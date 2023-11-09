Эксперт пояснил, почему победа Украины жизненно важна для Байдена

У Джо Байдена есть очень много проблем, которые он не решил, говорит Анатолий Октисюк, и победа Украины в войне ему бы помогла.

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Байдену очень важна победа Украины - эксперт Анатолий Октисюк/ коллаж Главред, фото УНИАН

Если президенту США Джо Байден удастся добиться того, что война между Украиной и страной-агрессором РФ закончится в 2024 году, то шансы его на второй срок заметной возрастут. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

"Демократам в этом году будет сложно выиграть выборы. Это возможно лишь при условии, если Трампа не допустят к участию в выборах. Вопрос в том, что у Байдена сейчас очень много кризисных процессов, которые негативно влияют на его каденцию. Это войны в Украине и Израиле, внутренние противоречия, остановка экономического роста, сдерживание Китая, Ирана. То есть у Байдена есть очень много проблем, которые он не решил, и поэтому, например, говорят, что для Байдена было бы очень хорошо ‒ как минимум завершить войну Украины и РФ в следующем году", ‒ сказал он.

Кто такой Анатолий Октисюк Анатолий Октисюк - эксперт по политическим вопросам, соучредитель аналитического центра DemocracyHouse. видео дня До 2016 года - старший аналитик Международного центра перспективных исследований. Анализирует события в Украине и за ее пределами. Освещает вопросы о войне России против Украины.

Внутриполитическая борьба в США

Результаты опроса показали, что Байден опередил Трампа в рейтингах, но проигрывает другим "республиканцам". В то же время действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден отстает от других потенциальных кандидатов-"республиканцев" – Рона Десантиса и Никки Хейли.

Представитель кампании Байдена Аммар Мусса заявил, что Дональд Трамп подхалимничает к диктаторам и заботится только о себе.

"Угрозы Дональда Трампа ослабить НАТО и встать на сторону Владимира Путина подрывают силу Америки на мировой арене и угрожают нашей национальной безопасности. На посту президента Дональд Трамп провел четыре года, льстившись к диктаторам и делая нашу страну менее безопасной. Мысль о том, что он откажется от наших союзников, если не добьется своего, подчеркивает ту правду, которую мы уже знаем о Дональде Трампе: единственный человек, о котором он заботится, – это он сам", – отметил Мусса.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл последствия для Украины от победы Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Президент Украины отметил, что каждое изменение в глобальном контексте имеет свое влияние, но неизвестно, кто именно выиграет на выборах в США.

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