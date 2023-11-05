В РФ расконсервировали самолет М-55 в качестве разведчика для ракетных ударов

Полеты самолета осуществляются с аэродрома "Раменское" под Москвой.

https://glavred.info/world/v-rf-raskonservirovali-samolet-m-55-v-kachestve-razvedchika-dlya-raketnyh-udarov-10514266.html Ссылка скопирована

В РФ расконсервировали самолет М-55 / коллаж: Главред, фото: topcor.ru, Википедия

Россия расконсервировала редкий высотный самолет М-55 "Геофизика". Он создавался в советское время как высотный разведчик для ракетных ударов. Об этом сообщает Defense Express.

Полеты этим самолетом оккупанты они выполняют с аэродрома "Раменское" под Москвой. Под его крылом заметили специальный контейнер, вероятно, с аппаратурой радиотехнической разведки. Впервые его заметили под российским Су-34 во время маневров армии РФ "Запад -2021" 2 года назад.

Самолет под индексом М-17 "Стратосфера" конструировали еще в 1960-х годах для перехвата американских самолетов разведчиков U-2 или высотных аэростатов. Впервые этот самолет поднялся в воздух только в 1982 году. Впоследствии его переоборудовали в самолет-разведчик для наведения ракет советского ОТРК "Ока", напоминающего ОТРК "Искандер".

видео дня

В РФ было изготовлено до 5 таких самолетов. В 2017 году этот самолет поставили на консервацию из-за "отсутствия заказов на научные исследования".

Известные характеристики самолета М - 55"Геофизика":

длина фюзеляжа - 22,67 метров;

размах крыла - 37,4 метра

максимальная взлетная масса - 23,4 тонны, в том числе полезная нагрузка - до 2000 кг;

экипаж - 1 человек;

максимальная скорость полета - 743 км/ч на высоте 20 км;

максимальная высота полета - 21,5 км;

практическая дальность полета - 1220 км.

Напомним, что в ВСУ сказали, сколько ракет одновременно может запустить РФ по Украине. Несмотря на то, что во время штормов оккупанты прячут свои ракетоносители в бухты, у них хватает коварства бить и оттуда, сообщили в ВСУ.

ВСУ "вышибают" новейшие корабли оккупантов прямо в доках. Вооруженные Силы Украины нанесли успешный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. Как уточняется, удар был нанесен по морской и судостроительной инфраструктуре.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.