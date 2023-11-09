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"Наглая РФ со своим неоимпериализмом угрожает не только Украине": США присадили Россию в ООН

Алёна Воронина
9 ноября 2023, 08:30
Заявления РФ о возможности применить ядерное оружие показывают "угрозу, которую Россия представляет для международного мира и безопасности".
Владимир Путин, Роберт Вуд
Наглая РФ со своим неоимпериализмом угрожает не только Украине, подчеркнул Роберт Вуд/ коллаж: Главред, фото: скрин, U.S. Mission to the UN

Попытки страны-агрессора России силой изменить международно признанные границы в своих попытках вернуться к имперскому прошлому представляют угрозу не только для Украины, но и для других государств. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН посол Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

"Наглые попытки России перекроить границы силой в ее тщетных попытках вернуться к своему имперскому прошлому ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность каждой страны", – подчеркнул Вуд.

Он напомнил, что РФ является ответственной за кровавую полномасштабную войну, развязанную против Украины, и за гибель людей.

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Также он подчеркнул, что Россия намеренно целенаправленно обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины в холодное время года, чтобы мирные украинцы были лишены доступа к свету и теплу.

Роберт Вуд также напомнил, что представители верхушки власти в стране-агрессоре России неоднократно угрожали, что могут использовать ядерное оружие. Заместитель постоянного представителя США при ООН подчеркнул, что заявления РФ о возможности применить ядерное оружие показывают "угрозу, которую Россия представляет для международного мира и безопасности".

"Мы снова призываем РФ прекратить агрессивную войну и нарушение Устава ООН и немедленно вывести свои войска", – завершил речь Вуд.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что судостроительные заводы в Крыму стали уязвимыми. Судостроительные заводы, где оккупанты ремонтируют корабли Черноморского флота, стали уязвимыми для украинских атак. Эксперты отметили, что Украина уничтожила уже третий корабль ЧФ, который находился в доке.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об огромных успехах ВСУ на Крымском направлении. Он считает, что нас ждут еще приятные новости об уничтожении российских оккупантов и их ресурсов на временно оккупированном полуострове.

Военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка. Командование российской оккупационной армии будет продолжать бросать своих солдат на штурмы Авдеевки в Донецкой области, пока город не будет полностью захвачен, говорит Ступак.

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