Зеленский жестко ответил Трампу, который пообещал закончить войну за 24 часа

Зеленский, среди прочего, сказал, что пригласил бы экс-президента США в зону боевых действий.

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Трамп неоднократно намекал, что пожертвовал бы Украиной, чтобы "положить конец" войне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Президент Владимир Зеленский пригласил американского экс-главу Дональда Трампа в зону боевых действий. Таким образом украинский лидер сможет убедить Трампа "за 24 минуты", что завершить полномасштабное вторжение РФ так быстро не получится.

В интервью NBC Зеленский отметил, что Трамп "не может управлять этой войной".

"Бывший президент Трамп сказал, что примерно через 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну... Здесь был президент Байден, и я думаю, он понял некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь. Поэтому я приглашаю президента Трампа". Если он сможет прибыть сюда, то мне понадобится 24 минуты", - ответил Зеленский. видео дня

Президент добавил, что ему и "24 минут" хватит, чтобы убедить Трампа, что положить конец российской агрессии.

С Путиным не удастся договориться о мире, подчеркнул Зеленский.

"Если он не пытается и если он не готов отдать нашу территорию этому *** человеку, Путину, если вы не готовы отдать ее, если вы не готовы отдать нашу независимость, он не сможет справиться с этим", - подытожил Зеленский.

Трамп пообещал немедленно закончить войну в Украине

В сентябре 2023 года экс-глава США Дональд Трамп отличился новым странным заявлением - якобы способен закончить войну в Украине всего за "24 часа".

"Если я скажу вам наверняка, я потеряю все свои козыри. Я имею в виду, я не могу точно сказать, что собираюсь делать. Но я бы сказал определенные вещи Путину. Я бы сказал определенные вещи Зеленскому", - сказал экс-президент США.

Трамп регулярно продвигает пророссийские нарративы и неоднократно утверждал, что на месте Байдена убеждал бы украинскую власть отречься от части территории.

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