потерях ВСУ за время войны

21:26

Ницой слетела с катушек: обвинила русскоязычных бойцов ВСУ в подыгрыше Путину

Реклама
21:10

Вы этого даже не подозревали: вот почему кошки кусаются, когда их гладят

20:54

"Есть план": Украина достигнет результатов на фронте до конца года - Зеленский

20:19

Обстреляли иностранное судно: известны трагические последствия ракетного удара РФФото

20:13

"Заочку" никто не отменял: в Раде объяснили ошибку интерпретации решения

19:59

РФ пошла по миру: цыганит вооружение и запчасти для продолжения войны – WSJ

19:56

Венгрия не сможет заблокировать выделение помощи Украине - европейский комиссар

19:37

Герой-любовник или подружка невесты: назван самый сексуальный мужчина 2023 года

19:22

Когда Украина реально может вступить в ЕС: что означает решение Еврокомиссии

19:10

Выборов не будет и точкамнение

19:09

Влепят 17 тысяч: за что в Украине отныне будут штрафовать продавцов авто

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять