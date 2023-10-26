Помощь США может даже увеличиться: эксперт об избрании спикером трамписта Джонсона

Ранее Джонсон говорил, что готов обсудить помощь Украине.

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Джонсон был избран новым спикером Палаты представителей США / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео Reuters / Голос Америки, УНИАН

Помощь Украине в плане оружия и техники может даже увеличиться, однако с избранием спикером Палаты представителей США республиканца-"трамписта" Майка Джонсона не избежать ревизий, аудитов и прямых вмешательств, когда речь пойдет о финансовых траншах.

Как рассказал в колонке на Главред украинский политолог, политтехнолог, эксперт Алексей Голобуцкий, эти вещи стоит оценивать "скорее положительно, чем отрицательно".

"Америка захочет знать максимум достоверной информации, как используется вся ее помощь. Бремя финансовой помощи, вероятно, действительно переместится на ЕС", - считает Голобуцкий. видео дня

Вместе с тем, когда речь идет о военной помощи, то она, по мнению эксперта, может даже возрасти.

"Консервативные республиканцы всегда были за поддержку отечественного военно-промышленного комплекса. Это сила, это геополитический диктат, это рабочие места для электората республиканцев. То есть, помощь Украине в плане оружия и техники может даже увеличиться: потому что это опустошает склады США и стимулирует заполнять их новейшим вооружением вместо устаревшего, произведенного в 1980-90-х, а иногда и раньше", - пояснил эксперт.

Кто такой Алексей Голобуцкий? Алексей Голобуцкий-украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.

Избрание Джонсона спикером Палаты представителей США

Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против почти всех инициатив Конгресса по поддержке Украины.

В 2020 году он отрицал результаты выборов, считал тогда, что Трамп одержал победу и призвал к пересчету голосов.

Майк Джонсон поддержал закон о ленд-лизе для Украины, однако в дальнейших инициативах по поддержке Украины он высказывался негативно. К примеру, Джонсон выступал против запроса Белого дома на дополнительную помощь для Украины, голосовал за поправку, которая должна была бы ограничить и не предоставлять 300 млн долларов помощи для Украины.

Майк Джонсон также голосовал за то, чтобы ограничить всю помощь по безопасности Украине.

Впрочем, в процессе избрания на должность спикера Джонсон сказал, что открыт к переговорам по запросу президента Джо Байдена.

"Хотя ранее Джонсон скептически относился к помощи Украине, он заявил, что открыт для переговоров по просьбе Байдена о большем финансировании для помощи в контрнаступлении страны против России", - писало агентство Bloomberg.

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