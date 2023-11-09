"Наглая РФ со своим неоимпериализмом угрожает не только Украине": США присадили Россию в ООН

Заявления РФ о возможности применить ядерное оружие показывают "угрозу, которую Россия представляет для международного мира и безопасности".

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Наглая РФ со своим неоимпериализмом угрожает не только Украине, подчеркнул Роберт Вуд/ коллаж: Главред, фото: скрин, U.S. Mission to the UN

Попытки страны-агрессора России силой изменить международно признанные границы в своих попытках вернуться к имперскому прошлому представляют угрозу не только для Украины, но и для других государств. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН посол Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

"Наглые попытки России перекроить границы силой в ее тщетных попытках вернуться к своему имперскому прошлому ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность каждой страны", – подчеркнул Вуд.

Он напомнил, что РФ является ответственной за кровавую полномасштабную войну, развязанную против Украины, и за гибель людей.

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Также он подчеркнул, что Россия намеренно целенаправленно обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины в холодное время года, чтобы мирные украинцы были лишены доступа к свету и теплу.

Роберт Вуд также напомнил, что представители верхушки власти в стране-агрессоре России неоднократно угрожали, что могут использовать ядерное оружие. Заместитель постоянного представителя США при ООН подчеркнул, что заявления РФ о возможности применить ядерное оружие показывают "угрозу, которую Россия представляет для международного мира и безопасности".

"Мы снова призываем РФ прекратить агрессивную войну и нарушение Устава ООН и немедленно вывести свои войска", – завершил речь Вуд.

Война в Украине

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