УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандал

Анна Ярославская
9 ноября 2023, 10:36
Пресс-секретарь Вивека Рамасвами Триша Маклафли заявила, что политика неправильно поняли.
Вивек Рамасвами, Владимир Зеленский
Вивек Рамасвами попал в скандал из-за слов о Владимире Зеленском / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

В США разгорелся скандала вокруг вероятного кандидата на президентских выборах 2024 - республиканца Вивека Рамасвами. Во время дебатов в Майами он назвал президента Украины Владимира Зеленского "нацистом". В штабе политика уже отреагировали на слова Рамасвами, заявив, что его "не так поняли". Об этом пишет The New York Times.

"Это страна, которая запретила 11 оппозиционных партий. Она объединила все средства массовой информации в одно государственное телевидение. Это не демократично. Она пригрозила не проводить выборы в этом году, если США не выделит больше денег. Это не демократично", - сказал "республиканец".

"Они (Украина, - ред.) прославляли нациста в своих рядах — комика в штанах-карго, человека по имени Зеленский. Это не демократично", - заявил Рамасвами, комментируя призыв украинского лидера увеличить помощь Киеву.

Смотрите видео - Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами назвал Зеленского "нацистом":

Высказывания представителя Республиканской партии США вызвали в зале возмущение, а также волну критики в интернете. Американские пользователи сети, в частности, напомнили о еврейских корнях Зеленского, который потерял членов семьи во время Холокоста.

Пресс-секретарь Рамасвами Триша Маклафлин заявила, что он "не называл Зеленского нацистом". По ее словам, политик имел в виду сентябрьское событие, в ходе которого президент Украины посетил парламент Канады, куда также был приглашен 98-летний Ярослав Гунько, который во время Второй мировой войны служил в рядах дивизии "Галичина".

В предвыборном штабе Рамасвами отметили, что без контекста это замечание кандидата можно "легко понять неправильно".

"Он говорил быстро и его слова были неровными", - объясняет она.

Скандал с приглашением Гунько

В сентябре приглашение ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунько на заседание двух палат парламента Канады, в ходе которого выступал Зеленский, вызвало скандал. Гунько стали обвинять в том, что он "нацист".

Отметим, дивизия "Галичина" не была осуждена Нюрнбергским процессом или любым другим трибуналом, поскольку доказать вину солдат подразделения в военных преступлениях так и не смогли.

Выборы президента США 2024

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. На 60-х выборах главы государства могут избрать 47-го президента Штатов в случае, если действующий хозяин Белого дома Джо Байден не будет участвовать или проиграет выборы.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

Президент США Джо Байден в рейтинге политических симпатий за год до выборов президента США опережает возможного кандидата на пост главы государства, 45-го президента Штатов Дональда Трампа на один процент. В то же время Байден на два пункта отстает от других потенциальных кандидатов-"республиканцев" Рона Десантиса и Никки Хейли.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на поддержку США независимо от того, кто станет победителем избирательной гонки. При этом, по словам главы государства, у украинцев есть определенная тревога касательно некоторых республиканцев, которые требуют сократить поддержку Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США Владимир Зеленский военная помощь выборы в США война России и Украины
Реклама

Главное за день

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

10:54 Украина
Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандал

Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандал

10:36 Мир
"Глянули, а в гробу – не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина

"Глянули, а в гробу – не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина

09:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:14

Настоящая Королевская Шуба на Новый год 2024: рецепт нового салата

11:02

Китайский гороскоп на завтра 10 ноября: Быку - неожиданная влюбленность, Собаке - развлечения с друзьями

10:54

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

10:50

Панин рассказал, почему в 2014-м бегал с русским флагом и орал "Крым наш"

10:36

Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандалВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:24

Эксперт пояснил, почему победа Украины жизненно важна для Байдена

10:01

Что можно сделать из старой шубы: 4 роскошные идеи

10:00

"Мы - одно", "Гоголь - русский": актриса "Сватов" выдала новый пропагандистский бред

09:55

Удержат ли ВСУ Авдеевку: эксперт назвал ключевой фактор

Реклама
09:51

Украинцам будут выплачивать по 16 тысяч грн: кто имеет право и на что

09:48

"Глянули, а в гробу – не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина

09:11

Гороскоп на завтра 10 ноября 2023: Стрельцы озолотятся, Водолеи - не рискуйте

09:00

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в УкраинеЭксклюзив

08:56

Зеленский честно ответил, обрадуется ли победе Трампа на выборах

08:52

"Серая зона" расширяется: что проиходит на левом берегу Днепрамнение

08:30

"Наглая РФ со своим неоимпериализмом угрожает не только Украине": США присадили Россию в ООН

08:15

Лунный день 10 ноября 2023: Месяц вещует приятный сюрприз и интересные новости

08:06

Штурмы будут продолжаться: эксперт объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка

07:29

Полковник захватывал Мариуполь: ВСУ "задвухсотили" топ-офицера морской пехоты ЧФ РФ

06:55

Нужно найти воробья в лесу за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

Реклама
06:48

Данилов рассказал об огромных успехах ВСУ на Крымском направлении

06:25

Почему нельзя говорить "шкаф": какое единственное правильное слово стоит использовать

06:22

Какой сегодня праздник 9 ноября: кого нужно поздравить в этот день

06:18

Выборы сейчас - это удар по Украине уровня ядерногомнение

05:30

Судостроительные заводы в Крыму стали уязвимыми: раскрыты цели Storm Shadow

05:00

Бережно распутает волосы: какая расческа лучшая для ежедневного использования

04:00

Это нужно делать ежемесячно: женщина рассказала, как очистить посудомойку от грязи

03:40

Выборы в марте 2024-го не пройдут без проблем: Кошель спрогнозировал реакцию Запада

02:30

Звездная украинская прыгунья поманила неприкрытыми спортивными бедрами

02:00

Почему слёзы солёные: неожиданный ответ просто убьет наповал

01:31

"Большая ошибка": эксперт рассказал о рисках электронного голосования во время войны

00:01

Война в Украине закончится в 2024 году - Данилов

08 ноября, среда
23:34

"Борьба внутри страны важнее боев на "нуле": Фарион влипла в новый скандал

23:13

Звезда "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс готовится уйти из жизни

22:54

Данилко сообщил о трагедии в коллективе

22:47

"Город почти в кольце": стал известен замысел Кремля касательно Авдеевки

21:56

Старый друг Аллы Пугачевой раскрыл секрет ее приезда в РФ

21:34

В США не хватает средств на помощь Украине: что известно

21:34

"В 5 раз меньше": Зеленский сообщил о потерях ВСУ за время войны

21:26

Ницой слетела с катушек: обвинила русскоязычных бойцов ВСУ в подыгрыше Путину

Реклама
21:10

Вы этого даже не подозревали: вот почему кошки кусаются, когда их гладят

20:54

"Есть план": Украина достигнет результатов на фронте до конца года - Зеленский

20:19

Обстреляли иностранное судно: известны трагические последствия ракетного удара РФФото

20:13

"Заочку" никто не отменял: в Раде объяснили ошибку интерпретации решения

19:59

РФ пошла по миру: цыганит вооружение и запчасти для продолжения войны – WSJ

19:56

Венгрия не сможет заблокировать выделение помощи Украине - европейский комиссар

19:37

Герой-любовник или подружка невесты: назван самый сексуальный мужчина 2023 года

19:22

Когда Украина реально может вступить в ЕС: что означает решение Еврокомиссии

19:10

Выборов не будет и точкамнение

19:09

Влепят 17 тысяч: за что в Украине отныне будут штрафовать продавцов авто

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять