В РФ расконсервировали самолет М-55 в качестве разведчика для ракетных ударов

Россия расконсервировала редкий высотный самолет М-55 "Геофизика". Он создавался в советское время как высотный разведчик для ракетных ударов. Об этом сообщает Defense Express.
Полеты этим самолетом оккупанты они выполняют с аэродрома "Раменское" под Москвой. Под его крылом заметили специальный контейнер, вероятно, с аппаратурой радиотехнической разведки. Впервые его заметили под российским Су-34 во время маневров армии РФ "Запад -2021" 2 года назад.
Самолет под индексом М-17 "Стратосфера" конструировали еще в 1960-х годах для перехвата американских самолетов разведчиков U-2 или высотных аэростатов. Впервые этот самолет поднялся в воздух только в 1982 году. Впоследствии его переоборудовали в самолет-разведчик для наведения ракет советского ОТРК "Ока", напоминающего ОТРК "Искандер".
В РФ было изготовлено до 5 таких самолетов. В 2017 году этот самолет поставили на консервацию из-за "отсутствия заказов на научные исследования".
Известные характеристики самолета М - 55"Геофизика":
- длина фюзеляжа - 22,67 метров;
- размах крыла - 37,4 метра
- максимальная взлетная масса - 23,4 тонны, в том числе полезная нагрузка - до 2000 кг;
- экипаж - 1 человек;
- максимальная скорость полета - 743 км/ч на высоте 20 км;
- максимальная высота полета - 21,5 км;
- практическая дальность полета - 1220 км.
Напомним, что в ВСУ сказали, сколько ракет одновременно может запустить РФ по Украине. Несмотря на то, что во время штормов оккупанты прячут свои ракетоносители в бухты, у них хватает коварства бить и оттуда, сообщили в ВСУ.
ВСУ "вышибают" новейшие корабли оккупантов прямо в доках. Вооруженные Силы Украины нанесли успешный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. Как уточняется, удар был нанесен по морской и судостроительной инфраструктуре.
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