Ракеты на $150 млн: США объявят новый пакет помощи Украине - СМИ

Объявление нового пакета помощи ожидается уже в ближайшее время.

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США объявит новый пакет помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, офис президента

Украина может получить от США новый пакет помощи на сумму 150 миллионов долларов. Его объявление ожидается уже в среду, 25 октября. Об этом заявили американские чиновники, сообщает Голос Америки.

Как отмечается, США могут выделить дополнительно деньги на военную помощь в рамках очередного пакета.

Ожидается, что Вашингтон передаст Украине:

видео дня

дополнительные ракеты GMLRS для Высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),

боеприпасы для национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы (NASAMS),

противотанковые ракеты TOW,

ракеты AIM-9 Sidewinder,

155-мм снаряды.

Сообщается, что это оружие может быть перенаправлено Украине из запасов США.

Помощь Украине и Израилю от США

17 октября сообщалось о том, что Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Тогда появилась версия о том, что деньги будут выделены в рамках совместного пакета помощи Украине и Израилю, чтобы добиться одобрения инициативы со стороны "республиканцев".

19 октября Байден выступил с обращением и заявил, что Израилю нужна помощь в борьбе с ХАМАС, а Украине – для отражения военного нападения агрессора России.

20 октября Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов для Украины в рамках широкого пакета помощи на 106 миллиардов долларов. Из этих денег большую часть получила бы Украина, а Израиль - 14,3 миллиарда долларов.

Впоследствии стало известно о том, что в США блокируют пакет помощи Украине и Израилю. Сенат Штатов может заблокировать пакет помощи Киеву и Иерусалиму из-за разногласий в рядах сенаторов-"республиканцев", пишут американские журналисты.

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