Украина зимой получит ракеты дальностью 300 км - СМИ

Украина может получить мощную военную помощь в виде ракет, которые могут бить по цели на расстоянии до 300 км. Союзники могут передать их уже зимой. Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналистка Голоса Америки Мирослава Гонгадзе.
Новые ракеты с весом боевой части 100 кг ожидаются уже в январе. Также планируется переоборудование зенитных комплексов Бук.
"По данным высокопоставленных чинов в Генштабе ВСУ по результатам встречи военного командования Украины с военным командованием союзников, темпы поставок оружия Украине не уменьшатся", – написала журналистка.видео дня
Помощь Украине и Израилю от США
17 октября сообщалось о том, что Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Тогда появилась версия о том, что деньги будут выделены в рамках совместного пакета помощи Украине и Израилю, чтобы добиться одобрения инициативы со стороны "республиканцев".
19 октября Байден выступил с обращением и заявил, что Израилю нужна помощь в борьбе с ХАМАС, а Украине – для отражения военного нападения агрессора России.
20 октября Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов для Украины в рамках широкого пакета помощи на 106 миллиардов долларов. Из этих денег большую часть получила бы Украина, а Израиль - 14,3 миллиарда долларов.
Впоследствии стало известно о том, что в США блокируют пакет помощи Украине и Израилю. Сенат Штатов может заблокировать пакет помощи Киеву и Иерусалиму из-за разногласий в рядах сенаторов-"республиканцев", пишут американские журналисты.
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