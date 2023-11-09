Зеленский честно ответил, обрадуется ли победе Трампа на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на поддержку США независимо от того, кто станет победителем избирательной гонки во время президентских выборов в стране в 2024 году.
По словам главы государства, у украинцев есть определенная тревога касательно некоторых республиканцев, которые требуют сократить поддержку Украины.
При этом Зеленский отказался прямо отвечать на вопрос, есть ли у него обеспокоенность относительно возможной победы Дональда Трампа.
"Хорошо ли это или плохо - я не знаю. Надеюсь, что американский президент будет всегда учитывать отношение общества. Если американское общество поддерживает Украину, если мы разделяем одинаковые ценности, если мы понимаем все эти вызовы, результат и вред войны – я думаю, что любой президент – не знаю, кто это будет – будет помогать Украине", – сказал Зеленский во время интервью в рамках мероприятия Reuters NEXT.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
В сентябре 2023 года экс-глава США Дональд Трамп заявил, что якобы способен закончить войну в Украине всего за "24 часа".
"Если я скажу вам наверняка, я потеряю все свои козыри. Я имею в виду, я не могу точно сказать, что собираюсь делать. Но я бы сказал определенные вещи Путину. Я бы сказал определенные вещи Зеленскому", - сказал экс-президент США.
Президент Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа в зону боевых действий. Таким образом украинский лидер сможет убедить Трампа "за 24 минуты", что завершить полномасштабное вторжение РФ так быстро не получится.
Бывший президент США Трамп отказался приехать в Украину с визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он считает это неуместным.
"С ним сейчас имеет дело администрация Байдена, и мне бы не хотелось создавать конфликт интересов", – сказал Трамп.
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