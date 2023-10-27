США не дадут РФ победить, это спровоцирует Китай на войну против Тайваня – Джонсон

Соединенные Штаты Америки не допустят победы страны-агрессора России в войне против Украины, ведь это, в частности, может подтолкнуть Китай к войне против Тайваня.
США не покинут Украину в нынешней ситуации, ведь если позволить российскому диктатору Владимиру Путину одержать победу, то на этом всё не остановится. Об этом заявил новоизбранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон в интервью каналу FOX News, сообщает АР.
"Мы не можем позволить Путину одержать победу в Украине, потому что я не верю, что на этом всё закончится. И это подтолкнет Китай сделать шаг к Тайваню", – отметил Джонсон.видео дня
В то же время он подчеркнул, что предоставление Украине дальнейшей помощи от Соединенных Штатов потребует большей подотчетности по уже потраченным деньгам. По его словам, Белый дом должен четко отчитаться, как расходуются средства на помощь Киеву.
"На нас в Конгрессе лежит ответственность за управление финансами американского народа", – отметил спикер Палаты представителей.
Смотрите видео с заявлением Майка Джонсона:
Помощь Украине от США
Напомним, Палата представителей США 25 октября выбрала нового спикера – представителя республиканского большинства и сторонника экс-президента Дональда Трампа Майка Джонсона. Он заявил, что готов обсуждать предоставление финансовой помощи Украине для борьбы со страной-агрессором Россией, но "при определенных условиях".
Украинский политолог, политтехнолог, эксперт Алексей Голобуцкий высказал мнение, что после избрания спикером Палаты представителей Донсона помощь США может даже увеличиться. Однако, по его словам, не избежать ревизий, аудитов и прямых вмешательств, когда речь пойдет о финансовых траншах.
Напомним, 26 октября стало известно, что США объявили большой пакет военной помощи для Украины. Вашингтон передает Украине военную помощь на сумму 150 миллионов долларов.
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