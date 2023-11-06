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Военнослужащий ВСУ рассказал, почему мир стоит на пороге Третьей мировой

Дмитрий Видоменко
6 ноября 2023, 21:24
Как говорит боец ВСУ и блогер Юрий Касьянов, мир стоит на пороше жутких испытаний – вплоть до ядерной войны.
Касьянов, Третья мировая
То что КНДР и РФ грозят ядерной войной - очень серьезная проблема / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Проблемы с предоставлением западными союзниками Украину военной, денежной и прочих видов помощи усугубляются тем, что обыватели стран Запада крайне далеки от украино-российской войны.

Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов.

"Я считаю, что нам надо быть максимально независимыми от наших союзников в этом вопросе. Поможет нам Запад или нет – это вопрос очень заполитизированный, потому что многие на Западе (в первую очередь – избиратели, а уже потом политики) весьма далеки от наших проблем. Они все еще живут в неком розовом мире, где нет войны, озабочены какими-то мелкими экономическими вопросами – безработицей, пособиями, ценами на топливо, не понимая, что эта война – это, фактически, начало Третьей мировой войны. В Украине присутствует внутриполитический кризис и кризис управленческих решений, но есть и глобальный мировой кризис, связанный с накоплением всякого рода проблем, которые не были решены. После Второй мировой войны стремительно увеличилось население планеты, растет давление части исламизированных стран, которые очень далеки от западной цивилизации. Мы видим это на примере Израиля – очередная война, и еще более жестокая в сравнении с теми войнами, которые вел Израиль до этого", ‒ сказал он.

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Как говорит Касьянов, мир стоит на пороге жутких испытаний – вплоть до ядерной войны.

"Кроме того, сегодня значительно возрос риск ядерной войны, потому что даже такие страны как Северная Корея уже напрямую угрожают применением ядерного оружия, не говоря уже о нашем противнике, который угрожает этим постоянно. И это очень серьезная проблема. Даже в годы Холодной войны два больших блока постоянно бряцали оружием, но таких прямых угроз, как сейчас, не было. Китай стал сильным, и тоже хочет кусок мирового пирога. Идёт передел мира – экономического, военного и культурного влияния в нем. Человечество постоянно переживает кризисы – многим из нас посчастливилось жить в условиях, когда этих кризисов не было (особенно после развала Союза, когда многие думали, что войны уже не будет). Но все это – ерунда, и понятно, что в этой ситуации нам, в первую очередь, надо рассчитывать на собственные силы. Придет к власти в США Трамп и изоляционисты, и помощь нам из реки превратится в слабый ручеек. Но это не значит, что мы должны поднимать лапки кверху и перестать бороться за свою свободу и независимость", ‒ считает он.

По мнению Касьянова, Украине кровь из носу нужно разворачивать собственное производство оружия и техники.

"И это – самый важный посыл в статье Залужного. Потому что до сих пор мы слышали о том, как много делают наши политики и эксперты на пути привлечения всевозможных видов вооружений, боеприпасов в Украины. Это, безусловно, важно, но пока у нас не будет собственного производства боеприпасов, всевозможной военной техники (а мы можем это делать, но почему-то вместо этого перекладываем брусчатку и строим новые дороги), толку не будет. Ведь наш противник отгрызает у нас 200 метров под Авдеевкой и сразу же строит там защищенные бетонные капониры. И пока мы не начнем делать так же, и все силы вкладывать войну (не только воевать на "экономическом фронте" и тратить деньги в кафе), вплоть до введения карточной системы, как это было в Великобритании в годы Второй мировой войны, мы не одержим такой желанной для всех победы. Главнокомандующий, перечисляя необходимые для победы составляющие, говорил как военный. Но это не значит, что обеспечением победы должны заниматься только военные – к этому должно стремиться все общество. Должны работать военные производства, которые обеспечивают контрбатарейную борьбу, производят снаряды и пушки для нее, дроны, которые нам необходимы на фронте. Украина совершенно не переведена на военные рельсы – существует только комендантский час, и то не все его соблюдают. Общество не мобилизовано для победы. И с таким подходом мы сильно рискуем если не проиграть войну, то по крайней мере не выиграть ее. Проиграть мы ни в коем случае не можем, потому что активная часть общества будет биться до последнего, и любой квадратный километр нашей территории будет обходиться противнику очень дорого. Но и выиграть при этом мы тоже не сможем, в то время как всякие арестовичи будут предлагать переговоры с врагом, который, как волк, хочет нас сожрать", ‒ сказал он.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

Возможно ли возникновение Третьей мировой войны

Раньше в ГУР объяснили, велики ли шансы на начало Третьей мировой войны. Мировое сообщество достаточно быстро приближается к глобальной войне (по типу Третьей мировой), заявил руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Командир штурмовой роты батальона "Айдар" в 2014-2015 годах, военный аналитик Евгений Дикий выразил мнение, что мир катится к Третьей мировой, у Украины есть год на подготовку. По его словам, Украина должна наращивать собственное производство оружия и боеприпасов, ведь в случае начала Третьей мировой Запад не будет больше помогать нам оружием.

Генерал-майор запаса и бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун назвал главную причину желания РФ уничтожить Украину. Он подчеркнул, что если нынешняя война не последняя, то нам придется и дальше жить с осознанием того, что российские оккупанты придут к нам еще раз.

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третья мировая война Юрий Касьянов Валерий Залужный война России и Украины
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