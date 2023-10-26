Украина зимой получит ракеты дальностью 300 км - СМИ

Речь идет о ракетах, вес боевой части которых будет достигать 100 килограмм.

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Украина в январе получит ракеты дальностью 300 км / коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Украина может получить мощную военную помощь в виде ракет, которые могут бить по цели на расстоянии до 300 км. Союзники могут передать их уже зимой. Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналистка Голоса Америки Мирослава Гонгадзе.

Новые ракеты с весом боевой части 100 кг ожидаются уже в январе. Также планируется переоборудование зенитных комплексов Бук.

"По данным высокопоставленных чинов в Генштабе ВСУ по результатам встречи военного командования Украины с военным командованием союзников, темпы поставок оружия Украине не уменьшатся", – написала журналистка. видео дня

Помощь Украине и Израилю от США

17 октября сообщалось о том, что Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Тогда появилась версия о том, что деньги будут выделены в рамках совместного пакета помощи Украине и Израилю, чтобы добиться одобрения инициативы со стороны "республиканцев".

19 октября Байден выступил с обращением и заявил, что Израилю нужна помощь в борьбе с ХАМАС, а Украине – для отражения военного нападения агрессора России.

20 октября Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов для Украины в рамках широкого пакета помощи на 106 миллиардов долларов. Из этих денег большую часть получила бы Украина, а Израиль - 14,3 миллиарда долларов.

Впоследствии стало известно о том, что в США блокируют пакет помощи Украине и Израилю. Сенат Штатов может заблокировать пакет помощи Киеву и Иерусалиму из-за разногласий в рядах сенаторов-"республиканцев", пишут американские журналисты.

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