Зеленский честно ответил, обрадуется ли победе Трампа на выборах

У украинцев есть определенная тревога касательно некоторых республиканцев, которые требуют сократить поддержку Украины, сказал президент.

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Владимир Зеленский отказался прямо отвечать, есть ли у него обеспокоенность относительно возможной победы Трампа / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на поддержку США независимо от того, кто станет победителем избирательной гонки во время президентских выборов в стране в 2024 году.

По словам главы государства, у украинцев есть определенная тревога касательно некоторых республиканцев, которые требуют сократить поддержку Украины.

При этом Зеленский отказался прямо отвечать на вопрос, есть ли у него обеспокоенность относительно возможной победы Дональда Трампа.

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"Хорошо ли это или плохо - я не знаю. Надеюсь, что американский президент будет всегда учитывать отношение общества. Если американское общество поддерживает Украину, если мы разделяем одинаковые ценности, если мы понимаем все эти вызовы, результат и вред войны – я думаю, что любой президент – не знаю, кто это будет – будет помогать Украине", – сказал Зеленский во время интервью в рамках мероприятия Reuters NEXT.

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

В сентябре 2023 года экс-глава США Дональд Трамп заявил, что якобы способен закончить войну в Украине всего за "24 часа".

"Если я скажу вам наверняка, я потеряю все свои козыри. Я имею в виду, я не могу точно сказать, что собираюсь делать. Но я бы сказал определенные вещи Путину. Я бы сказал определенные вещи Зеленскому", - сказал экс-президент США.

Президент Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа в зону боевых действий. Таким образом украинский лидер сможет убедить Трампа "за 24 минуты", что завершить полномасштабное вторжение РФ так быстро не получится.

Бывший президент США Трамп отказался приехать в Украину с визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он считает это неуместным.

"С ним сейчас имеет дело администрация Байдена, и мне бы не хотелось создавать конфликт интересов", – сказал Трамп.

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