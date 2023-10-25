Ракеты на $150 млн: США объявят новый пакет помощи Украине - СМИ

Украина может получить от США новый пакет помощи на сумму 150 миллионов долларов. Его объявление ожидается уже в среду, 25 октября. Об этом заявили американские чиновники, сообщает Голос Америки.
Как отмечается, США могут выделить дополнительно деньги на военную помощь в рамках очередного пакета.
Ожидается, что Вашингтон передаст Украине:
- дополнительные ракеты GMLRS для Высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),
- боеприпасы для национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы (NASAMS),
- противотанковые ракеты TOW,
- ракеты AIM-9 Sidewinder,
- 155-мм снаряды.
Сообщается, что это оружие может быть перенаправлено Украине из запасов США.
Помощь Украине и Израилю от США
17 октября сообщалось о том, что Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Тогда появилась версия о том, что деньги будут выделены в рамках совместного пакета помощи Украине и Израилю, чтобы добиться одобрения инициативы со стороны "республиканцев".
19 октября Байден выступил с обращением и заявил, что Израилю нужна помощь в борьбе с ХАМАС, а Украине – для отражения военного нападения агрессора России.
20 октября Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов для Украины в рамках широкого пакета помощи на 106 миллиардов долларов. Из этих денег большую часть получила бы Украина, а Израиль - 14,3 миллиарда долларов.
Впоследствии стало известно о том, что в США блокируют пакет помощи Украине и Израилю. Сенат Штатов может заблокировать пакет помощи Киеву и Иерусалиму из-за разногласий в рядах сенаторов-"республиканцев", пишут американские журналисты.
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