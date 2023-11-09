Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандал

Пресс-секретарь Вивека Рамасвами Триша Маклафли заявила, что политика неправильно поняли.

https://glavred.info/world/nazval-zelenskogo-nacistom-kandidat-respublikanec-v-prezidenty-ssha-vlip-v-skandal-10515283.html Ссылка скопирована

Вивек Рамасвами попал в скандал из-за слов о Владимире Зеленском / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

В США разгорелся скандала вокруг вероятного кандидата на президентских выборах 2024 - республиканца Вивека Рамасвами. Во время дебатов в Майами он назвал президента Украины Владимира Зеленского "нацистом". В штабе политика уже отреагировали на слова Рамасвами, заявив, что его "не так поняли". Об этом пишет The New York Times.

"Это страна, которая запретила 11 оппозиционных партий. Она объединила все средства массовой информации в одно государственное телевидение. Это не демократично. Она пригрозила не проводить выборы в этом году, если США не выделит больше денег. Это не демократично", - сказал "республиканец".

"Они (Украина, - ред.) прославляли нациста в своих рядах — комика в штанах-карго, человека по имени Зеленский. Это не демократично", - заявил Рамасвами, комментируя призыв украинского лидера увеличить помощь Киеву.

Смотрите видео - Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами назвал Зеленского "нацистом":

Высказывания представителя Республиканской партии США вызвали в зале возмущение, а также волну критики в интернете. Американские пользователи сети, в частности, напомнили о еврейских корнях Зеленского, который потерял членов семьи во время Холокоста.

Пресс-секретарь Рамасвами Триша Маклафлин заявила, что он "не называл Зеленского нацистом". По ее словам, политик имел в виду сентябрьское событие, в ходе которого президент Украины посетил парламент Канады, куда также был приглашен 98-летний Ярослав Гунько, который во время Второй мировой войны служил в рядах дивизии "Галичина".

В предвыборном штабе Рамасвами отметили, что без контекста это замечание кандидата можно "легко понять неправильно".

"Он говорил быстро и его слова были неровными", - объясняет она.

Скандал с приглашением Гунько

В сентябре приглашение ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунько на заседание двух палат парламента Канады, в ходе которого выступал Зеленский, вызвало скандал. Гунько стали обвинять в том, что он "нацист".

Отметим, дивизия "Галичина" не была осуждена Нюрнбергским процессом или любым другим трибуналом, поскольку доказать вину солдат подразделения в военных преступлениях так и не смогли.

Выборы президента США 2024

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. На 60-х выборах главы государства могут избрать 47-го президента Штатов в случае, если действующий хозяин Белого дома Джо Байден не будет участвовать или проиграет выборы.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

Президент США Джо Байден в рейтинге политических симпатий за год до выборов президента США опережает возможного кандидата на пост главы государства, 45-го президента Штатов Дональда Трампа на один процент. В то же время Байден на два пункта отстает от других потенциальных кандидатов-"республиканцев" Рона Десантиса и Никки Хейли.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на поддержку США независимо от того, кто станет победителем избирательной гонки. При этом, по словам главы государства, у украинцев есть определенная тревога касательно некоторых республиканцев, которые требуют сократить поддержку Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.