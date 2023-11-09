Аналитик пояснил, что может стать главным препятствием вступлению Украины в ЕС

Политический аналитик Владимир Горбач считает, что самым сложным в плане вступления Украины в ЕС может быть сам вопрос национальных меньшинств.

https://glavred.info/world/analitik-poyasnil-chto-mozhet-stat-glavnym-prepyatstviem-vstupleniyu-ukrainy-v-es-10515358.html Ссылка скопирована

В ЕС уже есть заинтересованные оппоненты вступлению туда Украины / коллаж Главред, фото УНИАН

Самым сложным вопросом на переговорах о вступлении Украины в Евросоюз может стать вопрос национальных меньшинств. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

"Если мы говорим о предварительных предпосылках, а не о переговорах по 35 главам, то, пожалуй, самым сложным может быть сам вопрос национальных меньшинств, поскольку здесь уже есть заинтересованные оппоненты. Например, Венгрия в лице правительства Виктора Орбана, который избрал себе этот вопрос как внутриполитический козырь. Поэтому они будут очень жесткими и настойчивыми в данном вопросе, и нам будет очень трудно удовлетворить их пожелания, потому что они, скорее всего, стремятся не к решению проблемы, а к получению определенных политических бонусов внутри самой Венгрии. А Украине будет трудно пойти на требования правительства Орбана, потому что они, мягко говоря, не совсем конструктивны. Поэтому путь остается через выполнение рекомендаций Венецианской комиссии и формирование уже нового законодательства, потому что текущее законодательство так или иначе нам придется корректировать", ‒ сказал он.

Кто такой Владимир Горбач? Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия. видео дня

Вступление Украины в ЕС

Напомним, что Урсула фон дер Ляйен оценила прогресс Украины на пути в ЕС. Украина достигла значительных успехов во время внедрения реформ, необходимых для начала переговоров по вступлению в Европейский союз.

Зеленский раскрыл детали решения ЕС. 7 ноября Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам, в котором обсудил важное событие, ожидающее нашу страну в среду, 8 ноября.

Эксперт дал прогноз на вступление Украины в ЕС. Владимир Фесенко считает, что позитивные прогнозы относительно начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз сбудутся.

8 ноября стало известно о том, что Еврокомиссия начнет процесс переговоров по вступлению Украины в ЕС. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.