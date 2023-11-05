Важно знать: какие продукты нельзя хранить в полиэтиленовом пакете

Для хранения некоторых продуктов лучше использовать специальные пластиковые контейнеры или упаковки.
Полиэтиленовые пакеты стали незаменимыми в нашей жизни, но мало кто знает, что использовать их можно не везде. Мы расскажем о продуктах, которые не рекомендуется хранить в полиэтиленовых пакетах.
Овощи и фрукты с высоким содержанием влаги
Например, листовые зелень, помидоры, огурцы, ягоды и другие продукты, которые выделяют много влаги, могут вызвать конденсацию внутри пакета, что способствует развитию плесени и гниению.
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Мясо и рыба
Свежее мясо и рыба могут выделять соки, которые могут пропитать полиэтиленовую упаковку и привести к перекрестному заражению других продуктов или размножению бактерий.
Горячая пища
Полиэтиленовые пакеты не предназначены для хранения горячей пищи, так как они могут расплавиться и выделять вредные химические вещества.
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