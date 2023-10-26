США объявили большой пакет военной помощи для Украины: что получат ВСУ

Вашингтон передает Украине военную помощь на сумму 150 миллионов долларов.

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США выделили Украине новый пакет военной помощи / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, president.gov.ua

США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его сумма составляет 150 миллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Европейская правда.

В пакет входят:

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

ракеты ПВО AIM-9M;

зенитные ракеты Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

системы Javelin;

более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;

приборы ночного видения;

взрывные боеприпасы для устранения препятствий;

снаряжение для холодной погоды;

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Помощь Украине и Израилю от США

17 октября сообщалось о том, что Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Тогда появилась версия о том, что деньги будут выделены в рамках совместного пакета помощи Украине и Израилю, чтобы добиться одобрения инициативы со стороны "республиканцев".

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19 октября Байден выступил с обращением и заявил, что Израилю нужна помощь в борьбе с ХАМАС, а Украине – для отражения военного нападения агрессора России.

20 октября Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов для Украины в рамках широкого пакета помощи на 106 миллиардов долларов. Из этих денег большую часть получила бы Украина, а Израиль - 14,3 миллиарда долларов.

Впоследствии стало известно о том, что в США блокируют пакет помощи Украине и Израилю. Сенат Штатов может заблокировать пакет помощи Киеву и Иерусалиму из-за разногласий в рядах сенаторов-"республиканцев", пишут американские журналисты.

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