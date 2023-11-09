Полковник захватывал Мариуполь: ВСУ 'задвухсотили' топ-офицера морской пехоты ЧФ РФ

Начальник штаба 810-й отдельной бригады оккупантов Ян Суханов скончался в больнице. Он получил тяжелые ранения на войне в Украине.

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Ян Суханов успешно "демобилизован" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В среду, 8 ноября, в Москве скончался начальник штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации Ян Суханов.

Как сообщила Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун", Суханову было 43 года. Он умер в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко.

О гибели оккупанта также написал журналист и полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

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Ликвидацию российского полковника подтвердил и сайт "Миротворец". По данным портала, Ян Суханов был ликвидирован в ноябре. Он проживал в Севастополе и участвовал в российской военной агрессии против Украины.

Данные о Суханове с сайта Миротворец / скриншот

Ранее Главред писал, что 18 мая артиллерия Вооруженных сил Украины уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота РФ. Было известно о трех погибших и более 14 раненых офицерах командного состава бригады. Полковник Ян Суханов тогда был тяжело ранен.

Кроме Суханова, тяжелые ранения также получили начальник связи 810 бригады капитан Андрей Бушмин, командир 542-го десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков и командир гаубичной батареи САУ 546 капитан Виктор Ершов.

Отметим, 810-я бригада активно участвовала в войне против Украины. Ее подразделения морских пехотинцев были одними из первых, кто 10 марта 2022 вошел в Мариуполь.

810-я бригада принимала участие в оккупации Мариуполя / Скриншот

Суханов несколько раз бывал в Сирии в должности командира батальона морской пехоты. После этого его назначили начальником штаба 810-й бригады, а с 24 февраля 2022 года отправили воевать против Украины.

Бригада пыталась совершить десантные высадки между Николаевской и Одесской областями. Но наши военные ее разгромили.

Летом 2022 года группировка потеряла до 85% личного состава в Харьковской и Херсонской областях.В ISW отмечают, что бригаду сначала увели в тыл. После этого снова бросили на фронт на Херсонское и Запорожское направления. Там ее повторно разгромили ВСУ.

Напомним, во временно оккупированном Луганске 8 ноября погиб известный предатель, бывший начальник "народной милиции" так называемой "ЛНР" и "депутат народного совета ЛНР" Михаил Филипоненко. Коллаборанта взорвали в его автомобиле, куда была заложена взрывчатка.

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